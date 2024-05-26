Швеция
Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, которая прошла всю дистанцию без единой потери.
Так, в семи матчах скандинавы забрали 21 очко и с уверенным отрывом заняли первое место в своей таблице, оставив позади США и Германию.
Последние матчи: Первая плей-офф встреча подразумевала плотную игру, в которой команда Сэма Халлама одержала трудовую победу над Финляндией — 2:1 ОТ.
Будучи в шаге от финала, Швеция встретилась с Чехией, с которой планировала разобраться на классе, но вместо этого попала под град результативного огня соперника и с треском покинула борьбу за медали высшей пробы — 3:7.
Не сыграют: На текущий момент о кадровых потерях в составе шведов информации нет.
Состояние команды: Имея, пожалуй, сильнейший подбор игроков на этом турнире, Швеция облажалась, став жертвой аномальной продуктивности своих соперников. Едва ли в нынешних условиях бронза для нее станет средством самоуспокоения.
Канада
Путь к плей-офф: Североамериканские гости этого турнира прошли групповой этап без поражений, хотя пару раз были к этому близки.
В семи встречах Канада набрала 19 очков, с которыми возглавила группу A, уйдя на 2 балла в отрыв от Швейцарии — главного конкурента в борьбе за лидерство.
Последние матчи: В четвертьфинале команда Андре Туриньи сошлась со Словакией, на фоне которой выглядела весьма убедительно и добилась уверенной в плане игры и результата победы — 6:3.
В полуфинале Канада вновь пересеклась со Швейцарией. Очередной их матч стал для «кленовых» проверкой на прочность, которую они сенсационно не прошли, потерпев поражение по буллитам — 2:3 ОТ.
Не сыграют: В заключительной игре Канада сыграет без кадровых потерь.
Состояние команды: Матч за бронзу — явно не тот финал, на который рассчитывала Канада. При этом завоевать даже третью по значимости награду будет крайне сложно с учетом того, с каким соперником предстоит встретиться «кленовым».
Статистика для ставок
- Всего в одном матче на этом турнире Швеция пропустила больше двух голов
- В восьми встречах на этом турнире Канада забрасывала минимум 3 шайбы
- В трех последних играх из четырех результативность Швеции ограничивалась тремя голами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 4.31, а победа Канады — в 2.59.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.
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Прогноз: Пару Швеция — Канада многие ожидали лицезреть в финале, однако судьба распорядилась иначе. Тем не менее команды не утратят мотивацию и попытаются напоследок зажечь, попутно забрав награду, которая в большей степени станет символической.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.
Прогноз: Вполне возможно, что матчу с участием двух команд-тяжеловесов потребуется время на раскачку, в результате чего промежуточного лидера мы можем не увидеть достаточно долго.
Ставка: Ничья в первом периоде за 2.62.