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    «Флорида» разберёт «Юту» на запчасти?

    «Юта» — «Флорида». Ставка (к. 2.15), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 09 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Января 2025 года

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •  Юта 06:00 Флорида

    Флорида

  • НХЛ
    •

    «Юта»

    Турнирное положение: Общее состояние «Юты» не самое хорошее, поскольку клуб за счет последних неудач опустился на 11 позицию западной конференции.

    Последние матчи: В семи последних поединках «Юта» проиграла шесть раз, и энтузиазм подопечных Туриньи значительно поубавился.

    Юта — Флорида: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Бортуццо, Дурзи, Ингрэм и Марино по-прежнему не помощники «Юте», а без них результаты клуба из Солт-Лейк-Сити значительно проседают.

    Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» ничего хорошего не свети в предстоящем поединке против действующего чемпиона турнира.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Настроение «Флориды» вполне неплохое, поскольку клуб Мориса спокойно размещается на пятой позиции Востока, играя в пол силы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В шести последних поединках «Флорида» смогла победить всего лишь два раза, но запаса прочности хватило для сохранения позиций в верхней части таблицы.

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков в составе «Флориды» нет, но предстоящий матч могут пропустить Экблад, Гаджович и Миккола.

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    Общий тонус клуба: Глубины состава хозяев с лихвой хватит для доминирования гостевой команды в матче с разобранной «Ютой».

    Статистика для ставок

    • У «Флориды» в гостях за четыре последних поединка три победы

    • «Юта» проиграла три последних домашних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.05, на гостей — 2.15.

    Прогноз: У «Флориды» достаточно ресурсов, чтобы добыть уверенную победу в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Атакующий задор двух клубов вполне может вылиться в супер результативный матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.

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