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    Очередной спад «Эдмонтона» будет на руку «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Эдмонтон»
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    «Рейнджерс» в игре с «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 23 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Рейнджерс» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2023 года

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: В 30 матчах «Рейнджерс» набрали 45 очков и вернули ранее утраченное первое место в Восточной конференции. На один балл они оторвались от «Бостона» при равенстве игр.

    Последние матчи: В первой половине месяца у «Рейнджерс» была неприятная серия, в рамках которой они потерпели три крупных поражения — с разницей в 4 шайбы — в трех матчах.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Эдмонтон

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    Однако недавние три встречи команда Питера Лавиолетта провела на высшем уровне. В частности, Панарин и компания одержали верх над «Анахаймом» (5:1), «Бостоном» (2:1 ОТ) и «Торонто» (5:2).

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    Не сыграют: Нападающие Каапо Какко, Филип Хитил — травмы.

    Состояние команды: Возможно, сами того не ожидая, «Рейнджерс» были включены в гонку лидеров Востока, чего с ними не происходило очень давно. Текущая форма клуба с Манхэттена могла бы позволить замахнуться на самые серьезные цели в Кубке.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: По итогам 29 (на момент публикации) матчей «Эдмонтон», с 27 очками в активе, все еще томится на 13-й строчке в Западной конференции. На данный момент он отстает от зоны первой восьмерки на 6 баллов.

    Последние матчи: Еще недавно «Эдмонтон» напомнил о том, что является одним из сильнейших представителей лиги, одержав восемь побед подряд, в семи из которых забросил по 4 шайбы минимум.

    Однако за партией уверенных результатов последовали новые неудачи: поочередно команда Криса Кноблауха уступила «Тампе-Бэй» (4:7), «Флориде» (1:5) и «Айлендерс». В преддверии выезда в Нью-Йорк «Ойлерз» ждет игра с «Нью-Джерси».

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    • Не сыграют: Вратарь Майк Смит, защитник Оскар Клефбом, нападающий Дилан Холлоуэй — травмы.

    Состояние команды: После отставки Джея Вудкфрофта канадцы из Альберты поймали кураж и выдали по-настоящему разрывную серию, но со второй половины декабря «Эдмонтон» вновь страдает от будничных проблем, включая разлад в обороне и отсутствие нормальной реализации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.20, ничья — в 4.74, а победа «Эдмонтона» — в 2.83.

    Без учета выезда в «Пруденшал Центр» «Ойлерз» потерпели три подряд поражения, в двух из которых пределом результативности стала одна заброшенная шайба. Очевидно, что после волны уверенных матчей команду накрыл очередной кризис.

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    «Рейнджерс», ведущие борьбу за лидерство, прекрасно умеют ловить подобные моменты и разбираться с соперниками, у которых явно что-то не в порядке.

    На своем катке ньюйоркцы вскроют все слабые точки в игре «Эдмонтона» и обернут это в пользу для себя. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.20.

    При этом далеко не всегда команда Питера Лавиолетта громит проблемных соперников, предпочитая сыграть осторожнее. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6.5 за 1.91.

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    «Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на хоккей. Очередной спад «Эдмонтона» будет на руку «Рейнджерс»
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