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    «Сочи» готов продлить серию без поражений?

    «Сочи» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо» Минск
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Большом» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Уже на старте сезона сочинцы обозначили свою роль главного аутсайдера Запада. В 11 матчах «леопарды» набрали 8 очков и прописались на 11-м месте в конференции.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Сергея Зубова застряла в практически безвыходном тупике, пережив серию из пяти подряд поражений.

    Сочи — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Без явных признаков к улучшению «Сочи» удивил в предпоследнем матче, одержав минимальную победу над «Северсталью» (1:0). В довесок к столь редкому успеху команда приплюсовала разгром «Адмирала» еще в одном матче «на ноль» (5:0).

    Не сыграют: Роман Манухов.

    Состояние команды: «Сочи» испытывает сложности в процессе попыток навязать борьбу аутсайдерам Запада ввиду неоднозначных последних результатов.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Атакующие действия «Сочи» недостаточно эффективны, команде Сергея Зубова крайне редко удается довести нужное количество моментов до логического завершения.

    Вместе с тем хромает и оборона сочинцев, которая периодически допускает ошибки, приводящие к большому количеству пропущенных и к разгромным поражениям впоследствии.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский клуб продолжает свой путь середняка: в 10 встречах минчане набрали 12 очков, с которыми обосновались на 6-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: Последние игры команды Дмитрия Квартальнова трудно ассоциировать со стабильностью: свои небольшие успехи белорусы чередуют поражениями.

    Так, после двух побед неделями ранее «Динамо» Минск проиграло в двух матчах из трех недавних. Последнюю встречу команда практически безвольно с точки зрения результата отдала СКА (0:3).

    Не сыграют: Роман Горбунов, Андрей Кареев.

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    • Состояние команды: «Динамо» Минск старается найти баланс в своей игре, но слабая устойчивость мешает команде выдавать стабильные результаты.

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    Атака «Динамо» Минск остается одной из наименее продуктивных на Западе: белорусы создают моменты, однако завершающая стадия зачастую подводит.

    Оборона команды временами не справляется с давлением соперников, но вместе с тем является статистически одной из лучших не только в конференции, но и во всей лиге.

    Статистика для ставок

    • Три встречи из последних четырех в «Большом» закончились победой «Сочи»

    • В трех домашних играх из четырех предыдущих «Сочи» забивал минимум 4 гола

    • Минимальная результативность минчан в четырех последних гостевых матчах составляла 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.39, ничья — в 4.45, а победа «Динамо» Минск — в 1.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

    Прогноз: В двух последних матчах «Сочи» проявил характер, что позволило ему не только выиграть, но и не пропустить. С таким настроем команда Зубова вполне способна провести еще одну встречу.

    Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.93.

    Прогноз: С учетом временного подъема сочинцев и в целом хорошей результативности динамовцев в гостевых играх, их очный матч может оказаться достаточно событийным и зрелищным.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.02.

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    «Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» готов продлить серию без поражений?
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