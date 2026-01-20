прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 50 матчах «Эдмонтон» заработал 58 очков, с которыми закрепился на 5-м месте Запада, на 2 турнирных балла отставая от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: В середине прошлой недели «Эдмонтон» в родных стенах минимально уступил «Айлендерс» (0:1).

Накануне команда Криса Кноблауха выдала яркий перфоманс на площадке «Ванкувера» (6:0), а в последнем матче на домашнем льду переехала «Сент-Луис» (5:0).

Не сыграют: Леон Драйзайтль, Адам Хенрик.

Состояние команды: «Эдмонтон» планомерно приближается к лидерской тройке Запада и имеет второй в конференции показатель результативности, тогда как ключевая проблема «Ойлерз» прямо относится к игре в обороне.

На текущий момент канадцам из Альберты принадлежит второй худший показатель по пропущенным голам среди клубов верхней восьмерки, хотя в четырех матчах из предыдущих пяти команда Кноблауха не пропускала больше 1 гола.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В активе «Нью-Джерси» на момент написания — 50 очков после 48 матчей. В таблице Востока команда из Ньюарка прописалась на 15-й строке, на 6 баллов отставая от топ-8.

Последние матчи: Неделей ранее «Нью-Джерси» зафиксировал уверенный победный результат на льду «Миннесоты» (2:5).

Недавнее возвращение на домашний лед обернулось локальным успехом в игре против «Сиэтла» (3:2, от). Однако еще в одной встрече в «Пруденшл Центре» «Девилз» крупно проиграли «Каролине» (1:4).

Не сыграют: Зак Макивен, Стефан Ноусен, Онджрей Палат.

Состояние команды: Нынешний сезон «Нью-Джерси» начал многообещающе, но спустя месяцы о клубе из Ньюарка мы говорим в контексте перечисления главных аутсайдеров Востока.

На текущее время «Девилз» принадлежит второй в конференции показатель потерянных очков и худшая статистика по результативности. В пяти встречах из недавних семи команда Шелдона Кифа осталась без набранных баллов.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в 2 последних матчах с общей разницей 11:0

«Нью-Джерси» победил в 3 последних личных встречах кряду

«Нью-Джерси» забивал 3 и более голов в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.32, победа «Нью-Джерси» — в 3.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Эдмонтон» проводит не самый убедительный отрезок, однако на домашней площадке видится безусловным фаворитом на фоне соперников уровня «Нью-Джерси», имеющих еще большую широту проблем.

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.10.

Прогноз: «Нью-Джерси» от матча к матчу проседает в обороне, поэтому скоростные форварды «Ойлерз» должны спокойно выходить на высокие показатели результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.13.