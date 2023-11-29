В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Нагорном» 29 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торпедо»

Уже около месяца «Торпедо» даже не вспоминает о борьбе за первые позиции в конференции, которую вел на старте регулярки. Кривые отрезки с частыми поражениями лишили клуб из Нижнего Новгорода этой привилегии.

Кроме того, сейчас она рискует потерять четвертую строчку в таблице Запада, которую занимает с 43 очками после 36 матчей. Всего один балл разделяет «Торпедо» и пятый СКА, при этом санкт-петербуржцы имеют две встречи в запасе.

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Последнюю на данном этапе победу команда Игоря Ларионова оформила 20 ноября. В тот день она на своем катке принимала «Барыс» — один из слабейших клубов Востока. С казахами нижегородцы справились относительно легко (4:2).

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После той встречи торпедовцы вышли на лед трижды, но не выиграли ни разу. Все три матча прошли на чужой территории. Провалом команды Ларионова закончились попытки противостоять «Динамо» Москва (2:3), СКА (3:4 Б) и «Трактору» (1:2).

«Локомотив»

Как и нижегородский клуб, «Локомотив» ранее боролся за первое место на Западе и в определенный момент оказался лучшим в чемпионате по набранным очкам. Однако серия неудачных отрезков отдалила его от новых лидеров.

В 34 матчах «Локомотив» заработал 46 очков, с которыми закрепился на третьей строчке в конференции. На 3 балла ярославцы опережают будущего соперника и на 5 очков отстают от «Спартака» и московского «Динамо».

Несмотря на похожую турнирную ситуацию, «Локомотив» прямо сейчас выглядит убедительнее «Торпедо»: в шести последних матчах из семи команда Игоря Никитина победила, а с единственным поражением пришлось смириться во встрече со СКА, который также набрал хороший темп (1:2).

Но после матча с санкт-петербуржцами «Локомотив» разобрался с другими элитными клубами. В частности, на домашнем льду он обыграл «Спартак» (2:1) и «Ладу» (2:1 ОТ), а новую неделю начал с гостевой победы над ЦСКА (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.44.

Перед выездом в Нижний Новгород ярославцы провели короткую, но весьма убедительную серию побед, поочередно разобравшись с сильнейшими представителями двух конференций. Кажется, форменный спад «Локо» окончательно остался позади .

А когда команда Игоря Никитина возвращается на высокий уровень, противостоять ей становится крайне трудно, особенно со своими игровыми проблемами, которые преследуют «Торпедо» несколько последних недель.

Гостям из Ярославля никто не гарантирует легкую прогулку по «Нагорному». Тем не менее сейчас у нее достаточно сил, чтобы добиться нужного результата. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.95.

В двух встречах из трех последних команда Никитина не пропускала больше гола. Учитывая, что ее оборона вновь находится в полном порядке, предлагаем альтернативную ставку — индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2 за 2.50.