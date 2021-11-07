В поединке UFC 268 состоится встреча Джастина Гэйджи и Майкла Чендлера. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Джастин Гэйджи — Майкл Чендлер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джастин Гэйджи

Американец Джастин Гэйджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и бывший чемпион WSOF в легком весе. На его счету 25 боев, 22 из которых закончились победой. В трех случаях терпел поражение.

До встречи с Хабибом Гэйджи шел на победной нокаутирующей серии. 24 октября боец прервал ее, уступив россиянину удушающим.

До этого он разбивал таких соперников, как Тони Фергюсон (ТКО), Дональд Серроне (ТКО), Эдсон Барбоза (КО) и Джеймс Вик (КО).

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Семь боев подряд в UFC с участием этого бойца заканчивались досрочно. В шести из семи случаев причиной остановки боя был нокаут.

Майкл Чендлер

Это американская звезда, которая созрела в турнирах Bellator. Майкл Чендлер трехкратный чемпион промоушена, а также победитель четвертого сезона Гран-при Bellator.

В активе бойца 28 боев. В 22 случаях он выигрывал, и в шести терпел поражение. 16 мая было одно из них. Он уступил Чарльзу Оливейре техническим нокаутом, хотя очень классно работал в стойке.

Интересно, что 5 последних боев американца в UFC заканчивались именно KO или TKO. Если учесть, что Чендлер по стилю борец, это действительно поражает. При этом до Оливейры он три раза подряд выигрывал в стойке.

Сидни Аутлоу и Бенсона Хендерсона Чендлер загнал в глухой нокаут, а вот Дэна Хукера он победил техническим.

Прогноз и ставка

Победу Гэйджи букмекеры оценивают коэффициентом 1.48, а на Майкла Чендлера можно поставить с котировкой 2.77.

Скорее всего, поединок закончится досрочно. Возможно, что победой Гэйджи. Американец шел на отличной серии и если бы не Хабиб, он вполне мог бы ее продолжить.

Гэйджи не удивить борьбой. Он имеет борцовский бэкграунд. В стойке Джастин постарается в первых раундах отстрелять Чендлеру ноги, чтобы уменьшить его скорость сокращения дистанции. Затем попытается завершить бой точным ударом. Ставка — победа Гэйджи KO/TKO/DQ.