«Торонто»
Турнирное положение: Атакующий потенциал «Торонто» виден невооруженным глазом, а результаты канадского клуба в последних поединках восстановились. «Мэйпл Ливз» сейчас на третьей строчке Востока.
Последние матчи: Четыре последних матча «Торонто» закочнились тремя победами, а в крайнем матче был обыгран «Анахайм» на его территории.
Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.
Общий тонус клуба: В матче против «Флориды» получится искрометная игра, которая не оставит никого равнодушным.
«Флорида»
Турнирное положение: Перед скорым стартом плей-офф у «Флориды» значительно упали результаты, но ниже пятой позиции Востока «пантеры» не уйдут.
Последние матчи: В семи последних матчах «Флориде» удалось выиграть всего три раза, а качество игры значительно просело.
Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» не могут наблюдать за игрой Экблада, Куликова и Ткачука.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может завершиться очередным фиаско, но Мориса сейчас это не заботит.
Статистика для ставок
- «Торонто» в четырех последних матчах проиграл только раз
- У «Флориды» в семи последних матчах четыре поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.35, на гостей — 2.59.
Прогноз: «Торонто» способен забрать домашнюю победу в этом матче.
- 2.10СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.19Каролина — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет задорная, поэтому можно предположить большое число заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.