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    «Вегас» уверенно разберется с «дикарями»?

    Вегас — Миннесота. Ставка (к. 1.93), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2025 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Всю регулярку «Вегас» провел на более, чем приличном уровне, а на финише сезона ему удалось опередить даже «Даллас».

    Последние матчи: За семь последних матчей «Вегас» проиграл два раза, но даже в проигранных матчах «рыцари» проиграли своим соперникам только по буллитам.

    Вегас — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Все травмированные «Вегаса» неплохо подлечились за регулярку и стопроцентно не сыграет только Ленер. Первый матч могут пропустить сразу несколько игроков основы, но пока что Кэссиди не решил, кто именно в нем окажется.

    Общий тонус клуба: Нет никаких причин, почему в первой игре серии против «Миннесоты» хозяева не должны победить, даже если они будут играть не всеми сильнейшими.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Спад результатов «Миннесоты» выглядит вполне логичным, поскольку вытянуть весь сезон на двух звеньях практически нереально.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках по сезону «Миннесота» выиграла четыре раза, причем во всех играх победы были одержаны в овертаймах.

    Травмированные игроки: На травме у «Миннесоты» только Иржичек, что не может не радовать поклонников клуба, но все недавно вернувшиеся в строй хоккеисты ещё не набрали должной формы.

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    Общий тонус клуба: Шансов на удачный старт серии плей-офф против «Вегаса» не очень много, но они есть и будут зависеть напрямую от игры Густавссона в воротах «дикарей».

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл пять последних очных противостояний

    • Все четыре последних победы «Миннесота» не одержала в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.

    Прогноз: «Вегас» имеет куда более серьезный состав, а сыгранность на порядок выше, нежели у «Миннесоты».

    Альтернативный прогноз: Будет обоюдоострый хоккей с результативной игрой на впереди.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.62.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вегас — Миннесота?

    Матч Вегас — Миннесота состоится 21 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вегас — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вегас — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вегас — Миннесота?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вегас — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.

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