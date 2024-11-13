В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: За последние игры «Торонто» значительно продвинулся в плане реализации моментов, поэтому подъем на пятое место в конференции никого удивлять не должен.

Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерял очки, а пропустил всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.

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Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Торонто» по-прежнему солидный. Канадскому клубу не могут помочь Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Пачиоретти.

Общий тонус клуба: В матче против принципиального соперника придется очень сильно постараться, чтобы записать на свой счет очередную победу.

«Оттава»

Турнирное положение: Результаты «Оттавы» пока что не впечатляют, хотя ожиданий от клуба из столицы Кнадаы перед стартом сезона было выше крыши. На данный момент «Сенаторз» располагаются на 11 позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках всего лишь одна победа, которая пришлась на последнюю игру против «Бостона». Там «Ооттава» смогла вырвать победу лишь в овертайме.

Травмированные игроки: Официально травмированных хоккеистов перед ключевым дерби у «Оттавы» нет, но может не сыграть Дэвид Перрон по личным причинам.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» получится настоящая битва, которая не оставит равнодушным ни одного нейтрального любителя хоккея.

Статистика для ставок

«Торонто» выиграл три последних матча по календарю

За «Оттавой» осталось четыре последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.56, на гостей — 3.24.

Прогноз: «Торонто» прервет серию неудач в матчах против «Оттавы»

Альтернативный прогноз: Будет непримиримая битва, поэтому можно предположить большое количество штрафа в этом поединке

Ставка: П1 с коэффициентом 1.99

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.71