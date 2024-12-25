В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 36 матчах «Салават Юлаев» заработал 50 очков, с которыми закрепился на 2-й позиции Восточной конференции, сравнявшись по дополнительным показателям с 1-м «Трактором».

Последние матчи: Перед перерывом в чемпионате уфимцы добились побед над «Северсталью» — 2:0, «Витязем» — 4:0, «Спартаком» — 5:1, «Трактором» — 4:1, «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ.

Упомянутая серия из 6 побед была прервана после паузы: еще в одном «Зеленом дерби» команда Виктора Козлова потерпела поражение — 2:3. В последних матчах «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» Мг — 2:4 и разгромил «Амур» — 3:0.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» демонстрирует уверенную игру, за счет которой входит в число лидеров Востока. Результаты уфимцев — даже ввиду некоторых промахов — вполне можно назвать стабильными.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на отдельные сложные моменты, «Салават Юлаев» продолжает преследовать лидера конференции, показывая хороший уровень взаимодействия и системности, которые делают его одним из фаворитов гонки.

В текущем сезоне характерной чертой «Салавата Юлаева» является умение справляться с большинством прямых конкурентов, подчеркивая тем самым высокий уровень амбиций команды Виктора Козлова.

«Амур»

Турнирное положение: В активе хабаровчан 20 очков после 38 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 12-е место, отставая от предпоследнего «Барыса» на 3 балла.

Последние матчи: Накануне «Амур» провел очередную серию отрицательных результатов, в рамках которой потерпел поражения от «Локомотива» — 3:4 ОТ, «Динамо» Минск — 2:5 и «Адмирала» (дважды — 4:6; 1:4).

Разбавить последние провалы команде Виктора Костюченка удалось днями ранее: в гостях «Амур» разгромил «Сибирь» — 5:1. В последней встрече дальневосточники допустили промах на катке «Салавата Юлаева» — 0:3.

Не сыграют: Александр Брынцев.

Состояние команды: «Амур» в нынешнем сезоне остается главным аутсайдером Восточной конференции. Основной целью команды являются попытки покинуть последнюю строчку, но пока в этом направлении не все так однозначно.

В настоящее время результаты «Амура» сопровождаются крайне нестабильной игрой в защите: команда Виктора Костюченка испытывает сложности в организации и продолжает рассчитывать на атаки, навязанные перестройкой.

В контексте показателей в нападении «Амуру» удалось выйти на определенный уровень прогресса, однако серьезно говорить о признаках перелома на сегодняшний день все еще преждевременно.

Статистика для ставок

На домашней арене «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 10 последних матчей

В 5 последних матчах в Уфе «Салават Юлаев» добился победы

В 2-х очных встречах из последних 3-х в Уфе «Салават Юлаев» разгромил «Амур» с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 4.50, а победа «Амура» — в 6.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: «Салават Юлаев» неудачно вернулся в регулярку после паузы, однако матчи с командами уровня «Амура» способны подтолкнуть фаворита к новым локальным достижениям.

Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 4.5 за 1.93.

Прогноз: Чтобы укрепить уверенность, команде Виктора Козлова важно провести насыщенную в плане голов встречу. Серьезные проблемы «Амура» оборонительного содержания, кажется, будут этому способствовать.

Ставка: «Салават Юлаев» забьет в каждом периоде за 2.60.