Вегас
Миннесота
«Вегас»
Турнирное положение: Всю регулярку «Вегас» провел на более, чем приличном уровне, а на финише сезона ему удалось опередить даже «Даллас».
Последние матчи: За семь последних матчей «Вегас» проиграл два раза, но даже в проигранных матчах «рыцари» проиграли своим соперникам только по буллитам.
Вегас — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все травмированные «Вегаса» неплохо подлечились за регулярку и стопроцентно не сыграет только Ленер. Первый матч могут пропустить сразу несколько игроков основы, но пока что Кэссиди не решил, кто именно в нем окажется.
Общий тонус клуба: Нет никаких причин, почему в первой игре серии против «Миннесоты» хозяева не должны победить, даже если они будут играть не всеми сильнейшими.
«Миннесота»
Турнирное положение: Спад результатов «Миннесоты» выглядит вполне логичным, поскольку вытянуть весь сезон на двух звеньях практически нереально.
Последние матчи: В пяти последних поединках по сезону «Миннесота» выиграла четыре раза, причем во всех играх победы были одержаны в овертаймах.
Травмированные игроки: На травме у «Миннесоты» только Иржичек, что не может не радовать поклонников клуба, но все недавно вернувшиеся в строй хоккеисты ещё не набрали должной формы.
Общий тонус клуба: Шансов на удачный старт серии плей-офф против «Вегаса» не очень много, но они есть и будут зависеть напрямую от игры Густавссона в воротах «дикарей».
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл пять последних очных противостояний
- Все четыре последних победы «Миннесота» не одержала в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.
Прогноз: «Вегас» имеет куда более серьезный состав, а сыгранность на порядок выше, нежели у «Миннесоты».
- 2.17Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.80Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.21Торонто — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет обоюдоострый хоккей с результативной игрой на впереди.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.