Торонто
Оттава
«Торонто»
Турнирное положение: За последние игры «Торонто» значительно продвинулся в плане реализации моментов, поэтому подъем на пятое место в конференции никого удивлять не должен.
Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерял очки, а пропустил всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.
Торонто — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Список травмированных игроков «Торонто» по-прежнему солидный. Канадскому клубу не могут помочь Ярнкрок, Хаканпаа, Клинберг, Мермис и Пачиоретти.
Общий тонус клуба: В матче против принципиального соперника придется очень сильно постараться, чтобы записать на свой счет очередную победу.
«Оттава»
Турнирное положение: Результаты «Оттавы» пока что не впечатляют, хотя ожиданий от клуба из столицы Кнадаы перед стартом сезона было выше крыши. На данный момент «Сенаторз» располагаются на 11 позиции Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках всего лишь одна победа, которая пришлась на последнюю игру против «Бостона». Там «Ооттава» смогла вырвать победу лишь в овертайме.
Травмированные игроки: Официально травмированных хоккеистов перед ключевым дерби у «Оттавы» нет, но может не сыграть Дэвид Перрон по личным причинам.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» получится настоящая битва, которая не оставит равнодушным ни одного нейтрального любителя хоккея.
Статистика для ставок
- «Торонто» выиграл три последних матча по календарю
- За «Оттавой» осталось четыре последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.56, на гостей — 3.24.
Прогноз: «Торонто» прервет серию неудач в матчах против «Оттавы»
- 2.02Эдмонтон — Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.80Спартак Москва — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.77Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет непримиримая битва, поэтому можно предположить большое количество штрафа в этом поединке
Ставка: П1 с коэффициентом 1.99
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.71