Юта
Флорида
«Юта»
Турнирное положение: Общее состояние «Юты» не самое хорошее, поскольку клуб за счет последних неудач опустился на 11 позицию западной конференции.
Последние матчи: В семи последних поединках «Юта» проиграла шесть раз, и энтузиазм подопечных Туриньи значительно поубавился.
Юта — Флорида: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Бортуццо, Дурзи, Ингрэм и Марино по-прежнему не помощники «Юте», а без них результаты клуба из Солт-Лейк-Сити значительно проседают.
Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» ничего хорошего не свети в предстоящем поединке против действующего чемпиона турнира.
«Флорида»
Турнирное положение: Настроение «Флориды» вполне неплохое, поскольку клуб Мориса спокойно размещается на пятой позиции Востока, играя в пол силы.
Последние матчи: В шести последних поединках «Флорида» смогла победить всего лишь два раза, но запаса прочности хватило для сохранения позиций в верхней части таблицы.
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Флориды» нет, но предстоящий матч могут пропустить Экблад, Гаджович и Миккола.
Общий тонус клуба: Глубины состава хозяев с лихвой хватит для доминирования гостевой команды в матче с разобранной «Ютой».
Статистика для ставок
- У «Флориды» в гостях за четыре последних поединка три победы
- «Юта» проиграла три последних домашних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.05, на гостей — 2.15.
Прогноз: У «Флориды» достаточно ресурсов, чтобы добыть уверенную победу в предстоящем поединке.
- 2.00Ак Барс — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25СКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Лос-Анджелес — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
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Альтернативный прогноз: Атакующий задор двух клубов вполне может вылиться в супер результативный матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.