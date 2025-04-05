В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Уверенность в действиях игроков «Лос-Анджелеса» позволяют оставаться этому клубу на пятой позиции Запада.

Последние матчи: За три последних матча «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя в некоторые моменты отдельно взятых матчей было по-настоящему тяжело.

Травмированные игроки: Не может играть за «Лос-Анджелес» сейчас только Жанно. Есть также проблемы со здоровьем у Туркотта.

Общий тонус клуба: В игре против «Ойлерз» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами матча, поскольку при своих болельщиках в этом сезоне они играют просто волшебно.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Последние недели регулярки фанатов «Эдмонтона» не радуют, поскольку много проблем с травмами лидеров, но с шестого места Запада канадский клуб никуда не денется.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Эдмонтон» не проиграл ни разу, хотя приходилось выходить на лед без лидирующих игроков команды.

Травмированные игроки: Сразу шесть игрков «Эдмонтона» вне игры, а без Макдэвида и Скиннера обущая сила команды снижается на треть.

Общий тонус клуба: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется большую часть толкаться в середине площадки, и в этом гости явно могут оказаться проигравшими.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл три последних матча по календарю

В пяти последних очных противостояниях «Эдмонтон» выиграл четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.46, на гостей — 3.18.

Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит более сплоченным на финише регулярки.

Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится малорезультативная игра

Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.29.