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    Четвертый подряд матч «Рейнджерс» закончат без потери очков

    «Оттава» — «Рейнджерс». Ставка и прогноз (к. 2.27) на хоккейный матч НХЛ 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 6 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оттава»

    В новый сезон «Оттава» вошла погруженной в мысли о перестройке. И едва ли сейчас канадцы способны навязать борьбу за кубковую квалификацию, где и без их проблемной игры, обусловленной слабой результативностью, достаточно кандидатов.

    В 19 матчах «Оттава» набрала 18 очков, с которыми занимает последнее место в Восточной конференции. От восьмой позиции, которую сейчас замыкают «Айлендерс», канадцы отстают на 6 баллов, имея 4 игры в запасе.

    В ноябре команда Ди Джея Смита выдала 3-матчевую победную серию, ставшую второй в текущем сезоне. Но следом «Сенаторз» потерпели столько же поражений, пропустив в каждой игре от четырех шайб и более.

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    На домашнем льду «Оттава» уступила «Айлендерс» (3:5) и «Флориде» (0:5), после чего в гостях проиграла «Коламбусу» (2:4). Последний матч она провела успешнее: при домашних трибунах смогла всухую победить «Сиэтл» (2:0).

    «Рейнджерс»

    Сменив перед новым сезоном тренера, «Рейнджерс» подчеркнули решимость бороться за самые высокие цели, имея в своем составе как опытных звезд, так и перспективных хоккеистов, готовых зажечь.

    По итогам 23 матчей «Рейнджерс» занимают первую позицию в Восточной конференции с 37 очками, по дополнительным пунктам опережая второй «Бостон», который провел на одну встречу больше.

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    • В одном из последних матчей прошлого месяца команда Питера Лавиолетта была разгромлена «Баффало» (1:5). Эта встреча прервала победный цикл, после обнуления которого пришлось начинать новый.

    За игрой с «Сейбрз» последова другая серия, в рамках которой «Рейнджерс» добились трех побед. Поочередно команда Питера Лавиолетта разделалась с «Детройтом» (3:2), «Нэшвиллом» (4:3) и «Сан-Хосе» (6:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Оттавы» букмекеры дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.74, а на победу «Рейнджерс» — 2.16.

    Сейчас «Рейнджерс» демонстрируют образцовую игру, которая прежде всего строится вокруг атаки, возглавляемой Артемием Панариным. Благодаря яркому нападению и умению удерживать результат, команда Лавиолетта остается лидером конференции.

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    Находясь в такой форме, «Рейнджерс» не должны заострять внимание на соперниках класса «Оттавы», которым победы даются лишь под настроение. На льду канадцев клуб с Нью-Йорка, сохраняя высокую турнирную мотивацию, не станет делить очки и лишний раз обнадеживать «Сенаторз».

    Бесспорно, на своем катке «Оттава» навяжет борьбу, но ньюйоркцы сейчас крайне решительны в плане достижения результатов. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 4.5 за 2.27.

    Только в одном матче из последних четырех «Сенаторз» удалось забросить больше двух шайб. Поэтому в качестве альтернативного прогноза стоит обратить внимание на ставку — индивидуальный тотал «Оттавы» меньше 2.5 за 2.16.

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