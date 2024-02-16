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    «Филадельфия» одержит очередную победу?

    «Торонто» — «Филадельфия». Ставка (к. 3.31), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2024 года

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» опустился уже на седьмое место в своей конференции, но при этом не складывается впечатления, что команда Кифа находится не в тонусе.

    Последние матчи: В последних играх победы чередуются с поражениями, поэтому продвижения вверх нет, а в них канадский клуб опускается из-за успехов конкурентов.

    Травмированные игроки: «Мэйпл Ливз» имеют много травмированных хоккеистов. В данный момент они не могут рассчитывать на восемь игроков основы. Среди них такие лидеры, как Таварес и Марнер.

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    Общий тонус клуба: С такими потерями по составу никто не удивится, если хозяева потерпят поражение в предстоящей игре.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» приятно удивляет по нынешнему сезону, но и заслуг Тортореллы нельзя принижать.

    Последние матчи: «Флайерс» сейчас на победной волне и имеют четыре виктории кряду. Особенно впечатляет победа над «Виннипегом» со счетом 4:1.

    Травмированные игроки: У «летчиков» сейчас не могут играть Ристолайнен, Фёрстер, Харт и Эллис. Без них тяжело, но «оранжевые» справляются.

    Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» гости имеют вполне реальные шансы, чтобы оформить выездную победу.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» выиграл шесть последних очных противостояний

    • «Филадельфия» имеет в активе четырех матчевую победную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.74, на гостей — 3.31.

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    Прогноз: Гости имеют больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Соперники могут порадовать нас результативным хоккеем.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.31.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.98.

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    «Торонто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (3.31), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» одержит очередную победу?
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