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    «Сиэтл» победит в первом матче сезона?

    «Сиэтл» — «Сент-Луис». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 08 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Сент-Луис»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 08 октября. Начало встречи — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Октября 2024 года

    Сиэтл

  • НХЛ
    •  Сиэтл 23:30 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Прошлый сезон для «Сиэтла» получился не самым удачным, так как клуб Хэкстола не смог отобраться даже в плей-офф.

    Последние матчи: Хотя состав «Сиэтла» без каких-либо оговорок можно назвать одним из самых сбалансированных на Западе, что было продемонстрировано в рамках предсезонных матчей.

    Сиэтл — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Стопроцентно травмированных хоккеистов в составе «Сиэтла», но Джаред МакКанн вполне может пропустить первый матч начинающегося сезона из-за повреждения верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Первый матч нового чемпионата предстоит сыграть против «Сент-Луиса». В домашней игре у «Сиэтла» шансов на успех довольно много.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Сезон только стартует, и от игры «Сент-Луиса» ожидается мало, что приятного, поскольку усиления как такового не случилось, а важные игроки ушли.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Межсезонка прошла не очень удачно, поскольку за семь проведенных матчей «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь два раза.

    Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Сент-Луису» Адам Иржичек и Тори Круг. У них серьезные травмы, и защита клуба из Миссури будет испытывать серьезные сложности.

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    Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.

    Статистика для ставок

    • Меньше трех голов в четырех последних предсезонных поединках «Сиэтл» не забрасывал

    • Два из трех последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.58, на гостей — 2.97.

    Прогноз: Шансов на победу «Сиэтла» куда больше

    Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.18

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05

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