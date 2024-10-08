В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 08 октября. Начало встречи — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Прошлый сезон для «Сиэтла» получился не самым удачным, так как клуб Хэкстола не смог отобраться даже в плей-офф.

Последние матчи: Хотя состав «Сиэтла» без каких-либо оговорок можно назвать одним из самых сбалансированных на Западе, что было продемонстрировано в рамках предсезонных матчей.

Травмированные игроки: Стопроцентно травмированных хоккеистов в составе «Сиэтла», но Джаред МакКанн вполне может пропустить первый матч начинающегося сезона из-за повреждения верхней части тела.

Общий тонус клуба: Первый матч нового чемпионата предстоит сыграть против «Сент-Луиса». В домашней игре у «Сиэтла» шансов на успех довольно много.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Сезон только стартует, и от игры «Сент-Луиса» ожидается мало, что приятного, поскольку усиления как такового не случилось, а важные игроки ушли.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Межсезонка прошла не очень удачно, поскольку за семь проведенных матчей «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь два раза.

Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Сент-Луису» Адам Иржичек и Тори Круг. У них серьезные травмы, и защита клуба из Миссури будет испытывать серьезные сложности.

Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.

Статистика для ставок

Меньше трех голов в четырех последних предсезонных поединках «Сиэтл» не забрасывал

Два из трех последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.58, на гостей — 2.97.

Прогноз: Шансов на победу «Сиэтла» куда больше

Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.18

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05