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    Смогут ли «драконы» продолжить свою победную серию?

    «Лада» — «Куньлунь». Ставка (к. 3.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Куньлунь»
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    Александр Трушков — голкипер «Лады»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Куньлунь». Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2025 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 16:00 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 9-й строчке Востока, набрав 39 очков за 41 встречу. «Лада» отстает от зоны плей-офф в конференции лишь на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Барыс» со счетом 1:0, забросив победную шайбу в 3-м периоде. До этого «Ладу» разгромил «Трактор» (0:5), не оставив ни единого шанса тольяттинцам.

    Лада — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

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    В последних 5-и матчах у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Лада» снова одолела «Барыс» (5:0) и обыграла «Автомобилист» (3:2 Б), а также проиграла «Ак Барсу» (1:3).

    Не сыграют: Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Лада» продолжает борьбу за выход в плей-фф, тольяттинцы конкурируют с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Адмиралом» за место под солнцем.

    После ухода основного голкипера Владислава Подъяпольского казалось, что «Лада» повалиться, но этого не происходит. Основной вратарь Александр Трушков показывает отличную игру.

    В предстоящем матче против «Куньлуня» у «Лады» точно будет возможность победить, команда довольно неплохо выступает на своей площадке, но есть один нюанс — «драконы» сейчас в полном порядке.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Китайцы занимают 9-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 4 балла, имея на одну игру больше.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «драконы» всухую обыграли ЦСКА со счетом 3:0, забросив по одной шайбе в каждом периоде. Матчем ранее команда и вовсе разгромила «Амур» (5:0).

    У «Куньлуня» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда также обыгрывала «Витязь» (3:2 ОТ), «Торпедо» (4:3 ОТ), «Спартак» (4:2) и «Барыс» (3:0).

    Не сыграет: Семен Синяткин из-за травмы.

  • «Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает
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    • Состояние команды: Удивительно то, что «Куньлунь» сейчас в полном порядке. Главный тренер Михаил Кравец действительно смог создать боеспособный коллектив, который реально борется за плей-офф.

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    «Куньлунь» точно навяжет борьбу «Торпедо» за 8-ку на Западе. Стоит отметить, что в 3-х из 6-и последних матчей китайцы сыграли «на ноль», отлично действуя в обороне.

    В «Куньлуне» отличный сезон проводит голкипер Джереми Смит, который уже оформил 4 сухаря. К тому же, к команде присоединился Патрик Рыбар, он также сыграл «на ноль» в дебютном матче за китайцев.

    Статистика для ставок

    • В 2-х из 3-х последних матчей «Лада» не пропустила ни одной шайбы

    • У «Куньлуня» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

    • «Куньлунь» трижды обыгрывал «Ладу» в 5-и последних очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 3.95, а победа «Куньлуня» — в 3.45.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, а на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

    Ставка: Ничья за 3.95.

    Прогноз: Команды стараются строго действовать в обороне. «Лада» и «Куньлунь» не забросят много шайб.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.15.

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    «Лада» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на хоккей. Смогут ли «драконы» продолжить свою победную серию?
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