В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Всю регулярку «Вегас» провел на более, чем приличном уровне, а на финише сезона ему удалось опередить даже «Даллас».

Последние матчи: За семь последних матчей «Вегас» проиграл два раза, но даже в проигранных матчах «рыцари» проиграли своим соперникам только по буллитам.

Травмированные игроки: Все травмированные «Вегаса» неплохо подлечились за регулярку и стопроцентно не сыграет только Ленер. Первый матч могут пропустить сразу несколько игроков основы, но пока что Кэссиди не решил, кто именно в нем окажется.

Общий тонус клуба: Нет никаких причин, почему в первой игре серии против «Миннесоты» хозяева не должны победить, даже если они будут играть не всеми сильнейшими.

«Миннесота»

Турнирное положение: Спад результатов «Миннесоты» выглядит вполне логичным, поскольку вытянуть весь сезон на двух звеньях практически нереально.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках по сезону «Миннесота» выиграла четыре раза, причем во всех играх победы были одержаны в овертаймах.

Травмированные игроки: На травме у «Миннесоты» только Иржичек, что не может не радовать поклонников клуба, но все недавно вернувшиеся в строй хоккеисты ещё не набрали должной формы.

Общий тонус клуба: Шансов на удачный старт серии плей-офф против «Вегаса» не очень много, но они есть и будут зависеть напрямую от игры Густавссона в воротах «дикарей».

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл пять последних очных противостояний

Все четыре последних победы «Миннесота» не одержала в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.

Прогноз: «Вегас» имеет куда более серьезный состав, а сыгранность на порядок выше, нежели у «Миннесоты».

Альтернативный прогноз: Будет обоюдоострый хоккей с результативной игрой на впереди.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.