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    Домашний матч «Торпедо» пробьет результативный верх

    «Торпедо» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Салават Юлаев»
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    Максим Летунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Нагорном» 9 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Ноября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей «Торпедо» обосновалось на 7-м месте в таблице Западной конференции. На счету нижегородского коллектива сейчас 26 набранных очков.

    Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Торпедо» пережило крайне неудачный отрезок, результатом которого стали четыре поражения кряду.

    Торпедо — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    За этот период команда Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2, ЦСКА — 1:3 и «Динамо» Минск — 2:5. Накануне волжане обыграли «Динамо» Москва — 4:5 Б и потеряли 1 балл во встрече с «Локомотивом» — 1:2 Б.

    Не сыграют: Потери в составе нижегородцев отсутствуют.

    Состояние команды: Нынешняя кампания «Торпедо»характеризует непостоянством в контексте общих командных успехов: волжане выдали слабый старт, после чего провели хорошую серию побед.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    К этому моменту форма «Торпедо» также оставляет желать лучшего, а темп набора очков в контексте конкурентной борьбы едва ли соответствует потенциалу коллектива Игоря Ларионова.

    Уязвимая линия обороны остается ключевой проблемой «Торпедо» со страта регулярки. В частности, нижегородцы вошли в список худших клубов чемпионата по пропущенным голам.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В активе уфимской команды 27 набранных очков по итогам 21 матча. В таблице Востока зеленые расположились на 4-месте, отставая от топ-3 на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: В конце минувшего месяца «Салават Юлаев» выдал серию, которая состояла из трех побед подряд и которая была испорчена домашним поражением от «Адмирала» — 2:4.

    После крайне непростого противостояния с дальневосточниками команда Виктора Козлова взяла верх над СКА — 4:2 и «Сибирью» — 3:2 Б. В последней встрече «Салават Юлаев» уступил минскому «Динамо» — 2:3 Б.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: После достаточно неровного отрезка «Салават Юлаев» обрел некую стабильность и в целом прибавил в последовательности, которая отражается на игровой площадке.

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    Команда Виктора Козлова сравнительно неплохо выглядит в нападении и выходит на неплохой темп набора очков. При самых благоприятных раскладах «Салават Юлаев» будет способен закрепиться в первой тройке.

    Вместе с тем уфимцы остаются одним из кубковых претендентов, пусть даже не столь очевидных. Поэтому по ходу сезона зеленые будут пытаться сберечь характерную боеспособность в матчах с сильнейшими соперниками лиги.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло в четырех последних домашних матчах

    • Ни в одном матче из последних четырех в «Нагорном» «Торпедо» не забивало больше 2 голов

    • Поражением «Торпедо» закончились семь матчей из девяти предыдущих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: «Торпедо» — это команда, которая вновь находится не в лучшей форме и которая пытается это исправить. Ввиду высокого мотивационного фона и кондиций соперника из Уфы предстоящая встреча будет сопровождаться большим количеством заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

    Прогноз: Тем не менее к очной встрече в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» подходит в статусе более стабильной команды, умеющей справляться непростыми с соперниками, испытывающими определенные проблемы.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.00.

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    «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на хоккей. Домашний матч «Торпедо» пробьет результативный верх
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