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    «Эдмонтон» даст бой «Лос-Анджелесу»?

    Лос-Анджелес — Эдмонтон. Ставка (к. 2.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 23:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Уверенность в действиях игроков «Лос-Анджелеса» позволяют оставаться этому клубу на пятой позиции Запада.

    Последние матчи: За три последних матча «Лос-Анджелес» не проиграл ни разу, хотя в некоторые моменты отдельно взятых матчей было по-настоящему тяжело.

    Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не может играть за «Лос-Анджелес» сейчас только Жанно. Есть также проблемы со здоровьем у Туркотта.

    Общий тонус клуба: В игре против «Ойлерз» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами матча, поскольку при своих болельщиках в этом сезоне они играют просто волшебно.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Последние недели регулярки фанатов «Эдмонтона» не радуют, поскольку много проблем с травмами лидеров, но с шестого места Запада канадский клуб никуда не денется.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Эдмонтон» не проиграл ни разу, хотя приходилось выходить на лед без лидирующих игроков команды.

    Травмированные игроки: Сразу шесть игрков «Эдмонтона» вне игры, а без Макдэвида и Скиннера обущая сила команды снижается на треть.

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    Общий тонус клуба: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется большую часть толкаться в середине площадки, и в этом гости явно могут оказаться проигравшими.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» выиграл три последних матча по календарю

    • В пяти последних очных противостояниях «Эдмонтон» выиграл четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.46, на гостей — 3.18.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит более сплоченным на финише регулярки.

    Альтернативный прогноз: С большой долей вероятности получится малорезультативная игра

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.29.

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