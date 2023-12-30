ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24 Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Монца». Онлайн
  • 14:11
    • Источник: Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом»
  • 11:45
    • «Аталанта» пока не определилась с будущим Миранчука
    Все новости спорта

    СКА покончит с беспроигрышной серией «Автомобилиста»

    СКА — «Автомобилист». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Автомобилист
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 30 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    СКА

    Турнирное положение: В 44 встречах СКА удалось заработать 59 очков, с которыми он закрепился на пятом месте в Западной конференции, на 2 балла опередив «Торпедо». К двум очкам сократился разрыв между третьим «Локомотивом».

    Последние матчи: После перерыва СКА одержал четыре победы в пяти матчах, два из которых стали демонстрацией силы и мощности санкт-петербуржцев. Так, команда Романа Ротенберга уничтожила «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2).

    Единственное во второй половине декабря поражение СКА нанесло «Торпедо» (1:3). Но за матчем в Нижнем последовали новые победы. В частности, санкт-петербуржцы взяли верх над «Динамо» Москва (3:2) и ЦСКА (2:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: Как и до перерыва в регулярке, СКА после паузы демонстрирует уверенную игру, несмотря на эпизодические провалы. В ближайшее время санкт-петербуржцы явно попытаются навязать борьбу «Локомотиву» и московскому «Динамо» за право подняться на второе или третье место на Западе.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 46 матчах «Автомобилисту» удалось заработать 55 очков и закрепиться на шестой строчке в таблице Восточной конференции. От пятого «Трактора» екатеринбуржцев отделяют исключительно дополнительные показатели.

    Последние матчи: После паузы в КХЛ «Автомобилист» провел пять матчей и только в одном допустил промах. В дерби с «Трактором», которое состоялось 19 декабря, екатеринбуржцы срезались в овертайме (2:3 ОТ),

    В четырех следующих встречах команда Николая Заварухина победила и только раз пропустила больше гола. В эту серию вошли матчи с «Ак Барсом» (2:1), «Ладой» (5:1), «Динамо» Минск (4:1) и «Витязем» (3:2 Б).

  • «Авангард» упустил шанс возглавить Восток, ЦСКА не может победить, а «Ак Барс» рухнул на седьмое место
  • КХЛ: обзор 15-й игровой недели
  • 25/12/2023

    • Не сыграют: Защитники Максим Осипов, Денис Баранцев, нападающий Семен Казимов — травмы.

    Состояние команды: Пауза в чемпионате явно пошла «Автомобилисту» на пользу. Отодвинув в сторону предыдущие провальные матчи, екатеринбуржцы выдали одну из лучших индивидуальных победных серий нынешнего сезона и укрепили свои позиции в контексте дальнейшей борьбы за место в зоне топ-5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 4.15.

    После паузы оба клуба демонстрируют почти идеальные результаты. К очному матчу они подходят в своей лучшей форме.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Однако в противостоянии лицом к лицу на передний план может вырваться не командный, а индивидуальный класс. И по этому компоненту санкт-петербуржцы, безусловно, превосходят будущего соперника.

    Даже в текущих кондициях нынешнему «Автомобилисту» будет тяжело противостоять команде Ротенберга. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 1.80.

    Минимум 3 шайбы забрасывали «армейцы» в трех матчах из последних пяти. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 3 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на хоккей. СКА покончит с беспроигрышной серией «Автомобилиста»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры