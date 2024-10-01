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    «Автомобилист» — «Локомотив». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Уралец» 1 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: «Автомобилист» по-прежнему удерживает 1-ю строчку в таблице Восточной конференции благодаря 15 очкам, набранным в 11 встречах.

    Последние матчи: В течение последних недель команда Николая Заварухина вообще не проигрывала, установив первую в нынешнем сезоне персональную серию из 4 побед.

    Автомобилист — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Однако циклу удачных матчей сравнительно быстро пришел конец, когда в гости к «Автомобилисту» приехал «Ак Барс» — явный кандидат на первое место, который не оставил хозяевам ни малейшего шанса (2:6).

    Не сыграют: Потери в составе екатеринбуржцев отсутствуют.

    Состояние команды: Текущее положение «Автомобилиста» во многом обусловлено тем, что команда демонстрирует стабильную и организованную игру на дистанции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Автомобилисту» удается сочетать результативные атаки и надежную оборону, однако команде Заварухина важно не допускать спадов, которые могут негативно сказаться на борьбе в дальнейшем.

    В следующих матчах «Автомобилисту» предстоит встретиться с рядом непростых соперников, в матчах с которыми необходимо поддержать заданный темп, чтобы закрепиться на лидирующих позициях.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В десяти матчах «Локомотив» набрал 17 очков, закрепившись вместе с тем на 1-й позиции в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Последние встречи команды Игоря Никитина подразумевают исключительно победы. Так, в течение минувшей недели «Локо» обыграл «Северсталь» (4:1), «Авангард» (3:2) и «Сочи» (3:1).

    Не сыграют: Денис Алексеев, Дмитрий Симашев.

    Состояние команды: «Локомотив» уверенно закрепился на вершине Западной конференции за счет стабильных результатов и высокой организации игры.

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    На данном отрезке сезона «Локомотиву» удается избегать серьезных спадов, что является фундаментальным фактором промежуточного успеха команды Игоря Никитина.

    В ближайших матчах «Локомотиву» важно сберечь текущий уровень ввиду сложности соперников. Только так команда Никитина сумеет сдержать ближайших преследователей.

    Статистика для ставок

    • Еще ни в одном матче сезона «Локомотив» не пропустил более двух голов

    • С 13 пропущенными шайбами Ярославль остается самым надежным представителем КХЛ по игре у своих ворот

    • В трех предыдущих встречах «Локомотив» не покидал площадку без 3+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.84, ничья — в 4.02, а победа «Локомотива» — в 2.21.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Обе команды из противоположных конференций на текущем отрезке впечатляют. Тем не менее «Локо» с его железной обороной кажется более готовым к матчам такого уровня.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    Прогноз: Ввиду неоднократно упомянутых достоинств Ярославля в ситуациях, когда дело доходит до игры у своих ворот, в таком тяжелейшем матче команда Никитина сумеет минимизировать количество результативных ошибок.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.00.

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    «Автомобилист» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на хоккей. Ярославль увезет очки из Екатеринбурга?
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