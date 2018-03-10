ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Федерер не оставит шансов Дельбонису

    Роджер Федерер — Федерико Дельбонис. Прогноз и ставки на теннисный матч 10 марта

    ATP Роджер Федерер
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
    skysports.com
    В субботу, 10 марта, во втором раунде турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе встретятся швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Федерико Дельбонис. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Федерико Дельбонис.

    Роджер Федерер

    Лидер мирового тенниса проводит очередной феноменальный сезон в свои 36 лет, не позволяя никому усомниться в своем нынешнем статусе.

    С начала года Роджер Федерер не проиграл ни одного матча, на его счету титулы Australian Open и турнира АТР 500 в Роттердаме. Именно правильно составленный календарь позволяет ветерану не перегружать себя лишними поездками и поединками, а сосредоточиться на ключевых стартах, которые позволяют ему набирать достаточное количество очков, чтобы находиться на вершине.

    При этом борьба с испанцем Рафаэлем Надалем за первую строчку продолжается. Последний пропускает Индиан-Уэллс, но все равно станет лидером рейтинга уже 19 марта, если Федерер не сможет выйти в полуфинал американского Мастерса.

    Поэтому мотивации у Федерера хватает — ему необходимо попасть в полуфинал здесь и еще более успешно выступить в Майами, чтобы оставить главного соперника своей карьеры за спиной. Ну а игровая форма и здоровье сделать это Федереру позволяют. За два турнира в этом году он отдал соперникам всего два сета.

    Федерико Дельбонис

    Дельбонис является 67-й ракеткой мира и не так уж плохо смотрится в последнее время, хотя говорить о пике формы не приходится. Аргентинец только вернулся с «родных краев» — он выступил в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но лишь на родине ему удалось дойти до полуфинала, где он уступил Аляжу Бедене (4:6, 6:2, 1:6).

    Ближайшие события

    В Индиан-Уэллсе Федерико Дельбонис уже провел первый матч и одержал победу в трех сетах над не самым простым соперником — американцем Райаном Харрисоном (6:2, 4:6, 7:5). Последний имел преимущество домашних трибун, он умеет мощно подать и пробить, но это не стало проблемой для аргентинца.

    Прогноз

    1,96Тотал матча меньше 18,5 гейма

    Да, «скальп» Харрисона — это неплохо, но против топ-игроков всегда все иначе. Здесь мало удачи и хорошей физики, нужно включать голову и пытаться превзойти оппонента тактически, что сделать в поединке с Федерером аргентнцу будет крайне сложно.

    Любопытный факт: соперники встречались однажды в Гамбурге (2013), когда в полуфинале сенсационную победу праздновал Дельбонис — 7:6, 7:6. Но не думаем, что стоит брать ту игру во внимание, ведь было это давно, да и аргентинец показывал более симпатичный теннис.

    Аналитики не сомневаются в победе Федерера, а мы предлагаем пойти дальше, так как сомневаемся в том, что нынешний Дельбонис способен вообще навязать борьбу лучшему игроку планеты. Берем тотал матча меньше 18,5 гейма за 1,96.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Монако» не повторит ошибок ПСЖ
  • 5,47
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    •
  • Карраско, Халк и многие другие: за кем следить в китайской Суперлиге-2018
  • Феррейра-Карраско перебрался в Китай, чтобы развивать футбол, Халк надеется на победу в чемпионате, а Каннаваро вместе с родным братом попытается привести «Гуанчжоу Эвергранд» к очередному титулу
    •
  • Эксперименты Гвардиолы. «МанСити» — в четвертьфинале
  • «Горожане» проиграли на своем поле, но вышли в следующий раунд
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов