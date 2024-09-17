В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Старт сезона для «Сибири» можно охарактеризовать, как ужасный, поскольку седьмое место на Востоке не тот результат, который ожидали увидеть поклонники клуба.

Последние матчи: После первых трех матчей «Сибирь» так и вовсе размещалась на последнем месте с нулем очков в активе. Только в двух последних матчах удалось одержать победы и поправить положение.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Сибири» не может принимать участие в матчах нападающий Дмитрий Овчинников.

Общий тонус клуба: Матч против «Нефтехимика» не будет простым, поскольку татарстанский клуб на хорошем ходу.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Пока что «Нефтехимик» одно из главных удивлений начавшегося чемпионата, поскольку коллектив Леонтьева возглавляет таблицу Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Нефтехимиком» было одержано три победы, причем в крайнем из них был бит сам «Локомотив».

Травмированные игроки: Есть проблемы со здоровьем у нападающего «Нефтехимика» Кирилла Уракова, поэтому он не сможет помочь своей команде в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: Очень интересный хоккей ожидается в матче против «Сибири», и шансы продлить победную серию у «Нефтехимика» очень даже хорошие.

Статистика для ставок

В четырёх последних очных матчах не забрасывалось больше четырех шайб за матч

Два последних очных поединка не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.05, на гостей — 3.14.

Прогноз: «Нефтехимик» будет играть только на победу

Альтернативный прогноз: Оба клуба максимально скромны в нападении, поэтому сделаем ставку на «низовой» исход встречи.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.14.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.59.