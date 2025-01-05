«Вегас»
Турнирное положение: В текущий момент сезона «Вегас» продолжает бороться за лидерство в конференции с «Виннипегом», но пока клуб из Невады второй.
Последние матчи: Прямо сейчас «Вегас» проводит лучший свой отрезок по нынешнему сезону, поскольку за восемь последних матчей «рыцари» умудрились проиграть только «Монреалю».
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» обеспокоен травмами Ленера и Барбашева. Также предстоящий поединок вполне может пропустить Руа.
Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» хозяева льда могут выиграть матч исключительно за счет атака, сильно не заморачиваясь на обороне собственных ворот.
«Баффало»
Турнирное положение: Состояние «Баффало» можно оценить, как не нестабильное, поскольку клуб из штата Нью-Йорк так и не смог выбраться со дна Востока
Последние матчи: После трех побед подряд казалось, что «Баффало» постепенно выздоравливает, но затем последовало снова два поражения с 10 пропущенными шайбами, и болезнь вернулась снова.
Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть только Гринвэй, что ставит коллектив Раффа в более выгодное положение.
Общий тонус клуба: В таком состоянии приезжий клуб проиграет «Вегасу» с разгромным счетом, пусть, и три последних очных поединка между этими клубами остались за «клинками».
Статистика для ставок
- «Вегас» за восемь последних поединков проиграл лишь раз
- Три последних очных противостояния завершились в пользу «Баффало»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.72, на гостей — 3.43.
Прогноз: «Вегас» легко расправится с аутсайдером Востока.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.56Калгари — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет веселая игра с обилием заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.