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    «Калгари» легко одолеет слабых «хищников»?

    «Калгари» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.56), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Нэшвилл»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 05 января. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Общее состояние «Калгари» оценивается, как удовлетворительное, но девятая позиция запада не даже проходного места в плей-офф.

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Калгари» выиграл три матча, а лидеры клуба включались в самые нужные отрезки по ходу игр.

    Травмированные игроки: Проблемы «Калгари» с травмированными игроками вполне терпимы, но отсутствие Киркланда и Манты дают о себе знать.

    Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» можно справляться даже двумя звеньями, но при условии четкой игры в обороне.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Иногда казалось, что «Нэшвилл» способен выбраться из ямы, в какую он угодил, но в итоге клуб так и остался на предпоследнем месте Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках у «Нэшвилла» не было ни единого шанса набрать два очка, а в сумме за эти поединки было пропущено 15 голов.

    Травмированные игроки: За последнюю неделю травмированных игроков у «Нэшвилла» прибавилось. В предстоящем поединке не смогут сыграть Л’Эро, Лозон, Смит и Вилсби.

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    Общий тонус клуба: В поединке против более сбалансированного «Калгари» шансов победить у гостевого клуба минимум.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» проиграл три последних матча по календарю

    • «Калгари» выиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.25, на гостей — 2.47.

    Прогноз: «Калгари» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой, поэтому вполне можно закладываться на овертайм.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Калгари» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Калгари» легко одолеет слабых «хищников»?
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