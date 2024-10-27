В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 27 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Новый сезон бостонцы начали неубедительно, сходу опустившись на 12-е место в таблице Восточной конференции. В 8 матчах «Брюинз» набрали 7 очков.

Последние матчи: На старте регулярки команда Джима Монтгомери потерпела пять поражений — это уже значительно выше допустимой нормы для «Бостона» образца прошлых сезонов.

Последнюю победу «медведи» одержали на прошлой неделе, обыграв «Колорадо» — 5:3. Во всех следующих матчах «Брюинз» проиграли: их соперниками оказались «Юта» — 1:2 ОТ, «Нэшвилл» — 0:4 и «Даллас» — 2:5.

Не сыграют: Потери в составе «Брюинз» отсутствуют.

Состояние команды: Дебют «Бостона» в новом сезоне едва ли можно назвать успешным. Уже на старте регулярки команда потеряла много по ее привычным стандартам очков.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Помимо отсутствия должных результатов, само содержание игры «Бостона» оставляет желать лучшего: «медведи» крайне слабо выглядят в обороне и стабильно пропускают по 4+ гола, чего ранее невозможно было представить.

При этом на текущий момент нельзя сказать, что «Бостон» терпит неудачи исключительно в топ-встречах: команда Монтгомери проиграла достаточно матчей соперникам, с которыми годом ранее разобралась бы без заминок.

«Торонто»

Турнирное положение: Канадский клуб из Онтарио провел 8 матчей, в которых заработал такое же количество очков. В таблице Восточной конференции «Лифс» занимают 9-ю строчку.

Последние матчи: На старте чемпионата команда Крейга Беруби одержала три победы в четырех матчах. Каждая выигранная встреча сопровождалась высокой результативностью.

В четырех следующих матчах ситуация изменилась. За этот отрезок «Торонто» уступил «Рейнджерс» — 1:4, одержал верх над «Тампой-Бэй» — 5:2, а также был разгромлен «Коламбусом» — 2:6 и «Сент-Луисом» — 1:5.

Не сыграют: Коннор Девар, Яни Хаканпаа, Калле Ярнкрок, Джон Клингберг, Дакота Мемрис, Макс Пачиоретти.

Состояние команды: Как и в прошлом сезоне, «Торонто» не претендует на первые позиции на Востоке в новой кампании. На это указывают его результаты на старте.

В очередную кампанию «Торонто» вошел в роли уверенного середняка, который будет вести борьбу за плей-офф, находясь недалеко от первой пятерки. На большее «Лифс» едва ли смогут замахнуться.

С точки зрения показателей на льду «Торонто» также не является последовательным: после сравнительно яркого дебюта канадцы потерпели несколько крупных — и даже неожиданных — поражений.

Статистика для ставок

Поражением «Бостона» закончились две последние домашние встречи

В трех играх из четырех на домашнем льду в новом сезоне «Бостон» не пропускал меньше 4 голов

Всего в одной личной встрече из семи предыдущих был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.26, а победа «Торонто» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: «Бостон» выдал один из наиболее слабых стартовых отрезков за последние годы. Сейчас «медведи» нестабильны во всем, а полный разлад в обороне остается их главной проблемой, в которой «Лифс» могут разглядеть свой шанс.

Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.99.

Прогноз: В последнее время эти соперники крайне редко выдают по-настоящему событийные матчи, а нынешняя форма обеих команд не предполагает изменений устойчивой тенденции в предстоящей очной встрече.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.15.