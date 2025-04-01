Филадельфия
Нэшвилл
«Филадельфия»
Турнирное положение: В 75 матчах команда из Пенсильвании набрала 69 очков, с которыми рухнула на 15-ю строчку в таблице Восточной конференции. От заветной восьмерки «Флайерз» отделяют 8 турнирных баллов на момент написания.
Последние матчи: Последние игровые недели «Филадельфии» сопровождались затяжной серией поражений, которая достигла значения в 6 матчей кряду и завершилась разгромом на территории «Торонто» — 2:7.
Филадельфия — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
После встречи с «Лифс» был отправлен в отставку Джон Торторелла, а на его место пришел Брэд Шоу, под руководством которого «Филадельфия» добилась ярких домашних побед над «Монреалем» — 6:4 и «Баффало» — 7:4.
Не сыграют: Райан Эллис, Гарнет Хэтэуэй.
Состояние команды: «Филадельфия» выдает не лучший игровой цикл и в целом проводит тяжелый сезон, по ходу которого у команды сменился тренер, а сам коллектив из Пенсильвании стремительно теряет шансы на борьбу за плей-офф.
На фоне периодов затяжного спада «Флайерз» скатились к подвалу турнирной таблицы, не сумев справиться ни с игровыми задачами, ни с давлением в более широком понимании. Вместе с тем проблемы команды усугубляются с отсутствием лидеров.
Временами «Филадельфия» демонстрирует всплески высокой эффективности и цепляется за результат, однако подобные моменты не могут обеспечить «Флайерз» перелом ввиду недостатка системного подхода к исправлению ситуации.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: В 73 встречах коллектив из Теннесси набрал 62 очка, разместившись на 14-й позиции в таблице Западной конференции. От зоны топ-8 команду отделяют 25 турнирных баллов.
Последние матчи: В конце прошлой недели «Нэшвилл» на домашнем льду разбил «Торонто» — 5:2, таким образом прервав серию из 4-х поражений кряду. Однако уже в следующей игре команда разгромно уступила «Сент-Луису» — 1:4.
В одном из последних матчей коллектив Эндрю Брюнетта добился весьма неожиданной победы над «Каролиной» — 3:1, но затем снова проиграл «Сент-Луису» — 2:3. Ранее «Предс» при родных трибунах не сумели справиться с «Вегасом» — 1:3.
Не сыграют: Роман Йоси, Джереми Лозон, Адам Уилсби.
Состояние команды: Находящийся на этапе перестройки, «Нэшвилл» проводит разочаровывающий сезон, оставаясь одним из наиболее нестабильных коллективов Западной конференции.
На финише регулярки у команды из Теннесси отсутствуют турнирные амбиции, а с точки зрения технического рисунка на льду «Предс» по-прежнему не могут отыскать баланс, который позволил бы выдать продолжительный отрезок без спадов.
В отдельных ситуациях хоккеисты «Нэшвилла» способны проявлять себя с лучшей стороны, но общая динамика команды находится на низком уровне. Так, индивидуальные прорывы не способствуют выправлению ситуации.
Статистика для ставок
- На домашнем льду «Филадельфия» одержала 3 победы в 4-х последних матчах
- В 4-х матчах на территории «Филадельфии» из 5 предыдущих был пробит тотал больше 5.5
- «Нэшвилл» потерпел 9 гостевых поражений в 12 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.31, а победа «Нэшвилла» — в 2.58.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.
- 2.12Вашингтон — Баффало: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.32СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.09Сибирь — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: Общие кондиции «Филадельфии» по-прежнему оставляют желать лучшего, но последние встречи команда провела содержательно, добившись успехов. В нынешних условиях «Флайерз», оставаясь на домашней арене, способны увеличить серию.
Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.19.
Прогноз: В 2-х предыдущих играх «Филадельфия» проявила себя с лучшей стороны в плане атаки. На фоне оборонительных проблем «Нэшвилла» хозяева будущей встречи могут сохранить эту динамику.
Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3.5 за 2.55.