Роджер Федерер — Федерико Дельбонис. Прогноз и ставки на теннисный матч 10 марта

Роджер Федерер

Лидер мирового тенниса проводит очередной феноменальный сезон в свои 36 лет, не позволяя никому усомниться в своем нынешнем статусе.

С начала года Роджер Федерер не проиграл ни одного матча, на его счету титулы Australian Open и турнира АТР 500 в Роттердаме. Именно правильно составленный календарь позволяет ветерану не перегружать себя лишними поездками и поединками, а сосредоточиться на ключевых стартах, которые позволяют ему набирать достаточное количество очков, чтобы находиться на вершине.

При этом борьба с испанцем Рафаэлем Надалем за первую строчку продолжается. Последний пропускает Индиан-Уэллс, но все равно станет лидером рейтинга уже 19 марта, если Федерер не сможет выйти в полуфинал американского Мастерса.

Поэтому мотивации у Федерера хватает — ему необходимо попасть в полуфинал здесь и еще более успешно выступить в Майами, чтобы оставить главного соперника своей карьеры за спиной. Ну а игровая форма и здоровье сделать это Федереру позволяют. За два турнира в этом году он отдал соперникам всего два сета.

Федерико Дельбонис

Дельбонис является 67-й ракеткой мира и не так уж плохо смотрится в последнее время, хотя говорить о пике формы не приходится. Аргентинец только вернулся с «родных краев» — он выступил в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но лишь на родине ему удалось дойти до полуфинала, где он уступил Аляжу Бедене (4:6, 6:2, 1:6).

В Индиан-Уэллсе Федерико Дельбонис уже провел первый матч и одержал победу в трех сетах над не самым простым соперником — американцем Райаном Харрисоном (6:2, 4:6, 7:5). Последний имел преимущество домашних трибун, он умеет мощно подать и пробить, но это не стало проблемой для аргентинца.

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1,96Тотал матча меньше 18,5 гейма

Да, «скальп» Харрисона — это неплохо, но против топ-игроков всегда все иначе. Здесь мало удачи и хорошей физики, нужно включать голову и пытаться превзойти оппонента тактически, что сделать в поединке с Федерером аргентнцу будет крайне сложно.

Любопытный факт: соперники встречались однажды в Гамбурге (2013), когда в полуфинале сенсационную победу праздновал Дельбонис — 7:6, 7:6. Но не думаем, что стоит брать ту игру во внимание, ведь было это давно, да и аргентинец показывал более симпатичный теннис.

Аналитики не сомневаются в победе Федерера, а мы предлагаем пойти дальше, так как сомневаемся в том, что нынешний Дельбонис способен вообще навязать борьбу лучшему игроку планеты. Берем тотал матча меньше 18,5 гейма за 1,96.

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