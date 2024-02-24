«Трактор»
Турнирное положение: Челябинская команда сохраняет теоретические шансы на попадание в первую пятерку Востока по итогам регулярки, однако в текущих условиях они близки к нулю.
По итогам 66 матчей «Трактор» занимает шестую строчку в таблице конференции с 76 очками на счету. Пятому «Автомобилисту» он уступает разницу в 4 балла, соседи по региону провели на одну игру больше. Ниже идет «Лада», отстающая от челябинцев на 2 очка.
Последние матчи: Концовка регулярного сезона «Трактора» была смазана серией неудач, которая окутала команду в период с 3 по 14 февраля и не отпускала в течение пяти матчей. Ни в одном из них челябинцы не набрали хотя бы один балл.
Безуспешный круг команда Алексея Заварухина смогла разорвать 16-го числа благодаря победе над «Адмиралом» (3:2). Но уже в следующем матче случилось поражение от «моряков» (1:6). В последней встрече «Трактор» — на домашнем льду — разбил «Витязь» (3:0).
Не сыграют: Из-травмы в этом матче не сыграет нападающий Семен Дер-Аргучинцев.
Состояние команды: Провалив серию февральских матчей, «Трактор» лишился твердого шанса закончить кампанию на пятой позиции. И несмотря на сохраняющуюся возможность, ситуация теперь зависит не от него.
«Авангард»
Турнирное положение: В четверг омская команда снова потеряла лидерство, за которым так долго гналась. Однако борьба за первую строчку будет продолжена, причем до последнего матча регулярки.
В 66 играх «Авангард» заработал 91 очко и опустился на второе место в таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Металлург» Мг исключительно по дополнительным показателям и с учетом очной встречи 26 февраля.
Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» провел два неудачных выезда, но закончил семидневку важнейшей со всех сторон победой над «Металлургом» Мг на домашнем катке (3:0).
После разгрома тогдашнего лидера Востока команда Михаила Кравеца встретилась с «Автомобилистом» и взяла реванш за недавнее поражение (4:2). В последнем матче «Авангард» принимал «Ладу», которой впервые за долгое время удалось победить, а омичам пришлось довольствоваться одним набранным баллом (2:3 ОТ).
Не сыграют: Защитник Роман Абросимов и форвард Иван Телегин пропустят этот матч из-за травмы.
Состояние команды: В который раз по ходу чемпионата «Авангард» вырвался в лидеры Востока и почти моментально его потерял. Тем не менее его борьба за первую строчку все еще остается актуальной.
Статистика для ставок
- «Трактор» победил в семи домашних матчах из последних десяти
- Три последние встречи «Авангарда» в гостях закончились поражением
- В очном противостоянии нынешнего сезона все время побеждала команда, играющая в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.79, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 2.37.
Коэффициенты матча Трактор — Авангард
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 4.5 — за 2.30.
Прогноз: И «Трактор», и «Авангард» под занавес сезона сохраняют надежды на разные по их меркам улучшения, поэтому в очной встрече накал борьбы по-прежнему будет высок.
Обе команды умеют плотно наседать на чужие ворота, а вот оборона моментами способна подвести что одних, что других. Кажется, очная игра станет эпицентром высокой результативности на Востоке.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.
Прогноз: Общий игровой тонус на дистанции, высокая турнирная цель и индивидуальный класс играют в пользу Омска.
«Трактору» с его непостоянством будет нелегко противостоять такому сопернику. На фоне борьбы за лидерство и шести поражений челябинцев в восьми предыдущих матчах команда Кравеца выглядит явно предпочтительнее.
Ставка: «Авангард» победит за 2.37.