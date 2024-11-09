Торпедо
Салават Юлаев
«Торпедо»
Турнирное положение: По итогам 24 матчей «Торпедо» обосновалось на 7-м месте в таблице Западной конференции. На счету нижегородского коллектива сейчас 26 набранных очков.
Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Торпедо» пережило крайне неудачный отрезок, результатом которого стали четыре поражения кряду.
Торпедо — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
За этот период команда Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2, ЦСКА — 1:3 и «Динамо» Минск — 2:5. Накануне волжане обыграли «Динамо» Москва — 4:5 Б и потеряли 1 балл во встрече с «Локомотивом» — 1:2 Б.
Не сыграют: Потери в составе нижегородцев отсутствуют.
Состояние команды: Нынешняя кампания «Торпедо»характеризует непостоянством в контексте общих командных успехов: волжане выдали слабый старт, после чего провели хорошую серию побед.
К этому моменту форма «Торпедо» также оставляет желать лучшего, а темп набора очков в контексте конкурентной борьбы едва ли соответствует потенциалу коллектива Игоря Ларионова.
Уязвимая линия обороны остается ключевой проблемой «Торпедо» со страта регулярки. В частности, нижегородцы вошли в список худших клубов чемпионата по пропущенным голам.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: В активе уфимской команды 27 набранных очков по итогам 21 матча. В таблице Востока зеленые расположились на 4-месте, отставая от топ-3 на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: В конце минувшего месяца «Салават Юлаев» выдал серию, которая состояла из трех побед подряд и которая была испорчена домашним поражением от «Адмирала» — 2:4.
После крайне непростого противостояния с дальневосточниками команда Виктора Козлова взяла верх над СКА — 4:2 и «Сибирью» — 3:2 Б. В последней встрече «Салават Юлаев» уступил минскому «Динамо» — 2:3 Б.
Не сыграют: Глеб Кузьмин.
Состояние команды: После достаточно неровного отрезка «Салават Юлаев» обрел некую стабильность и в целом прибавил в последовательности, которая отражается на игровой площадке.
Команда Виктора Козлова сравнительно неплохо выглядит в нападении и выходит на неплохой темп набора очков. При самых благоприятных раскладах «Салават Юлаев» будет способен закрепиться в первой тройке.
Вместе с тем уфимцы остаются одним из кубковых претендентов, пусть даже не столь очевидных. Поэтому по ходу сезона зеленые будут пытаться сберечь характерную боеспособность в матчах с сильнейшими соперниками лиги.
Статистика для ставок
- «Торпедо» проиграло в четырех последних домашних матчах
- Ни в одном матче из последних четырех в «Нагорном» «Торпедо» не забивало больше 2 голов
- Поражением «Торпедо» закончились семь матчей из девяти предыдущих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
- 2.12Локомотив — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.96Витязь — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.15Сибирь — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Торпедо» — это команда, которая вновь находится не в лучшей форме и которая пытается это исправить. Ввиду высокого мотивационного фона и кондиций соперника из Уфы предстоящая встреча будет сопровождаться большим количеством заброшенных шайб.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.
Прогноз: Тем не менее к очной встрече в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» подходит в статусе более стабильной команды, умеющей справляться непростыми с соперниками, испытывающими определенные проблемы.
Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.00.