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    На своей территории «Амур» сыграет результативно

    «Амур» — «Сочи». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Сочи»
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    «Амур» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» примет «Сочи». Игра пройдет на «Платинум Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: В активе хабаровского клуба 15 очков по итогам 31 встречи. В таблице Восточной конференции команда заперта на 12-й строчке.

    Последние матчи: Накануне подошла к концу продолжительная серия «Амура» без побед, которая разрослась до четырнадцати матчей и остановилась на разгроме от «Спартака» — 3:7.

    Амур — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Прервать затяжной цикл поражений команде Виктора Костюченка удалось за счет крупной победы над «Барысом», вслед за которой последовали очередные неудачи в играх с «Адмиралом» — 3:5 и СКА — 5:7.

    Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Александр Брынцев.

    Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Амура» катастрофически плохо на всех направлениях: у команды не идет игра, звезды не оправдывают вложений, а шансы на второй за два года плей-офф стремительно летят в пропасть.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ранее «Амур» досрочно расстался с Андреем Мартемьяновым, однако и идеи нового тренерского штаба пока не работают. В ближайшей перспективе ничего не намекает на улучшение ситуации.

    В последних встречах «Амур» начал выглядеть немного бодрее у чужих ворот. Однако при сравнительно хорошей реализации команда проваливается в обороне, делая это регулярно, почти от матча к матчу.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане провели 30 матчей, в которых заработали 25 очков. В таблице Запада команда вновь сместилась на 11-е место, отставая от кубковой зоны на 9 баллов.

    Последние матчи: После яркой победы над «Куньлунем» неделями ранее — 6:5 ОТ «Сочи» выдал очередной слабый отрезок, который состоит из четырех поражений в пяти матчах.

    За этот период команда Сергея Зубова успела проиграть «Барысу» — 3:6 и «Сибири» — 2:4. Далее последовала победа над «Ладой» — 3:2 и очередные осечки в матчах с «Ак Барсом» — 2:3 ОТ и «Адмиралом» — 3:4.

    Не сыграют: Андрей Никонов, Денис Венгрыжановский.

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    • Состояние команды: Как и будущие соперники с Востока, «Сочи» входит в категорию аутсайдеров, для которых нынешний сезон не предполагает решения каких-либо значимых задач.

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    Очередная кампания южан превращается формальность с учетом скромного игрового ресурса, ввиду которого «Сочи» не может сохранять конкурентоспособность на продолжительных отрезках.

    На фоне затяжных серий неудач «Сочи» изредка демонстрирует первоклассную игру. Однако попытки тренерского штаба Сергея Зубова поставить это на поток ничем хорошим не заканчиваются.

    Статистика для ставок

    • «Амур» не побеждает в Хабаровске на протяжении девяти последних матчей

    • В шести последних встречах «Амур» забивал не менее 3 голов

    • В двух предыдущих гостевых матчах «Сочи» пропускал минимум 4 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 3.90, а победа «Сочи» — в 3.58.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: С точки зрения результатов у «Амура» нет никакого прогресса, однако в плане реализации хабаровчане в последних матчах выглядят убедительнее. В игре с одним из аутсайдеров лиги эту тенденцию «Амур», вероятно, сохранит.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 3 за 2.02.

    Прогноз: Если у хозяев не возникнет проблем с завершением атак, то ввиду класса их предстоящего соперника встреча может закончиться столь редким для дальневосточников успехом.

    Ставка: «Амур» победит за 2.02.

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    «Амур» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Амур» сыграет результативно
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