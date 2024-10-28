ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Реал» — «Барселона» 0:4. Онлайн «Реал» — «Боруссия»Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона Фрагмент матчаЗаслуженная ничья. ЦСКА в большинстве не дожал «Факел»
  • 23:55
    • «Барселона» разгромила «Реал», у Левандовского — дубль
  • 23:39
    • «Аталанта» разбила «Верону» в Серии А
  • 23:54
    • Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде на UFC 308
    Все новости спорта

    «Трактор» продолжит побеждать?

    «Трактор» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зак Фукале — голкипер «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 28 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2024 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: Команда уверенно закрепилась на 1-м месте в таблице Востока с 32 очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает 2-ю строчку на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Ладу» в овертайме со счетом 2:1, а до этого одолела «Авангард» (4:3). Матчем ранее «Трактор» оказался сильнее «Сибири» (5:4).

    Трактор — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Команда продолжает победную серию, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Трактор» сумел забросить 18 шайб при 11-и пропущенных.

    Не сыграет: Данил Юртайкин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Трактор» один из лучших команд на старте нынешнего сезона в КХЛ. Команда просто блистает, играет очень уверенно и результативно.

    Все игроки «Трактора» выступают на очень высоком уровне. К примеру, нападающий команды Максим Шабанов продолжает феерить. Форвард набрал 20 (8+12) очков в 20-и встречах нынешнего сезона.

    Стоит отметить, что «Трактор» — лучшая команда на Востоке по результатам домашних встреч. Команда набрала 13 очков из 18-и возможных на своей площадке.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 19-и сыгранных матчей. «Автомобилист» опережает 3-ю позицию в конференции на 3 балла.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела «Нефтехимик» со счетом 3:2. Матчем ранее «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» (1:2), а до этого обыграл «Витязь» (3:1).

    В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Автомобилист» также уступил СКА (2:5) и обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 4:3.

    Не сыграют: Данил Романцев и Степан Хрипунов (у обоих — травмы).

  • Очередная смена курса «Барыса», побег из «Сочи», жгучее дерби в Санкт-Петербурге
  • КХЛ: обзор седьмой игровой недели
  • 21/10/2024

    • Состояние команды: Легионеры «Автомобилиста» являются ключевым игроками в команде. Екатеринбуржцы очень уверенно играют на протяжении долгого времени.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    К тому же, оборона «Автомобилиста» — одна из самых надежных в лиге. Да, кто-то говорит, что команда играет довольно уныло, но при этом супер-надежно на своей половине площадки.

    Нейтрализовать «Автомобилист» можно только креативом в атаке, а затем очень уверенной и успешной игрой в обороне. «Трактор» вполне способен выполнить эту задачу.

    Статистика для ставок

    • У «Трактора» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • В последних 3-х встречах «Автомобилист» не пробивал тотал 5.5 больше

    • «Автомобилист» победил 4 раза в последних 5-и матчах в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 3.90, а победа «Автомобилиста» — в 3.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» окажется сильнее своего соперника.

    Ставка: Победа «Трактора» с форой (-1) за 2.17.

    Прогноз: Матч вполне может быть результативным. «Автомобилист» не будет сдаваться без боя.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алис — Юнчаокете
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Парма — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Леганес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монца — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трактор» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» продолжит побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры