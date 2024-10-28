В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 28 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Команда уверенно закрепилась на 1-м месте в таблице Востока с 32 очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает 2-ю строчку на 8 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Ладу» в овертайме со счетом 2:1, а до этого одолела «Авангард» (4:3). Матчем ранее «Трактор» оказался сильнее «Сибири» (5:4).

Команда продолжает победную серию, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Трактор» сумел забросить 18 шайб при 11-и пропущенных.

Не сыграет: Данил Юртайкин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Трактор» один из лучших команд на старте нынешнего сезона в КХЛ. Команда просто блистает, играет очень уверенно и результативно.

Все игроки «Трактора» выступают на очень высоком уровне. К примеру, нападающий команды Максим Шабанов продолжает феерить. Форвард набрал 20 (8+12) очков в 20-и встречах нынешнего сезона.

Стоит отметить, что «Трактор» — лучшая команда на Востоке по результатам домашних встреч. Команда набрала 13 очков из 18-и возможных на своей площадке.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 19-и сыгранных матчей. «Автомобилист» опережает 3-ю позицию в конференции на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела «Нефтехимик» со счетом 3:2. Матчем ранее «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» (1:2), а до этого обыграл «Витязь» (3:1).

В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Автомобилист» также уступил СКА (2:5) и обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 4:3.

Не сыграют: Данил Романцев и Степан Хрипунов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Легионеры «Автомобилиста» являются ключевым игроками в команде. Екатеринбуржцы очень уверенно играют на протяжении долгого времени.

К тому же, оборона «Автомобилиста» — одна из самых надежных в лиге. Да, кто-то говорит, что команда играет довольно уныло, но при этом супер-надежно на своей половине площадки.

Нейтрализовать «Автомобилист» можно только креативом в атаке, а затем очень уверенной и успешной игрой в обороне. «Трактор» вполне способен выполнить эту задачу.

Статистика для ставок

У «Трактора» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 3-х встречах «Автомобилист» не пробивал тотал 5.5 больше

«Автомобилист» победил 4 раза в последних 5-и матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 3.90, а победа «Автомобилиста» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» окажется сильнее своего соперника.

Ставка: Победа «Трактора» с форой (-1) за 2.17.

Прогноз: Матч вполне может быть результативным. «Автомобилист» не будет сдаваться без боя.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.87.