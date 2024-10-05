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    «Автомобилист» зацепится за очки в непростой домашней игре?

    «Автомобилист» — «Сибирь». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сибирь»
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    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Уралец» 5 октября. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Несмотря на плотное давление со стороны «Ак Барса», екатеринбуржцы пока остаются лидерам Восточной конференции с 16 очками на счету.

    Последние матчи: Сравнительно недавно команда Николая Заварухина провела неплохой отрезок, в который вошли четыре победы на фоне качественной игры в обороне.

    Автомобилист — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Однако безупречная статистика «Авто» превратилась в пепел во время домашнего матча с «Ак Барсом», который запомнился крупным поражением (2:6). В последней игре уральцы уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Кертис Волк.

    Состояние команды: На старте сезона «Автомобилист» прописался среди лидеров и таким образом обозначил свои цели на весь регулярный чемпионат.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее в ряде матчей «Автомобилист» выглядел крайне слабо с точки зрения реализации, включая недавнюю встречу с «Локо», где создал массу моментов, не сумев извлечь из этого пользу.

    В контексте борьбы за лидерство недавние поражения не прибавляют оптимизм, но «Автомобилист» остается одним из наиболее стабильных топ-клубов Востока, успех которого во многом зависнет от вратарей и обороны.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: На этом этапе чемпионата новосибирскому клубу удалось закрепиться на 5-й строчке в таблице Восточной конференции. В 11 матчах команда набрала 12 очков.

    Последние матчи: Неделями ранее коллектив Вадима Епанчинцева выдал 6-матчевую победную серию — одну из самых продолжительных на старте регулярки.

    Однако цикл успехов «Сибири» прервался в домашней встрече с «Автомобилистом» (2:4). Спустя несколько дней эта неудача дополнилась новой: в гостях «снеговики» проиграли «Авангарду» (2:3).

    Не сыграют: Дмитрий Овчинников.

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    Состояние команды: В рамках стартового отрезка сезона «Сибирь» оказалась одной из команд-сенсаций, проведя достаточно убедительную беспроигрышную кампанию.

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    • Тем не менее в последних матчах «Сибирь» продемонстрировала слабость на фоне клубов, которых в теории может называть прямыми конкурентами.

    В текущей регулярке «Сибирь» остается одним из обязательных кандидатов на выход в плей-офф, однако едва ли стоит ожидать, что команда сохранит уверенный настрой на дистанции и закрепится на вершине таблице.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» проиграл в трех последних домашних встречах

    • В пяти гостевых матчах текущего сезона «Сибирь» одержала всего одну победу

    • Ни в одном очном матче с сентября 2022 года в Екатеринбурге не было забито больше 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.05, а победа «Сибири» — в 3.42.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

    Прогноз: Ввиду особенностей стиля обеих команд встреча в Екатеринбурге будет упорной, однако недопустимо слабые показатели «Сибири» на выезде существенно повышают шансы «Авто» на успех на домашней площадке.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.97.

    Прогноз: Команда Николая Заварухина остается одной из лучших, когда дело доходит до моментов на своей половине, в результате чего «Сибири» будет крайне сложно продемонстрировать хорошую реализацию.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.95.

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    «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» зацепится за очки в непростой домашней игре?
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