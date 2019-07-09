Серена Уильямс — Элисон Риске. Прогноз и ставки на матч Уимблдона 9 июля 2019 года

Во вторник, 9 июля, американка Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Элисон Риске в четвертьфинале Уимблдона. Встреча, которая пройдет на травяном покрытии, начнется после 15:00 по московскому времени. Прогноз на Серена Уильямс — Элисон Риске.

Серена Уильямс

Американка Серена Уильямс стартовала на текущем Уимблдона не так успешно, как ей хотелось бы.

В первом круге 10-я ракетка мира с небольшими проблемами прошла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 7:5), а затем и вовсе отдала сет малоизвестной словенке Кае Юван (2:6, 6:2, 6:4).

В следующих матчах Уияльмс действовала увереннее, победив немку Юлию Гергес (6:3, 6:4) и испанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:2).

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Для Серены Уимблдон стал первым турниром после «Ролан Гаррос», на котором она проиграла Софие Кенин в четвертом круге (2:6, 5:7).

Элисон Риске

У американской теннисистки Элисон Риске, не попавшей в посев, все поединки прошли в напряженной борьбе.

В первом круге 55-я ракетка мира одолела хорватку Донну Векич (3:6, 6:3, 7:5), совершив камбек в третьем сете со счета 1:4.

Затем американка обыграла сербку Ивану Йорович (6:2, 6:7, 9:7), с которой провела на корте почти три часа.

После этого Риске выбила из турнира швейцарку Белинду Бенчич (4:6, 6:4, 6:4) и первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти (3:6, 6:2, 6:4).

Успех Риске нельзя назвать случайным, поскольку в прошлом месяце она выиграла травяной турнир в Хертогенбосе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество более титулованной американке: победа Уильямс — 1.27, победа Риске — 3.80.

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Конечно, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» является серьезной угрозой даже на сегодняшний день, но давайте не забывать, что ей уже 37 лет и она регулярно пропускает турниры, что негативно сказывается на ее форме.

В то же время Риске хоть и считается лишь крепким середняком, но на Уимблдоне набрала просто невероятную форму, которая, возможно, поможет ей на равных побороться с Сереной.

Нам сложно сказать, пройдет ли Элисон дальше, но хотя бы за один сет она просто обязана зацепиться. Наш прогноз — «победа Риске с форой по сетам +1,5» за 2.12.

Альтернативный вариант — «победа Риске с форой по геймам +5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.76. 0