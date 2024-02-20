В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «САП Центре» 20 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: «Сан-Хосе» не имеет серьезных перспектив по этому сезону, но с последнего места в своей конференции калифорнийскому клубу все же удалось уйти.

Последние матчи: В последних матчах поводов для радости минимальное количество, но значимую победу над «Калгари» (6:3) калифорнийцам все же удалось одержать.

Травмированные игроки: В данный момент клубу точно не могут помочь Беннинг и Гёртл. Под вопросом участие в предстоящей игре Кутюра, Смита и Трана.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Общий уровень подготовки клуба явно уступает амбициям того же «Вегаса», поэтому отобрать очки у фаворита предстоящего поединка получится только благодаря чуду.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» на данный момент времени размещается всего лишь на пятой строчке в своей конференции, но результаты команды Кэссиди более, чем терпимые.

Последние матчи: «Голден Найтс» проиграл в двух последних матчах по календарю («Каролине» и «Миннесоте»), но общую тенденцию поступательного движения вверх по сезону эти неудачи никак не скоординировали.

Травмированные игроки: У «рыцарей» по-прежнему достаточно большое количество игроков, которые не могут играть по сезону. Сейчас этот список составляют Айкел, Дорофеев, Каррьер, Ленер и Теодор.

Общий тонус клуба: В игре против «Сан-Хосе» гости обязаны выигрывать обескровленного соперника с закрытыми глазами.

Статистика для ставок

Три последних очных поединка остались за «Вегасом»

«Вегас» выиграл три из последних четырех поединков на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.20, на ничью — 4.85, на гостей — 1.63.

Прогноз: Гости не испытают проблем в Калифорнии.

Альтернативный прогноз: Встреча будет радовать голами.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.28.