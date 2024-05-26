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    Матч за бронзу окажется событийным?

    Швеция — Канада. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Канада
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    Швеция потерпела первое поражение на турнире
    В матче за третье место на чемпионате мира Швеция встретится с Канадой. Игра пройдет на «Арене О2» 26 мая. Начало запланировано на 16:20 (мск). Швеция — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция

    Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция оказалась единственной сборной, которая прошла всю дистанцию без единой потери.

    Так, в семи матчах скандинавы забрали 21 очко и с уверенным отрывом заняли первое место в своей таблице, оставив позади США и Германию.

    Последние матчи: Первая плей-офф встреча подразумевала плотную игру, в которой команда Сэма Халлама одержала трудовую победу над Финляндией — 2:1 ОТ.

    Будучи в шаге от финала, Швеция встретилась с Чехией, с которой планировала разобраться на классе, но вместо этого попала под град результативного огня соперника и с треском покинула борьбу за медали высшей пробы — 3:7.

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    Не сыграют: На текущий момент о кадровых потерях в составе шведов информации нет.

    Состояние команды: Имея, пожалуй, сильнейший подбор игроков на этом турнире, Швеция облажалась, став жертвой аномальной продуктивности своих соперников. Едва ли в нынешних условиях бронза для нее станет средством самоуспокоения.

    Канада

    Путь к плей-офф: Североамериканские гости этого турнира прошли групповой этап без поражений, хотя пару раз были к этому близки.

    В семи встречах Канада набрала 19 очков, с которыми возглавила группу A, уйдя на 2 балла в отрыв от Швейцарии — главного конкурента в борьбе за лидерство.

    Последние матчи: В четвертьфинале команда Андре Туриньи сошлась со Словакией, на фоне которой выглядела весьма убедительно и добилась уверенной в плане игры и результата победы — 6:3.

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    • В полуфинале Канада вновь пересеклась со Швейцарией. Очередной их матч стал для «кленовых» проверкой на прочность, которую они сенсационно не прошли, потерпев поражение по буллитам — 2:3 ОТ.

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    Не сыграют: В заключительной игре Канада сыграет без кадровых потерь.

    Состояние команды: Матч за бронзу — явно не тот финал, на который рассчитывала Канада. При этом завоевать даже третью по значимости награду будет крайне сложно с учетом того, с каким соперником предстоит встретиться «кленовым».

    Статистика для ставок

    • Всего в одном матче на этом турнире Швеция пропустила больше двух голов

    • В восьми встречах на этом турнире Канада забрасывала минимум 3 шайбы

    • В трех последних играх из четырех результативность Швеции ограничивалась тремя голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.43, ничья — в 4.31, а победа Канады — в 2.59.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

    Прогноз: Пару Швеция — Канада многие ожидали лицезреть в финале, однако судьба распорядилась иначе. Тем не менее команды не утратят мотивацию и попытаются напоследок зажечь, попутно забрав награду, которая в большей степени станет символической.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

    Прогноз: Вполне возможно, что матчу с участием двух команд-тяжеловесов потребуется время на раскачку, в результате чего промежуточного лидера мы можем не увидеть достаточно долго.

    Ставка: Ничья в первом периоде за 2.62.

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    Швеция — Канада. В матче за третье место на чемпионате мира Швеция встретится с Канадой. Игра пройдет на «Арене О2» 26 мая. Начало запланировано на 16:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 1.90.
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