«Сан-Хосе»
Турнирное положение: «Сан-Хосе» не имеет серьезных перспектив по этому сезону, но с последнего места в своей конференции калифорнийскому клубу все же удалось уйти.
Последние матчи: В последних матчах поводов для радости минимальное количество, но значимую победу над «Калгари» (6:3) калифорнийцам все же удалось одержать.
Травмированные игроки: В данный момент клубу точно не могут помочь Беннинг и Гёртл. Под вопросом участие в предстоящей игре Кутюра, Смита и Трана.
Общий тонус клуба: Общий уровень подготовки клуба явно уступает амбициям того же «Вегаса», поэтому отобрать очки у фаворита предстоящего поединка получится только благодаря чуду.
«Вегас»
Турнирное положение: «Вегас» на данный момент времени размещается всего лишь на пятой строчке в своей конференции, но результаты команды Кэссиди более, чем терпимые.
Последние матчи: «Голден Найтс» проиграл в двух последних матчах по календарю («Каролине» и «Миннесоте»), но общую тенденцию поступательного движения вверх по сезону эти неудачи никак не скоординировали.
Травмированные игроки: У «рыцарей» по-прежнему достаточно большое количество игроков, которые не могут играть по сезону. Сейчас этот список составляют Айкел, Дорофеев, Каррьер, Ленер и Теодор.
Общий тонус клуба: В игре против «Сан-Хосе» гости обязаны выигрывать обескровленного соперника с закрытыми глазами.
Статистика для ставок
- Три последних очных поединка остались за «Вегасом»
- «Вегас» выиграл три из последних четырех поединков на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.20, на ничью — 4.85, на гостей — 1.63.
Прогноз: Гости не испытают проблем в Калифорнии.
Альтернативный прогноз: Встреча будет радовать голами.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.63.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.28.