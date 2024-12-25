Салават Юлаев
Амур
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: В 36 матчах «Салават Юлаев» заработал 50 очков, с которыми закрепился на 2-й позиции Восточной конференции, сравнявшись по дополнительным показателям с 1-м «Трактором».
Последние матчи: Перед перерывом в чемпионате уфимцы добились побед над «Северсталью» — 2:0, «Витязем» — 4:0, «Спартаком» — 5:1, «Трактором» — 4:1, «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ.
Салават Юлаев — Амур: коэффициенты букмекеров
Упомянутая серия из 6 побед была прервана после паузы: еще в одном «Зеленом дерби» команда Виктора Козлова потерпела поражение — 2:3. В последних матчах «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» Мг — 2:4 и разгромил «Амур» — 3:0.
Не сыграют: Глеб Кузьмин.
Состояние команды: «Салават Юлаев» демонстрирует уверенную игру, за счет которой входит в число лидеров Востока. Результаты уфимцев — даже ввиду некоторых промахов — вполне можно назвать стабильными.
Несмотря на отдельные сложные моменты, «Салават Юлаев» продолжает преследовать лидера конференции, показывая хороший уровень взаимодействия и системности, которые делают его одним из фаворитов гонки.
В текущем сезоне характерной чертой «Салавата Юлаева» является умение справляться с большинством прямых конкурентов, подчеркивая тем самым высокий уровень амбиций команды Виктора Козлова.
«Амур»
Турнирное положение: В активе хабаровчан 20 очков после 38 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 12-е место, отставая от предпоследнего «Барыса» на 3 балла.
Последние матчи: Накануне «Амур» провел очередную серию отрицательных результатов, в рамках которой потерпел поражения от «Локомотива» — 3:4 ОТ, «Динамо» Минск — 2:5 и «Адмирала» (дважды — 4:6; 1:4).
Разбавить последние провалы команде Виктора Костюченка удалось днями ранее: в гостях «Амур» разгромил «Сибирь» — 5:1. В последней встрече дальневосточники допустили промах на катке «Салавата Юлаева» — 0:3.
Не сыграют: Александр Брынцев.
Состояние команды: «Амур» в нынешнем сезоне остается главным аутсайдером Восточной конференции. Основной целью команды являются попытки покинуть последнюю строчку, но пока в этом направлении не все так однозначно.
В настоящее время результаты «Амура» сопровождаются крайне нестабильной игрой в защите: команда Виктора Костюченка испытывает сложности в организации и продолжает рассчитывать на атаки, навязанные перестройкой.
В контексте показателей в нападении «Амуру» удалось выйти на определенный уровень прогресса, однако серьезно говорить о признаках перелома на сегодняшний день все еще преждевременно.
Статистика для ставок
- На домашней арене «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 10 последних матчей
- В 5 последних матчах в Уфе «Салават Юлаев» добился победы
- В 2-х очных встречах из последних 3-х в Уфе «Салават Юлаев» разгромил «Амур» с разницей в 3 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 4.50, а победа «Амура» — в 6.15.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.
- 1.85Барыс — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Лада — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 4.15Северсталь — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Салават Юлаев» неудачно вернулся в регулярку после паузы, однако матчи с командами уровня «Амура» способны подтолкнуть фаворита к новым локальным достижениям.
Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 4.5 за 1.93.
Прогноз: Чтобы укрепить уверенность, команде Виктора Козлова важно провести насыщенную в плане голов встречу. Серьезные проблемы «Амура» оборонительного содержания, кажется, будут этому способствовать.
Ставка: «Салават Юлаев» забьет в каждом периоде за 2.60.