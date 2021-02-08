Американка Серена Уильямс сыграет против немки Лауры Зигемунд в рамках первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Зигемунд — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зигемунд

Зигемунд приехала в Мельбурн в статусе 51-й ракетки мира. Ее наивысшая позиция в карьере — 27-я.

Еще в начале января немецкая теннисистка неудачно выступила на турнире в Абу-Даби. В первом круге Лаура проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс.

На одном из турниров Мельбурне, которые предшествовали Australian Open, Зигемунд дошла до третьего раунда. 32-летняя немка выиграла у Моники Никулеску и Дестани Айявы, после чего уступила в двух сетах Симоне Халеп.

Лучшим результатом Зигемунд на Australian Open является выход в третий круг в 2016 году.

Уильямс

Серена Уильямс по-прежнему остается в туре, несмотря на возраст и травмы, которые в последнее время нередко напоминают о себе.

Легендарная американка до сих пор мечтает как минимум сравняться с Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». У Серены на данный момент 23 титула — на один меньше, чем у Корт.

И за этим единственным титулом Уильямс гонится уже больше трех. После победы на Australian Open-2017 она не выиграла ни одного мэйджора, хотя несколько раз была в финале.

Все прогнозы на Australian Open

Перед стартом Australian Open Серена неплохо размялась в выставочном матче против Наоми Осаки (выиграла в трех сетах), а потом одержала три победы на турнире в Мельбурне. На полуфинальный матч против Эшли Барти американская теннисистка не вышла из-за плохого самочувствия.

Прогноз и ставка

На победу Серены Уильямс букмекеры предлагают поставить за 1.16, а на Зигемунд — за 5.90.

Здесь все предельно ясно, сенсация возможна только в одном случае — если Серена получит травму.

Ранее американка дважы встречалась с Зигемунд и одержала уверенный победы.

Ставка - победа Серены Уильямс с форой по геймам (-5,5) за 1.82.