В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 05 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: В текущий момент сезона «Вегас» продолжает бороться за лидерство в конференции с «Виннипегом», но пока клуб из Невады второй.

Последние матчи: Прямо сейчас «Вегас» проводит лучший свой отрезок по нынешнему сезону, поскольку за восемь последних матчей «рыцари» умудрились проиграть только «Монреалю».

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Вегаса» обеспокоен травмами Ленера и Барбашева. Также предстоящий поединок вполне может пропустить Руа.

Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» хозяева льда могут выиграть матч исключительно за счет атака, сильно не заморачиваясь на обороне собственных ворот.

«Баффало»

Турнирное положение: Состояние «Баффало» можно оценить, как не нестабильное, поскольку клуб из штата Нью-Йорк так и не смог выбраться со дна Востока

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После трех побед подряд казалось, что «Баффало» постепенно выздоравливает, но затем последовало снова два поражения с 10 пропущенными шайбами, и болезнь вернулась снова.

Травмированные игроки: В предстоящем матче за «Баффало» не сможет сыграть только Гринвэй, что ставит коллектив Раффа в более выгодное положение.

Общий тонус клуба: В таком состоянии приезжий клуб проиграет «Вегасу» с разгромным счетом, пусть, и три последних очных поединка между этими клубами остались за «клинками».

Статистика для ставок

«Вегас» за восемь последних поединков проиграл лишь раз

Три последних очных противостояния завершились в пользу «Баффало»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.72, на гостей — 3.43.

Прогноз: «Вегас» легко расправится с аутсайдером Востока.

Альтернативный прогноз: Будет веселая игра с обилием заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.