Лос-Анджелес
Эдмонтон
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Уверенность в действиях игроков «Лос-Анджелеса» позволяют оставаться этому клубу на пятой позиции Запада.
Последние матчи: За три последних матча «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя в некоторые моменты отдельно взятых матчей было по-настоящему тяжело.
Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не может играть за «Лос-Анджелес» сейчас только Жанно. Есть также проблемы со здоровьем у Туркотта.
Общий тонус клуба: В игре против «Ойлерз» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами матча, поскольку при своих болельщиках в этом сезоне они играют просто волшебно.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Последние недели регулярки фанатов «Эдмонтона» не радуют, поскольку много проблем с травмами лидеров, но с шестого места Запада канадский клуб никуда не денется.
Последние матчи: В трех последних матчах «Эдмонтон» не проиграл ни разу, хотя приходилось выходить на лед без лидирующих игроков команды.
Травмированные игроки: Сразу шесть игрков «Эдмонтона» вне игры, а без Макдэвида и Скиннера обущая сила команды снижается на треть.
Общий тонус клуба: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется большую часть толкаться в середине площадки, и в этом гости явно могут оказаться проигравшими.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» выиграл три последних матча по календарю
- В пяти последних очных противостояниях «Эдмонтон» выиграл четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.46, на гостей — 3.18.
Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит более сплоченным на финише регулярки.
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.96Ванкувер — Анахайм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится малорезультативная игра
Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.29.