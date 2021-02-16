Серб Новак Джокович сыграет против представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Джокович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Несмотря на все опасения, Джокович все-таки вышел на матч с Милошем Раоничем в четвертом круге. И, как обычно, одержал уверенную победу.

Опасения были связаны с травмой, которую Новак получил в игре против Тейлора Фрица в третьем раунде. Все шло отлично до того момента, пока серб в середине третьего сета не повредил мышцы живота в результате одного неосторожного движения. Впрочем, Джокович говорит, что во всем виновато слишком быстрое покрытие, на которое жаловались и многие другие игроки.

Изначально Новак был настроен крайне пессимистично, речь шла даже о том, что он может сняться с турнира.

Но в итоге Джокович сыграл с Раоничем — почти идеально, если не считать проигрыш во втором сете. В целом все выглядело так, будто первую ракетку ничего не тревожит. Но уже после игры Новак сказал, что снялся бы с турнира, если бы это был не «Большой шлем». В общем, физическое состояние Джоковича для всех теперь загадка.

Зверев

Тем временем о Звереве пока вообще не говорят на этом турнире. Серьезного повода действительно не было, седьмая ракетка мира уверенно выиграл все четыре матча.

Разве что в первом круге возникли непредвиденные трудности в матче против американца Маркоса Гирона, который взял стартовый сет. Но в дальнейшем Зверев не отдал ни одного сета.

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Во втором круге 23-летний теннисист обыграл американца Максима Кресси, в третьем — француза Адриана Маннарино, а в четвертом спокойно разобрался с сербом Душаном Лайовичем.

Зверев второй год подряд вышел в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Букмекеры снова не слишком уверены в победе Джоковича, на которого можно поставить за 1.48. На победу Зверева можно поставить за 2.81.

Но теперь сомнения связаны не только с повреждением серба. Зверев почти всегда очень сильно сопротивляется в матчах против Джоковича.

Александр трижды уже побеждал Новак, правда, последний раз это было в 2018 году. И все равно с тех пор Джоковичу почти всегда с трудом давались матчи против Зверева.

Не станет исключением и предстоящий матч, в чем можно вообще не сомневаться. Более того, сейчас у Зверева есть реальный шанс обыграть первую ракетку мира.

Ставка - победа Зверева за 2.81.

Также можно снова рассмотреть ставку на тотал сетов в матче больше 3,5 за 1.49. У Зверева теннис намного разнообразнее, чем у Раонича, у которого в арсенале, кроме подачи, по сути, больше ничего и нет. Джоковичу тоже придется побегать.