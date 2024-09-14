В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После четырех сыгранных матчей нижнекамская команда оказалась второй в таблице Восточной конференции. На текущий момент в ее распоряжении 6 набранных очков.

Такое же количество баллов на старте регулярки набрал «Салават Юлаев», который провел на игру меньше. От первого «Авангарда» «Нефтехимик» отстает на одно очко.

Последние матчи: Первое и пока единственное поражение в новом сезоне команда Олега Леонтьева потерпела именно во встрече с омичами (2:4). Но за провалом на «Арене G-Drive» последовали две подряд победы над «Металлургом» Мг (2:0, 3:2).

Не сыграют: В предстоящем матче нижнекамцы не могут рассчитывать на Кирилла Уракова.

Состояние команды: На старте сезона «Нефтехимик» оказался по-настоящему боевой командой с характером и способностью оказать сопротивление любому сопернику.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если «Нефтехимик» продолжит совершенствовать свою игру и, что самое главное, сохранит заданный темп на дистанции, то сможет оказаться одним из претендентов на плей-офф.

В четырех матчах «Нефтехимик» забил 9 голов при 7 пропущенных. Для сравнения: такое же количество заброшенных шайб внес в свой актив действующий чемпион.

«Локомотив»

Турнирное положение: В начале нового сезона ярославцы сумели захватить лидерство в Западной конференции. В четырех матчах они набрали 8 очков.

На сегодняшний день главным конкурентом «Локомотива» является «Спартак», который по итогам четырех встреч имеет 7 баллов. На 3 очка от Ярославля отстали ЦСКА и «Торпедо».

Последние матчи: Сезон для команды Игоря Никитина стартовал с исторической победы в Кубке Открытия над «Металлургом» Мг (3:2), после чего «Локо» уверенно прошелся по «Ладе» (3:0), СКА (2:0) и «Куньлуню» (6:2).

Не сыграют: В Нижнекамск с командой не отправится Алексей Береглазов.

Состояние команды: Сезон 2024/25 «Локомотив» начал во всех смыслах мощно: команда ни разу не проиграла и пропустила всего 4 шайбы, что является лучшим показателем в лиге.

Атакующий успех «Локомотива» во многом будет зависеть от опытнейшего новичка Александра Радулова, который за два предыдущих матча набрал 2+2, сыграв одну из ключевых ролей.

«Локомотив» по-прежнему демонстрирует умение действовать от соперника, моментально реагируя на ситуации, а когда надо — захватывая игру под собственный контроль.

Статистика для ставок

В четырех последних очных матчах в рамках КХЛ победителем становился «Локомотив»

Только в одной встрече с «Локо» из четырех предыдущих дома «Нефтехимик» забил больше гола

В трех играх на старте сезона Ярославль победил с разницей в 2+ шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 4.25, а победа «Локомотива» — в 1.80.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 4.5 — за 2.07.

Прогноз: Новый чемпионат «Локомотив» начал успешно не только в плане набранных баллов, но и в контексте содержания игры. Будучи одним из лучших в обороне, Ярославль вряд ли потеряет очки в Нижнекамске.

Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 6.5 за 2.30.

Прогноз: Ранее мы уже отмечали практически образцовую игру команды Никитина в защите, на основе чего можно предположить, что результативность хозяев в этой встрече окажется на крайне низком уровне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 1.5 за 2.24.