В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Атакующий потенциал «Торонто» виден невооруженным глазом, а результаты канадского клуба в последних поединках восстановились. «Мэйпл Ливз» сейчас на третьей строчке Востока.

Последние матчи: Четыре последних матча «Торонто» закочнились тремя победами, а в крайнем матче был обыгран «Анахайм» на его территории.

Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.

Общий тонус клуба: В матче против «Флориды» получится искрометная игра, которая не оставит никого равнодушным.

«Флорида»

Турнирное положение: Перед скорым стартом плей-офф у «Флориды» значительно упали результаты, но ниже пятой позиции Востока «пантеры» не уйдут.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних матчах «Флориде» удалось выиграть всего три раза, а качество игры значительно просело.

Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» не могут наблюдать за игрой Экблада, Куликова и Ткачука.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может завершиться очередным фиаско, но Мориса сейчас это не заботит.

Статистика для ставок

«Торонто» в четырех последних матчах проиграл только раз

У «Флориды» в семи последних матчах четыре поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.35, на гостей — 2.59.

Прогноз: «Торонто» способен забрать домашнюю победу в этом матче.

Альтернативный прогноз: Игра будет задорная, поэтому можно предположить большое число заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.