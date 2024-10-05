В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Уралец» 5 октября. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Несмотря на плотное давление со стороны «Ак Барса», екатеринбуржцы пока остаются лидерам Восточной конференции с 16 очками на счету.

Последние матчи: Сравнительно недавно команда Николая Заварухина провела неплохой отрезок, в который вошли четыре победы на фоне качественной игры в обороне.

Однако безупречная статистика «Авто» превратилась в пепел во время домашнего матча с «Ак Барсом», который запомнился крупным поражением (2:6). В последней игре уральцы уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Кертис Волк.

Состояние команды: На старте сезона «Автомобилист» прописался среди лидеров и таким образом обозначил свои цели на весь регулярный чемпионат.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее в ряде матчей «Автомобилист» выглядел крайне слабо с точки зрения реализации, включая недавнюю встречу с «Локо», где создал массу моментов, не сумев извлечь из этого пользу.

В контексте борьбы за лидерство недавние поражения не прибавляют оптимизм, но «Автомобилист» остается одним из наиболее стабильных топ-клубов Востока, успех которого во многом зависнет от вратарей и обороны.

«Сибирь»

Турнирное положение: На этом этапе чемпионата новосибирскому клубу удалось закрепиться на 5-й строчке в таблице Восточной конференции. В 11 матчах команда набрала 12 очков.

Последние матчи: Неделями ранее коллектив Вадима Епанчинцева выдал 6-матчевую победную серию — одну из самых продолжительных на старте регулярки.

Однако цикл успехов «Сибири» прервался в домашней встрече с «Автомобилистом» (2:4). Спустя несколько дней эта неудача дополнилась новой: в гостях «снеговики» проиграли «Авангарду» (2:3).

Не сыграют: Дмитрий Овчинников.

Состояние команды: В рамках стартового отрезка сезона «Сибирь» оказалась одной из команд-сенсаций, проведя достаточно убедительную беспроигрышную кампанию.

Тем не менее в последних матчах «Сибирь» продемонстрировала слабость на фоне клубов, которых в теории может называть прямыми конкурентами.

В текущей регулярке «Сибирь» остается одним из обязательных кандидатов на выход в плей-офф, однако едва ли стоит ожидать, что команда сохранит уверенный настрой на дистанции и закрепится на вершине таблице.

Статистика для ставок

«Автомобилист» проиграл в трех последних домашних встречах

В пяти гостевых матчах текущего сезона «Сибирь» одержала всего одну победу

Ни в одном очном матче с сентября 2022 года в Екатеринбурге не было забито больше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 3.42.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: Ввиду особенностей стиля обеих команд встреча в Екатеринбурге будет упорной, однако недопустимо слабые показатели «Сибири» на выезде существенно повышают шансы «Авто» на успех на домашней площадке.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.97.

Прогноз: Команда Николая Заварухина остается одной из лучших, когда дело доходит до моментов на своей половине, в результате чего «Сибири» будет крайне сложно продемонстрировать хорошую реализацию.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.95.