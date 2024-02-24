В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинская команда сохраняет теоретические шансы на попадание в первую пятерку Востока по итогам регулярки, однако в текущих условиях они близки к нулю.

По итогам 66 матчей «Трактор» занимает шестую строчку в таблице конференции с 76 очками на счету. Пятому «Автомобилисту» он уступает разницу в 4 балла, соседи по региону провели на одну игру больше. Ниже идет «Лада», отстающая от челябинцев на 2 очка.

Последние матчи: Концовка регулярного сезона «Трактора» была смазана серией неудач, которая окутала команду в период с 3 по 14 февраля и не отпускала в течение пяти матчей. Ни в одном из них челябинцы не набрали хотя бы один балл.

Все прогнозы на КХЛ

Безуспешный круг команда Алексея Заварухина смогла разорвать 16-го числа благодаря победе над «Адмиралом» (3:2). Но уже в следующем матче случилось поражение от «моряков» (1:6). В последней встрече «Трактор» — на домашнем льду — разбил «Витязь» (3:0).

Не сыграют: Из-травмы в этом матче не сыграет нападающий Семен Дер-Аргучинцев.

Состояние команды: Провалив серию февральских матчей, «Трактор» лишился твердого шанса закончить кампанию на пятой позиции. И несмотря на сохраняющуюся возможность, ситуация теперь зависит не от него.

«Авангард»

Турнирное положение: В четверг омская команда снова потеряла лидерство, за которым так долго гналась. Однако борьба за первую строчку будет продолжена, причем до последнего матча регулярки.

В 66 играх «Авангард» заработал 91 очко и опустился на второе место в таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Металлург» Мг исключительно по дополнительным показателям и с учетом очной встречи 26 февраля.

Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» провел два неудачных выезда, но закончил семидневку важнейшей со всех сторон победой над «Металлургом» Мг на домашнем катке (3:0).

После разгрома тогдашнего лидера Востока команда Михаила Кравеца встретилась с «Автомобилистом» и взяла реванш за недавнее поражение (4:2). В последнем матче «Авангард» принимал «Ладу», которой впервые за долгое время удалось победить, а омичам пришлось довольствоваться одним набранным баллом (2:3 ОТ).

Не сыграют: Защитник Роман Абросимов и форвард Иван Телегин пропустят этот матч из-за травмы.

Состояние команды: В который раз по ходу чемпионата «Авангард» вырвался в лидеры Востока и почти моментально его потерял. Тем не менее его борьба за первую строчку все еще остается актуальной.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в семи домашних матчах из последних десяти

Три последние встречи «Авангарда» в гостях закончились поражением

В очном противостоянии нынешнего сезона все время побеждала команда, играющая в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 2.37.

Коэффициенты матча Трактор — Авангард 1X2Новым игрокам 2.803.902.35Бонус$9500

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 4.5 — за 2.30.

Прогноз: И «Трактор», и «Авангард» под занавес сезона сохраняют надежды на разные по их меркам улучшения, поэтому в очной встрече накал борьбы по-прежнему будет высок.

Обе команды умеют плотно наседать на чужие ворота, а вот оборона моментами способна подвести что одних, что других. Кажется, очная игра станет эпицентром высокой результативности на Востоке.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.

Прогноз: Общий игровой тонус на дистанции, высокая турнирная цель и индивидуальный класс играют в пользу Омска.

«Трактору» с его непостоянством будет нелегко противостоять такому сопернику. На фоне борьбы за лидерство и шести поражений челябинцев в восьми предыдущих матчах команда Кравеца выглядит явно предпочтительнее.

Ставка: «Авангард» победит за 2.37.