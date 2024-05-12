В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Швейцарию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Австрия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Не хочется говорить, что сборная Австрии в этом сезоне будет в числе команд, которые будут бороться исключительно за выживание, но по впечатлениям от первого матча серии такое вывод делать вполне резонно.

Последние матчи: В поединке против датчан наблюдалась полня апатия, поэтому даже одна заброшенная шайба в их ворота — уже успех.

Травмированные игроки: Все игроки сборной Австрии в здравии и готовы оказывать максимальное сопротивление сильным швейцарцам.

Общий тонус клуба: Если хоккей европейцев не изменится, то в матче против швейцарской сборной им ловить будет попросту нечего.

Швейцария

Турнирное положение: Мало кто сомневался, что сборная Швейцарии начнет турнир с победы, поскольку игроки в её составе собраны что ни на есть самые высококлассные.

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Последние матчи: В том поединке лидеры сразу принялись за дело и обнажили все проблем сборной Норвегии в обороне.

Травмированные игроки: У коллектива Фишера проблем с травмированными и дисквалифицированными не наблюдается, поэтому сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Почти нет сомнений. Что в игре против сборной Австрии продолжится пиршество заброшенных шайб.

Статистика для ставок

Швейцарцы выиграли три последних очных противостояния

Два из четырех последних встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 16.00, на ничью — 8.80, на гостей — 1.13.

Прогноз: Гости выиграют этот матч с солидным заделом

Альтернативный прогноз: Будет довольно результативный хоккей

Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.13.