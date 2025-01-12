В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Куньлунь». Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 9-й строчке Востока, набрав 39 очков за 41 встречу. «Лада» отстает от зоны плей-офф в конференции лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Барыс» со счетом 1:0, забросив победную шайбу в 3-м периоде. До этого «Ладу» разгромил «Трактор» (0:5), не оставив ни единого шанса тольяттинцам.

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В последних 5-и матчах у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Лада» снова одолела «Барыс» (5:0) и обыграла «Автомобилист» (3:2 Б), а также проиграла «Ак Барсу» (1:3).

Не сыграют: Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Лада» продолжает борьбу за выход в плей-фф, тольяттинцы конкурируют с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Адмиралом» за место под солнцем.

После ухода основного голкипера Владислава Подъяпольского казалось, что «Лада» повалиться, но этого не происходит. Основной вратарь Александр Трушков показывает отличную игру.

В предстоящем матче против «Куньлуня» у «Лады» точно будет возможность победить, команда довольно неплохо выступает на своей площадке, но есть один нюанс — «драконы» сейчас в полном порядке.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайцы занимают 9-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 4 балла, имея на одну игру больше.

Последние матчи: В прошедшей встрече «драконы» всухую обыграли ЦСКА со счетом 3:0, забросив по одной шайбе в каждом периоде. Матчем ранее команда и вовсе разгромила «Амур» (5:0).

У «Куньлуня» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда также обыгрывала «Витязь» (3:2 ОТ), «Торпедо» (4:3 ОТ), «Спартак» (4:2) и «Барыс» (3:0).

Не сыграет: Семен Синяткин из-за травмы.

Состояние команды: Удивительно то, что «Куньлунь» сейчас в полном порядке. Главный тренер Михаил Кравец действительно смог создать боеспособный коллектив, который реально борется за плей-офф.

«Куньлунь» точно навяжет борьбу «Торпедо» за 8-ку на Западе. Стоит отметить, что в 3-х из 6-и последних матчей китайцы сыграли «на ноль», отлично действуя в обороне.

В «Куньлуне» отличный сезон проводит голкипер Джереми Смит, который уже оформил 4 сухаря. К тому же, к команде присоединился Патрик Рыбар, он также сыграл «на ноль» в дебютном матче за китайцев.

Статистика для ставок

В 2-х из 3-х последних матчей «Лада» не пропустила ни одной шайбы

У «Куньлуня» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

«Куньлунь» трижды обыгрывал «Ладу» в 5-и последних очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 3.95, а победа «Куньлуня» — в 3.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, а на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.95.

Прогноз: Команды стараются строго действовать в обороне. «Лада» и «Куньлунь» не забросят много шайб.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.15.