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    Швейцарцы оформят ещё одну результативную победу?

    Австрия — Швейцария. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч чемпионата мира, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Швейцария
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    Швейцария
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Швейцарию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Австрия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Австрия

    Турнирное положение: Не хочется говорить, что сборная Австрии в этом сезоне будет в числе команд, которые будут бороться исключительно за выживание, но по впечатлениям от первого матча серии такое вывод делать вполне резонно.

    Последние матчи: В поединке против датчан наблюдалась полня апатия, поэтому даже одна заброшенная шайба в их ворота — уже успех.

    Травмированные игроки: Все игроки сборной Австрии в здравии и готовы оказывать максимальное сопротивление сильным швейцарцам.

    Общий тонус клуба: Если хоккей европейцев не изменится, то в матче против швейцарской сборной им ловить будет попросту нечего.

    Швейцария

    Турнирное положение: Мало кто сомневался, что сборная Швейцарии начнет турнир с победы, поскольку игроки в её составе собраны что ни на есть самые высококлассные.

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    Последние матчи: В том поединке лидеры сразу принялись за дело и обнажили все проблем сборной Норвегии в обороне.

    Травмированные игроки: У коллектива Фишера проблем с травмированными и дисквалифицированными не наблюдается, поэтому сыграют все сильнейшие.

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    Общий тонус клуба: Почти нет сомнений. Что в игре против сборной Австрии продолжится пиршество заброшенных шайб.

    Статистика для ставок

    • Швейцарцы выиграли три последних очных противостояния

    • Два из четырех последних встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 16.00, на ничью — 8.80, на гостей — 1.13.

    Прогноз: Гости выиграют этот матч с солидным заделом

    Альтернативный прогноз: Будет довольно результативный хоккей

    Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.13.

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    Австрия — Швейцария. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Швейцарию. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия — Швейцария с коэффициентом 1.89.
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