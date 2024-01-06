В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 6 января. Начало встречи — в 13:00 мск. «Динамо» Москва — «Куньлунь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Январь начался для «Динамо» Москва неудачно. Даже без выхода на лед команде пришлось опуститься на четвертое место в Западной конференции с 62 очками. На один балл столичный клуб отстает от третьего СКА при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В декабре у «Динамо» Москва была успешная серия, в которую вошли четыре матча без поражений. Однако за ней последовала противоположная партия — три подряд проигрыша.

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Уступила команда Алексея Кудашова в турнирно значимой встрече СКА (2:3), после чего крупно влетела «Ладе» (0:4) и провалила матч еще с одним прямым конкурентом — «Локомотивом» (0:2).

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Не сыграют: Нападающие Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: «Динамо» Москва — сбившийся с привычного маршрута топ-клуб Запада, который рухнул в фазу форменного спада. Этим на данный момент успешно пользуются сразу несколько конкурентов, с которыми динамовцы ранее боролись за лидерство.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Вместе с «Витязем» и «Сочи» «Куньлунь» формирует тройку неудачников Западной конференции. По итогам 47 матчей китайский представитель занимает десятое место в таблице с 36 очками в активе.

Последние матчи: Ушедший год и начало нынешнего — это серия отчаяния: в шести матчах подряд «Куньлуню» не удается победить. Пять встреч закончились в основное время, из-за чего китайцы лишились возможности набрать хотя бы один балл.

Начавшаяся в декабре серия состояла из матчей с «Трактором» (2:5), «Спартаком» (2:5), «Локомотивом» (1:2), «Северсталью» (1:3) и «Металлургом» Мг (1:4). В дебютной встрече 2024 года команда Виктора Игнатьева уступила «Торпедо» (2:3 ОТ).

Не сыграют: Защитник Райна Спроул — травма.

Состояние команды: «Куньлунь» — один из неоспоримых аутсайдеров чемпионата, о чем свидетельствуют его турнирные наработки и результаты в целом. За серией неплохих матчей в конце ноября и начале декабря последовал очередной цикл тотальных провалов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.32, ничья — в 5.90, а победа «Куньлуня» — в 7.40.

В конце 2023 года «Динамо» Москва потерпело три поражения, из-за чего отдалилось от первой строчки и позволило воспользоваться ситуацией прямым конкурентам, которые отбросили его на четвертую позицию.

Безусловно, команду Алексея Кудашова такой расклад не устраивает, поэтому в ближайшее время мы увидим попытки взяться за голову и вернуться на прежний уровень в контексте результатов .

Для начала столичный клуб постарается выдать яркий перфоманс в игре с «Куньлунем», в ворота которого влетело от четырех голов и более в четырех матчах из последних семи. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.98.