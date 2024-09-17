«Сибирь»
Турнирное положение: Старт сезона для «Сибири» можно охарактеризовать, как ужасный, поскольку седьмое место на Востоке не тот результат, который ожидали увидеть поклонники клуба.
Последние матчи: После первых трех матчей «Сибирь» так и вовсе размещалась на последнем месте с нулем очков в активе. Только в двух последних матчах удалось одержать победы и поправить положение.
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Сибири» не может принимать участие в матчах нападающий Дмитрий Овчинников.
Общий тонус клуба: Матч против «Нефтехимика» не будет простым, поскольку татарстанский клуб на хорошем ходу.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Пока что «Нефтехимик» одно из главных удивлений начавшегося чемпионата, поскольку коллектив Леонтьева возглавляет таблицу Востока.
Последние матчи: В трех последних матчах «Нефтехимиком» было одержано три победы, причем в крайнем из них был бит сам «Локомотив».
Травмированные игроки: Есть проблемы со здоровьем у нападающего «Нефтехимика» Кирилла Уракова, поэтому он не сможет помочь своей команде в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: Очень интересный хоккей ожидается в матче против «Сибири», и шансы продлить победную серию у «Нефтехимика» очень даже хорошие.
Статистика для ставок
- В четырёх последних очных матчах не забрасывалось больше четырех шайб за матч
- Два последних очных поединка не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.05, на гостей — 3.14.
Прогноз: «Нефтехимик» будет играть только на победу
- 2.05Адмирал — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 1.98Северсталь — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Сочи — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Оба клуба максимально скромны в нападении, поэтому сделаем ставку на «низовой» исход встречи.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.14.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.59.