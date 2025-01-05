«Калгари»
Турнирное положение: Общее состояние «Калгари» оценивается, как удовлетворительное, но девятая позиция запада не даже проходного места в плей-офф.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Калгари» выиграл три матча, а лидеры клуба включались в самые нужные отрезки по ходу игр.
Травмированные игроки: Проблемы «Калгари» с травмированными игроками вполне терпимы, но отсутствие Киркланда и Манты дают о себе знать.
Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» можно справляться даже двумя звеньями, но при условии четкой игры в обороне.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Иногда казалось, что «Нэшвилл» способен выбраться из ямы, в какую он угодил, но в итоге клуб так и остался на предпоследнем месте Запада.
Последние матчи: В трех последних поединках у «Нэшвилла» не было ни единого шанса набрать два очка, а в сумме за эти поединки было пропущено 15 голов.
Травмированные игроки: За последнюю неделю травмированных игроков у «Нэшвилла» прибавилось. В предстоящем поединке не смогут сыграть Л’Эро, Лозон, Смит и Вилсби.
Общий тонус клуба: В поединке против более сбалансированного «Калгари» шансов победить у гостевого клуба минимум.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» проиграл три последних матча по календарю
- «Калгари» выиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.25, на гостей — 2.47.
Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов на успех.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Вегас — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой, поэтому вполне можно закладываться на овертайм.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.