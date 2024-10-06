В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Большом» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Уже на старте сезона сочинцы обозначили свою роль главного аутсайдера Запада. В 11 матчах «леопарды» набрали 8 очков и прописались на 11-м месте в конференции.

Последние матчи: Неделями ранее команда Сергея Зубова застряла в практически безвыходном тупике, пережив серию из пяти подряд поражений.

Без явных признаков к улучшению «Сочи» удивил в предпоследнем матче, одержав минимальную победу над «Северсталью» (1:0). В довесок к столь редкому успеху команда приплюсовала разгром «Адмирала» еще в одном матче «на ноль» (5:0).

Не сыграют: Роман Манухов.

Состояние команды: «Сочи» испытывает сложности в процессе попыток навязать борьбу аутсайдерам Запада ввиду неоднозначных последних результатов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Атакующие действия «Сочи» недостаточно эффективны, команде Сергея Зубова крайне редко удается довести нужное количество моментов до логического завершения.

Вместе с тем хромает и оборона сочинцев, которая периодически допускает ошибки, приводящие к большому количеству пропущенных и к разгромным поражениям впоследствии.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусский клуб продолжает свой путь середняка: в 10 встречах минчане набрали 12 очков, с которыми обосновались на 6-м месте в таблице Запада.

Последние матчи: Последние игры команды Дмитрия Квартальнова трудно ассоциировать со стабильностью: свои небольшие успехи белорусы чередуют поражениями.

Так, после двух побед неделями ранее «Динамо» Минск проиграло в двух матчах из трех недавних. Последнюю встречу команда практически безвольно с точки зрения результата отдала СКА (0:3).

Не сыграют: Роман Горбунов, Андрей Кареев.

Состояние команды: «Динамо» Минск старается найти баланс в своей игре, но слабая устойчивость мешает команде выдавать стабильные результаты.

Атака «Динамо» Минск остается одной из наименее продуктивных на Западе: белорусы создают моменты, однако завершающая стадия зачастую подводит.

Оборона команды временами не справляется с давлением соперников, но вместе с тем является статистически одной из лучших не только в конференции, но и во всей лиге.

Статистика для ставок

Три встречи из последних четырех в «Большом» закончились победой «Сочи»

В трех домашних играх из четырех предыдущих «Сочи» забивал минимум 4 гола

Минимальная результативность минчан в четырех последних гостевых матчах составляла 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.39, ничья — в 4.45, а победа «Динамо» Минск — в 1.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: В двух последних матчах «Сочи» проявил характер, что позволило ему не только выиграть, но и не пропустить. С таким настроем команда Зубова вполне способна провести еще одну встречу.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.93.

Прогноз: С учетом временного подъема сочинцев и в целом хорошей результативности динамовцев в гостевых играх, их очный матч может оказаться достаточно событийным и зрелищным.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.02.