В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 05 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Общее состояние «Калгари» оценивается, как удовлетворительное, но девятая позиция запада не даже проходного места в плей-офф.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Калгари» выиграл три матча, а лидеры клуба включались в самые нужные отрезки по ходу игр.

Травмированные игроки: Проблемы «Калгари» с травмированными игроками вполне терпимы, но отсутствие Киркланда и Манты дают о себе знать.

Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» можно справляться даже двумя звеньями, но при условии четкой игры в обороне.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Иногда казалось, что «Нэшвилл» способен выбраться из ямы, в какую он угодил, но в итоге клуб так и остался на предпоследнем месте Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках у «Нэшвилла» не было ни единого шанса набрать два очка, а в сумме за эти поединки было пропущено 15 голов.

Травмированные игроки: За последнюю неделю травмированных игроков у «Нэшвилла» прибавилось. В предстоящем поединке не смогут сыграть Л’Эро, Лозон, Смит и Вилсби.

Общий тонус клуба: В поединке против более сбалансированного «Калгари» шансов победить у гостевого клуба минимум.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» проиграл три последних матча по календарю

«Калгари» выиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.25, на гостей — 2.47.

Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой, поэтому вполне можно закладываться на овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.