Австрия
Турнирное положение: Не хочется говорить, что сборная Австрии в этом сезоне будет в числе команд, которые будут бороться исключительно за выживание, но по впечатлениям от первого матча серии такое вывод делать вполне резонно.
Последние матчи: В поединке против датчан наблюдалась полня апатия, поэтому даже одна заброшенная шайба в их ворота — уже успех.
Травмированные игроки: Все игроки сборной Австрии в здравии и готовы оказывать максимальное сопротивление сильным швейцарцам.
Общий тонус клуба: Если хоккей европейцев не изменится, то в матче против швейцарской сборной им ловить будет попросту нечего.
Швейцария
Турнирное положение: Мало кто сомневался, что сборная Швейцарии начнет турнир с победы, поскольку игроки в её составе собраны что ни на есть самые высококлассные.
Последние матчи: В том поединке лидеры сразу принялись за дело и обнажили все проблем сборной Норвегии в обороне.
Травмированные игроки: У коллектива Фишера проблем с травмированными и дисквалифицированными не наблюдается, поэтому сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Почти нет сомнений. Что в игре против сборной Австрии продолжится пиршество заброшенных шайб.
Статистика для ставок
- Швейцарцы выиграли три последних очных противостояния
- Два из четырех последних встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 16.00, на ничью — 8.80, на гостей — 1.13.
Прогноз: Гости выиграют этот матч с солидным заделом
- 1.89Словакия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.83Латвия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.72Дания — Канада: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Будет довольно результативный хоккей
Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.13.