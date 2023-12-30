В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 30 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: В 44 встречах СКА удалось заработать 59 очков, с которыми он закрепился на пятом месте в Западной конференции, на 2 балла опередив «Торпедо». К двум очкам сократился разрыв между третьим «Локомотивом».

Последние матчи: После перерыва СКА одержал четыре победы в пяти матчах, два из которых стали демонстрацией силы и мощности санкт-петербуржцев. Так, команда Романа Ротенберга уничтожила «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2).

Единственное во второй половине декабря поражение СКА нанесло «Торпедо» (1:3). Но за матчем в Нижнем последовали новые победы. В частности, санкт-петербуржцы взяли верх над «Динамо» Москва (3:2) и ЦСКА (2:0).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: Как и до перерыва в регулярке, СКА после паузы демонстрирует уверенную игру, несмотря на эпизодические провалы. В ближайшее время санкт-петербуржцы явно попытаются навязать борьбу «Локомотиву» и московскому «Динамо» за право подняться на второе или третье место на Западе.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 46 матчах «Автомобилисту» удалось заработать 55 очков и закрепиться на шестой строчке в таблице Восточной конференции. От пятого «Трактора» екатеринбуржцев отделяют исключительно дополнительные показатели.

Последние матчи: После паузы в КХЛ «Автомобилист» провел пять матчей и только в одном допустил промах. В дерби с «Трактором», которое состоялось 19 декабря, екатеринбуржцы срезались в овертайме (2:3 ОТ),

В четырех следующих встречах команда Николая Заварухина победила и только раз пропустила больше гола. В эту серию вошли матчи с «Ак Барсом» (2:1), «Ладой» (5:1), «Динамо» Минск (4:1) и «Витязем» (3:2 Б).

Не сыграют: Защитники Максим Осипов, Денис Баранцев, нападающий Семен Казимов — травмы.

Состояние команды: Пауза в чемпионате явно пошла «Автомобилисту» на пользу. Отодвинув в сторону предыдущие провальные матчи, екатеринбуржцы выдали одну из лучших индивидуальных победных серий нынешнего сезона и укрепили свои позиции в контексте дальнейшей борьбы за место в зоне топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 4.15.

После паузы оба клуба демонстрируют почти идеальные результаты. К очному матчу они подходят в своей лучшей форме.

Однако в противостоянии лицом к лицу на передний план может вырваться не командный, а индивидуальный класс. И по этому компоненту санкт-петербуржцы, безусловно, превосходят будущего соперника.

Даже в текущих кондициях нынешнему «Автомобилисту» будет тяжело противостоять команде Ротенберга . Наши прогноз и ставка — СКА победит за 1.80.

Минимум 3 шайбы забрасывали «армейцы» в трех матчах из последних пяти. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 3 за 2.20.