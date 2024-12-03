В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет «Северсталь». Игра пройдет на «Лада-Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: В 30 играх тольяттинцы заработали 29 очков, с которыми в очередной раз обосновались на 8-м месте в таблице Востока, сместив на 9-й строчку «Авангард».

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Ладу» преследовала череда неудач, которая после поражения от «Салавата Юлаева» — 1:3 привела к тренерской отставке.

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С приходом в команду Павла Зубова «Лада» проиграла «Магнитке» — 1:2 Б, ЦСКА — 1:4, «Салавату Юлаеву» (снова) — 1:2 Б и «Сочи» — 2:3. В последних матчах тольяттинцы взяли верх над «Северсталью» — 3:0 и «Куньлунем» — 2:1.

Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев, Остап Сафин.

Состояние команды: Неделями ранее «Лада» объявила о расставании с Олегом Браташем ввиду недопустимых результатов по стандартам клуба, претендующего на плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее с приходом Павла Зубова «Лада» не особо прогрессирует. Несмотря на недавние победы, тольяттинцы все еще демонстрируют слабую результативность, которая может стать проблемой в серьезных матчах.

Состав «Лады» довольно скромен, если сравнивать его со многими другими клубами кубковой зоны, ввиду чего конкурентоспособность команды вдолгую по-прежнему ставится под вопрос.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкая команда провела 31 встречу, по итогам которой разместилась на 6-м месте в Западной конференции с 36 очками на счету и форой в 1 балл по отношению к 7-му «Торпедо».

Последние матчи: В прошлом месяце «Северсталь» преследовал цикл провалов, состоявший из поражений от минского «Динамо» — 1:3, «Витязя» (дважды — 0:2; 1:7) и «Спартака» — 1:4.

Преодолеть этот порог команда Андрея Козырева сумела за счет побед над «Адмиралом» — 2:1 и «Ак Барсом» — 7:5. Накануне «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» — 0:2 и «Ладе» — 0:3, а также разобралась с «Авангардом» — 4:2.

Не сыграют: Алексей Кручинин, Константин Шостак, Александр Скоренов.

Состояние команды: «Северсталь» остается одной из наиболее интригующих и непредсказуемых команд, которая активно трудится над собственным совершенствованием.

Нынешняя кампания «Северстали» сопровождается взлетами и падениями: на фоне борьбы за плей-офф команда Андрея Козырева выдает противоречивые в плане результатов отрезки.

Нынешнему составу «Северстали» не удается выдерживать ритм интенсивной борьбы на дистанции: моментами идеи череповчан просто перестают работать. Тогда у команды всплывают на поверхность все ее проблемы.

Статистика для ставок

«Лада» не выигрывает на домашней арене на протяжении четырех последних матчей

Всего в одной домашней встрече из семи предыдущих «Лада» забила больше гола

«Лада» обыграла «Северсталь» в двух встречах из трех с момента возвращения в КХЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 3.75, а победа «Северстали» — в 2.49.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 4.5 — за 2.07.

Прогноз: Накануне «Лада» разгромила «Северсталь» всухую на ее территории, указав на явный спад, в фазе которого пребывает команда Андрея Козырева. На домашней площадке тольяттинцы способны провести встречу по аналогии с предыдущей.

Ставка: «Лада» победит в матче за 1.90.

Прогноз: На текущий момент обе команды находятся не в тех кондициях, чтобы превратить личную встречу в зажигательное шоу с высокой голевой событийностью.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.07.