«Рейнджерс»
Турнирное положение: В 30 матчах «Рейнджерс» набрали 45 очков и вернули ранее утраченное первое место в Восточной конференции. На один балл они оторвались от «Бостона» при равенстве игр.
Последние матчи: В первой половине месяца у «Рейнджерс» была неприятная серия, в рамках которой они потерпели три крупных поражения — с разницей в 4 шайбы — в трех матчах.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Эдмонтон
Однако недавние три встречи команда Питера Лавиолетта провела на высшем уровне. В частности, Панарин и компания одержали верх над «Анахаймом» (5:1), «Бостоном» (2:1 ОТ) и «Торонто» (5:2).
Не сыграют: Нападающие Каапо Какко, Филип Хитил — травмы.
Состояние команды: Возможно, сами того не ожидая, «Рейнджерс» были включены в гонку лидеров Востока, чего с ними не происходило очень давно. Текущая форма клуба с Манхэттена могла бы позволить замахнуться на самые серьезные цели в Кубке.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: По итогам 29 (на момент публикации) матчей «Эдмонтон», с 27 очками в активе, все еще томится на 13-й строчке в Западной конференции. На данный момент он отстает от зоны первой восьмерки на 6 баллов.
Последние матчи: Еще недавно «Эдмонтон» напомнил о том, что является одним из сильнейших представителей лиги, одержав восемь побед подряд, в семи из которых забросил по 4 шайбы минимум.
Однако за партией уверенных результатов последовали новые неудачи: поочередно команда Криса Кноблауха уступила «Тампе-Бэй» (4:7), «Флориде» (1:5) и «Айлендерс». В преддверии выезда в Нью-Йорк «Ойлерз» ждет игра с «Нью-Джерси».
Не сыграют: Вратарь Майк Смит, защитник Оскар Клефбом, нападающий Дилан Холлоуэй — травмы.
Состояние команды: После отставки Джея Вудкфрофта канадцы из Альберты поймали кураж и выдали по-настоящему разрывную серию, но со второй половины декабря «Эдмонтон» вновь страдает от будничных проблем, включая разлад в обороне и отсутствие нормальной реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.20, ничья — в 4.74, а победа «Эдмонтона» — в 2.83.
Без учета выезда в «Пруденшал Центр» «Ойлерз» потерпели три подряд поражения, в двух из которых пределом результативности стала одна заброшенная шайба. Очевидно, что
«Рейнджерс», ведущие борьбу за лидерство, прекрасно умеют ловить подобные моменты и разбираться с соперниками, у которых явно что-то не в порядке.
На своем катке ньюйоркцы вскроют все слабые точки в игре «Эдмонтона» и обернут это в пользу для себя. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.20.
При этом далеко не всегда команда Питера Лавиолетта громит проблемных соперников, предпочитая сыграть осторожнее. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6.5 за 1.91.