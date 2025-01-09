В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 09 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Общее состояние «Юты» не самое хорошее, поскольку клуб за счет последних неудач опустился на 11 позицию западной конференции.

Последние матчи: В семи последних поединках «Юта» проиграла шесть раз, и энтузиазм подопечных Туриньи значительно поубавился.

Травмированные игроки: Бортуццо, Дурзи, Ингрэм и Марино по-прежнему не помощники «Юте», а без них результаты клуба из Солт-Лейк-Сити значительно проседают.

Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» ничего хорошего не свети в предстоящем поединке против действующего чемпиона турнира.

«Флорида»

Турнирное положение: Настроение «Флориды» вполне неплохое, поскольку клуб Мориса спокойно размещается на пятой позиции Востока, играя в пол силы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В шести последних поединках «Флорида» смогла победить всего лишь два раза, но запаса прочности хватило для сохранения позиций в верхней части таблицы.

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Флориды» нет, но предстоящий матч могут пропустить Экблад, Гаджович и Миккола.

Общий тонус клуба: Глубины состава хозяев с лихвой хватит для доминирования гостевой команды в матче с разобранной «Ютой».

Статистика для ставок

У «Флориды» в гостях за четыре последних поединка три победы

«Юта» проиграла три последних домашних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.05, на гостей — 2.15.

Прогноз: У «Флориды» достаточно ресурсов, чтобы добыть уверенную победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Атакующий задор двух клубов вполне может вылиться в супер результативный матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.