В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

На данном этапе регулярки перед «Амуром» стоит всего одна, но максимально непростая задача: побороться за восьмую позицию, дающую право сыграть в плей-офф, о чем в Хабаровске активно говорили в преддверии сезона.

Тем не менее навязать конкуренцию «Сибири» и «Нефтехимику» без налаженного процесса набора очков будет невозможно. Сейчас «Амур» имеет в своем активе 32 балла, с которыми опустился на десятое место в конференции, отстав от восьмой строчки на 3 очка.

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Во второй половине текущего месяца «Амур» страдал из-за очередной серии поражений, в период которой не сумел зацепиться за очки даже в играх с принципиальными соперниками.

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После поражения от ЦСКА (1:2), в матче, где едва ли можно было рассчитывать на большее, команда Андрея Мартемьянова уступила «Нефтехимику» (0:4) и «Адмиралу» (0:2). При этом во второй встрече в рамках дерби Дальнего Востока хабаровчане взяли реванш (2:1).

«Северсталь»

Если неделями ранее «Северсталь», демонстрируя идеальные по своим меркам результаты, могла претендовать на место в первой пятерке, то сейчас она довольствуется тем, что вообще не покинула кубковую зону.

В 33 встречах череповецкий клуб набрал 33 очка, с которыми занимает восьмую позицию в Западной конференции. На один балл он отстает от седьмого «Динамо» Минск и на 5 очков опережает «Сочи» и «Витязь».

В период с 10 по 16 ноября команду Андрея Козырева преследовала полоса тотальных разочарований: за это время череповецкий клуб потерпел четыре подряд поражения, пропустив от четырех и более шайб в каждой встрече.

Прервать серию удалось в домашнем матче с «Витязем» (6:2), от которого, правда, «Северсталь» получила ответ уже на следующий день (3:5). В последней встрече команда Козырева на своем катке не справилась с ЦСКА (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.20, а на победу «Северстали» — 2.94.

Форма, в которой находится «Северсталь» на данном этапе чемпионата, вызывает немало вопросов. Однако ее соперник сейчас и сам проводит в основном неудачный отрезок, поэтому соотношение сил на «Платинум Арене» будет примерно одинаковым.

Недавно череповецкий клуб провел неплохие матчи с «Витязем» и ЦСКА , в которых игра команды Андрея Козырева не была на все сто процентов безнадежной. Кажется, во встречах с аутсайдерами «Северсталь» сможет набирать очки, что она продемонстрирует уже в эту пятницу.

Несмотря на расклады, гости из Череповца сейчас явно не слабее «Амура». Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 1.98.

При этом на открытый и результативный хоккей — с учетом проблем у обоих соперников — вряд ли стоит рассчитывать. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.87.