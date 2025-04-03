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    «Торонто» имеет больше шансов победить?

    Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.41), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Атакующий потенциал «Торонто» виден невооруженным глазом, а результаты канадского клуба в последних поединках восстановились. «Мэйпл Ливз» сейчас на третьей строчке Востока.

    Последние матчи: Четыре последних матча «Торонто» закочнились тремя победами, а в крайнем матче был обыгран «Анахайм» на его территории.

    Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.

    Общий тонус клуба: В матче против «Флориды» получится искрометная игра, которая не оставит никого равнодушным.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Перед скорым стартом плей-офф у «Флориды» значительно упали результаты, но ниже пятой позиции Востока «пантеры» не уйдут.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних матчах «Флориде» удалось выиграть всего три раза, а качество игры значительно просело.

    Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» не могут наблюдать за игрой Экблада, Куликова и Ткачука.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» вполне может завершиться очередным фиаско, но Мориса сейчас это не заботит.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» в четырех последних матчах проиграл только раз

    • У «Флориды» в семи последних матчах четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.35, на гостей — 2.59.

    Прогноз: «Торонто» способен забрать домашнюю победу в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Игра будет задорная, поэтому можно предположить большое число заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.

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    Торонто — Флорида: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 03.04.202502:30. «Торонто» имеет больше шансов победить?
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