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    «Динамо» Москва покажет высокий класс в «Нагорном»

    «Торпедо» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 4.30) на хоккейный матч КХЛ 3 декабря 2023 года

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    «Динамо» Москва в игре с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Нагорном» 3 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 03 Декабря 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Торпедо»

    В течение многих недель «Торпедо», которое в какой-то момент боролось даже за лидерство, томилось в первой четверке, замыкая эту зону без возможностей продвинуться выше или рисков рухнуть вниз. Но безумная форма СКА меняет расклады.

    В 37 матчах нижегородцы заработали 45 очков, с которыми опустились на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую строчку СКА. Сейчас между этими командами дистанция не такая большая — один балл — но питерцы имеют игру в запасе.

    Коэффициенты матча Торпедо — Динамо

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    В конце прошлого месяца команда Игоря Ларионова пережила очередную серию неудач: в период с 23 по 27 ноября она потерпела три поражения подряд, причем дважды проиграла конкурентам.

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    Потерями очков закончились значимые во всех смыслах матчи с «Динамо» Москва (2:3) и СКА (3:4 Б), после которых «Торпедо» уступило еще и «Трактору» (1:2). Но в последней встрече команда Ларионова избавилась от отрицательной серии: дома она одержала верх над «Локомотивом» (3:2 Б).

    «Динамо» Москва

    «Динамо» Москва по-прежнему ведет упорную борьбу со «Спартаком» за первую строчку в таблице. И на данном этапе заочного противостояния ничего существенно не меняется, хотя некоторое преимущество динамовцы получили.

    По итогам 37 матчей «Динамо» Москва удалось закрепиться на первой позиции в таблице Запада с 53 очками. Так, бело-голубые ушли в небольшой — 2 балла — отрыв от «Спартака», имея при этом игру в запасе.

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    • К выезду в «Нагорный» команда Алексея Кудашова готовится с четырьмя победами в пяти предыдущих встречах. Более того, в серию успешных матчей вошла и игра с «Торпедо» 23 ноября, прошедшая в столице (3:2).

    Перед матчем с нижегородцами «Динамо» Москва разделалось с «Ак Барсом» (4:1), а после — разгромило минское «Динамо» (4:1). Позже столичный клуб потерял очки в противостоянии со СКА (3:5), а вернулся на победную тропу в гостевой встрече с «Трактором» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.05, а на победу «Динамо» Москва — 2.65.

    В течение пары последних недель динамовцы вернулись на прежний — высокий — уровень, оставив позади большую часть игровых проблем, которые мешали добиваться важнейших в контексте борьбы за лидерство результатов.

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    Команда Алексея Кудашова наладила игру в атаке и улучшила защитные качества. А непосредственно на льду она показала готовность к элитным соперникам, включая «Торпедо», которое столичный клуб победил 23 ноября. В своей текущей форме динамовцы способны повторить успех предыдущей очной встречи или даже превзойти его.

    В матче на «ВТБ Арене» Уил, Муранов и Гусев забросили по шайбе в каждой двадцатиминутке, что и уберегло столичный клуб от еще одного разочарования. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва забьет в каждом периоде за 4.30.

    Если реализация гостей будет в полном порядке, то предстоящую встречу им удастся довести до логического завершения. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит в матче за 1.98.

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    «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва покажет высокий класс в «Нагорном»
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