Сиэтл
Сент-Луис
«Сиэтл»
Турнирное положение: Прошлый сезон для «Сиэтла» получился не самым удачным, так как клуб Хэкстола не смог отобраться даже в плей-офф.
Последние матчи: Хотя состав «Сиэтла» без каких-либо оговорок можно назвать одним из самых сбалансированных на Западе, что было продемонстрировано в рамках предсезонных матчей.
Сиэтл — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Стопроцентно травмированных хоккеистов в составе «Сиэтла», но Джаред МакКанн вполне может пропустить первый матч начинающегося сезона из-за повреждения верхней части тела.
Общий тонус клуба: Первый матч нового чемпионата предстоит сыграть против «Сент-Луиса». В домашней игре у «Сиэтла» шансов на успех довольно много.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Сезон только стартует, и от игры «Сент-Луиса» ожидается мало, что приятного, поскольку усиления как такового не случилось, а важные игроки ушли.
Последние матчи: Межсезонка прошла не очень удачно, поскольку за семь проведенных матчей «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь два раза.
Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Сент-Луису» Адам Иржичек и Тори Круг. У них серьезные травмы, и защита клуба из Миссури будет испытывать серьезные сложности.
Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.
Статистика для ставок
- Меньше трех голов в четырех последних предсезонных поединках «Сиэтл» не забрасывал
- Два из трех последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.58, на гостей — 2.97.
Прогноз: Шансов на победу «Сиэтла» куда больше
- 2.85ЦСКА — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.15Нефтехимик — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.17Металлург Мг — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.18
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05