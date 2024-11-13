ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября Кори ГауффГауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет Карлос ПратесЯркий нокаут Пратеса в бою с Мэгни, удачный дебют Де Риддера. Обзор карда UFC Vegas 100
    Все новости спорта

    «Торонто» выиграет у «Оттавы» впервые за пять матчей?

    «Торонто» — «Оттава». Ставка (к. 1.99), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Оттава»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2024 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 03:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: За последние игры «Торонто» значительно продвинулся в плане реализации моментов, поэтому подъем на пятое место в конференции никого удивлять не должен.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерял очки, а пропустил всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.

    Торонто — Оттава: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.884.663.21Фрибет€5
    •

    Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Торонто» по-прежнему солидный. Канадскому клубу не могут помочь Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Пачиоретти.

    Общий тонус клуба: В матче против принципиального соперника придется очень сильно постараться, чтобы записать на свой счет очередную победу.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Результаты «Оттавы» пока что не впечатляют, хотя ожиданий от клуба из столицы Кнадаы перед стартом сезона было выше крыши. На данный момент «Сенаторз» располагаются на 11 позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках всего лишь одна победа, которая пришлась на последнюю игру против «Бостона». Там «Ооттава» смогла вырвать победу лишь в овертайме.

    Травмированные игроки: Официально травмированных хоккеистов перед ключевым дерби у «Оттавы» нет, но может не сыграть Дэвид Перрон по личным причинам.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» получится настоящая битва, которая не оставит равнодушным ни одного нейтрального любителя хоккея.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» выиграл три последних матча по календарю

    • За «Оттавой» осталось четыре последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.56, на гостей — 3.24.

    Прогноз: «Торонто» прервет серию неудач в матчах против «Оттавы»

    Альтернативный прогноз: Будет непримиримая битва, поэтому можно предположить большое количество штрафа в этом поединке

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.99

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.71

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» выиграет у «Оттавы» впервые за пять матчей?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры