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    «Вегас» продолжит победную серию?

    «Вегас» — «Баффало». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Баффало»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 05 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: В текущий момент сезона «Вегас» продолжает бороться за лидерство в конференции с «Виннипегом», но пока клуб из Невады второй.

    Последние матчи: Прямо сейчас «Вегас» проводит лучший свой отрезок по нынешнему сезону, поскольку за восемь последних матчей «рыцари» умудрились проиграть только «Монреалю».

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» обеспокоен травмами Ленера и Барбашева. Также предстоящий поединок вполне может пропустить Руа.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» хозяева льда могут выиграть матч исключительно за счет атака, сильно не заморачиваясь на обороне собственных ворот.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Состояние «Баффало» можно оценить, как не нестабильное, поскольку клуб из штата Нью-Йорк так и не смог выбраться со дна Востока

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После трех побед подряд казалось, что «Баффало» постепенно выздоравливает, но затем последовало снова два поражения с 10 пропущенными шайбами, и болезнь вернулась снова.

    Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть только Гринвэй, что ставит коллектив Раффа в более выгодное положение.

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    Общий тонус клуба: В таком состоянии приезжий клуб проиграет «Вегасу» с разгромным счетом, пусть, и три последних очных поединка между этими клубами остались за «клинками».

    Статистика для ставок

    • «Вегас» за восемь последних поединков проиграл лишь раз

    • Три последних очных противостояния завершились в пользу «Баффало»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.72, на гостей — 3.43.

    Прогноз: «Вегас» легко расправится с аутсайдером Востока.

    Альтернативный прогноз: Будет веселая игра с обилием заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.

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    «Вегас» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продолжит победную серию?
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