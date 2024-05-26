В матче за третье место на чемпионате мира Швеция встретится с Канадой. Игра пройдет на «Арене О2» 26 мая. Начало запланировано на 16:20 (мск). Швеция — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция

Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, которая прошла всю дистанцию без единой потери.

Так, в семи матчах скандинавы забрали 21 очко и с уверенным отрывом заняли первое место в своей таблице, оставив позади США и Германию.

Последние матчи: Первая плей-офф встреча подразумевала плотную игру, в которой команда Сэма Халлама одержала трудовую победу над Финляндией — 2:1 ОТ.

Будучи в шаге от финала, Швеция встретилась с Чехией, с которой планировала разобраться на классе, но вместо этого попала под град результативного огня соперника и с треском покинула борьбу за медали высшей пробы — 3:7.

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: На текущий момент о кадровых потерях в составе шведов информации нет.

Состояние команды: Имея, пожалуй, сильнейший подбор игроков на этом турнире, Швеция облажалась, став жертвой аномальной продуктивности своих соперников. Едва ли в нынешних условиях бронза для нее станет средством самоуспокоения.

Канада

Путь к плей-офф: Североамериканские гости этого турнира прошли групповой этап без поражений, хотя пару раз были к этому близки.

В семи встречах Канада набрала 19 очков, с которыми возглавила группу A, уйдя на 2 балла в отрыв от Швейцарии — главного конкурента в борьбе за лидерство.

Последние матчи: В четвертьфинале команда Андре Туриньи сошлась со Словакией, на фоне которой выглядела весьма убедительно и добилась уверенной в плане игры и результата победы — 6:3.

В полуфинале Канада вновь пересеклась со Швейцарией. Очередной их матч стал для «кленовых» проверкой на прочность, которую они сенсационно не прошли, потерпев поражение по буллитам — 2:3 ОТ.

Не сыграют: В заключительной игре Канада сыграет без кадровых потерь.

Состояние команды: Матч за бронзу — явно не тот финал, на который рассчитывала Канада. При этом завоевать даже третью по значимости награду будет крайне сложно с учетом того, с каким соперником предстоит встретиться «кленовым».

Статистика для ставок

Всего в одном матче на этом турнире Швеция пропустила больше двух голов

В восьми встречах на этом турнире Канада забрасывала минимум 3 шайбы

В трех последних играх из четырех результативность Швеции ограничивалась тремя голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 4.31, а победа Канады — в 2.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Пару Швеция — Канада многие ожидали лицезреть в финале, однако судьба распорядилась иначе. Тем не менее команды не утратят мотивацию и попытаются напоследок зажечь, попутно забрав награду, которая в большей степени станет символической.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: Вполне возможно, что матчу с участием двух команд-тяжеловесов потребуется время на раскачку, в результате чего промежуточного лидера мы можем не увидеть достаточно долго.

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.62.