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    «Филадельфия» продолжит текущую победную серию

    Филадельфия — Нэшвилл. Ставка (к. 2.19) и прогноз на хоккей, НХЛ, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нэшвилл»
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    Родриго Аболс
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет в «Вэллс Фарго Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2025 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 02:00 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • НХЛ
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    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В 75 матчах команда из Пенсильвании набрала 69 очков, с которыми рухнула на 15-ю строчку в таблице Восточной конференции. От заветной восьмерки «Флайерз» отделяют 8 турнирных баллов на момент написания.

    Последние матчи: Последние игровые недели «Филадельфии» сопровождались затяжной серией поражений, которая достигла значения в 6 матчей кряду и завершилась разгромом на территории «Торонто» — 2:7.

    Филадельфия — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

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    После встречи с «Лифс» был отправлен в отставку Джон Торторелла, а на его место пришел Брэд Шоу, под руководством которого «Филадельфия» добилась ярких домашних побед над «Монреалем» — 6:4 и «Баффало» — 7:4.

    Не сыграют: Райан Эллис, Гарнет Хэтэуэй.

    Состояние команды: «Филадельфия» выдает не лучший игровой цикл и в целом проводит тяжелый сезон, по ходу которого у команды сменился тренер, а сам коллектив из Пенсильвании стремительно теряет шансы на борьбу за плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На фоне периодов затяжного спада «Флайерз» скатились к подвалу турнирной таблицы, не сумев справиться ни с игровыми задачами, ни с давлением в более широком понимании. Вместе с тем проблемы команды усугубляются с отсутствием лидеров.

    Временами «Филадельфия» демонстрирует всплески высокой эффективности и цепляется за результат, однако подобные моменты не могут обеспечить «Флайерз» перелом ввиду недостатка системного подхода к исправлению ситуации.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: В 73 встречах коллектив из Теннесси набрал 62 очка, разместившись на 14-й позиции в таблице Западной конференции. От зоны топ-8 команду отделяют 25 турнирных баллов.

    Последние матчи: В конце прошлой недели «Нэшвилл» на домашнем льду разбил «Торонто» — 5:2, таким образом прервав серию из 4-х поражений кряду. Однако уже в следующей игре команда разгромно уступила «Сент-Луису» — 1:4.

    В одном из последних матчей коллектив Эндрю Брюнетта добился весьма неожиданной победы над «Каролиной» — 3:1, но затем снова проиграл «Сент-Луису» — 2:3. Ранее «Предс» при родных трибунах не сумели справиться с «Вегасом» — 1:3.

    Не сыграют: Роман Йоси, Джереми Лозон, Адам Уилсби.

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    • Состояние команды: Находящийся на этапе перестройки, «Нэшвилл» проводит разочаровывающий сезон, оставаясь одним из наиболее нестабильных коллективов Западной конференции.

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    На финише регулярки у команды из Теннесси отсутствуют турнирные амбиции, а с точки зрения технического рисунка на льду «Предс» по-прежнему не могут отыскать баланс, который позволил бы выдать продолжительный отрезок без спадов.

    В отдельных ситуациях хоккеисты «Нэшвилла» способны проявлять себя с лучшей стороны, но общая динамика команды находится на низком уровне. Так, индивидуальные прорывы не способствуют выправлению ситуации.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Филадельфия» одержала 3 победы в 4-х последних матчах

    • В 4-х матчах на территории «Филадельфии» из 5 предыдущих был пробит тотал больше 5.5

    • «Нэшвилл» потерпел 9 гостевых поражений в 12 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.31, а победа «Нэшвилла» — в 2.58.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

    Прогноз: Общие кондиции «Филадельфии» по-прежнему оставляют желать лучшего, но последние встречи команда провела содержательно, добившись успехов. В нынешних условиях «Флайерз», оставаясь на домашней арене, способны увеличить серию.

    Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.19.

    Прогноз: В 2-х предыдущих играх «Филадельфия» проявила себя с лучшей стороны в плане атаки. На фоне оборонительных проблем «Нэшвилла» хозяева будущей встречи могут сохранить эту динамику.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3.5 за 2.55.

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    Филадельфия — Нэшвилл: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 01.04.202502:00. «Филадельфия» продолжит текущую победную серию
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