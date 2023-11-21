В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Неделями ранее «Динамо» Москва и «Спартак» были главными участниками борьбы за первое место на Западе, регулярно смещая друг друга с этой позиции. Однако серия поражений динамовцев все испортила, их прямой конкурент ушел в отрыв.

В 32 матчах «Динамо» Москва набрало 45 очков, с которыми занимает второе место в Западной конференции. Теперь команда отстает от «Спартака» на 4 балла, имея при этом игру в запасе. От «Локомотива» и «Торпедо» столичный клуб дистанцируется на 5 очков.

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Последняя на сегодняшний день победа «Динамо» Москва была зафиксирована 12 сентября. Тогда команда Алексея Кудашова играла в столице Беларуси, где не без проблем разобралась с минским «Динамо» (2:1).

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Три следующие встречи закончились неудачно: «Динамо» Москва заработало одно очко и только раз забросило больше двух шайб. Соперниками столичного клуба были «Спартак» (3:4 ОТ), «Ак Барс» (1:4) и «Торпедо» (1:3).

«Ак Барс»

Совсем недавно «Ак Барс», как и «Динамо» Москва, участвовал в борьбе за лидерство в своей конференции, но внезапный форменный спад позволил подтянуться другим конкурентам и вытеснить казанцев даже из первой тройки.

В 32 матчах «Ак Барс» заработал 40 очков, опустившись на четвертую позицию в Восточной конференции. На 2 балла он отстает от третьей «Лады», а ближайший клуб снизу — «Автомобилист» — опережает лишь по лучшим дополнительным показателям.

Сейчас команда Зинэтулы Билялетдинова во многом похожа на будущего соперника. Она также потерпела четыре поражения в пяти последних матчах. В частности, в период с 9 по 14 ноября казанцы уступили «Ладе» (2:3), «Металлургу» Мг (0:3) и СКА (2:4).

Единственным утешением для «Ак Барса» стала победа над московским «Динамо» на «Татнефть-Арене». Но за ней последовало очередное разочарование: второе в сезоне поражение в «Зеленом дерби» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.60.

Четыре поражения в пяти последних матчах — результаты, явно не соответствующие высокому статусу «Динамо». Безусловно, данная ситуация не может не настораживать команду, поэтому в ближайшее время она постарается как можно скорее вернуться к победам, минуя затяжной игровой кризис.

Что касается встречи с «Ак Барсом», форма которого также вызывает вопросы, то у динамовцев здесь будет дополнительная мотивация — наказать на своем льду соперника, который днями ранее нанес ему крупное поражение. Учитывая состояние казанцев, шансы столичного клуба на успех будут весьма высокие .

На домашнем катке команда Алексея Кудашова возьмет игру под контроль, минимизируя риски дополнить серию очередным — четвертым подряд — поражением. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.30.

Учитывая хромающую реализацию обоих клубов, предстоящий матч вряд ли окажется насыщенным в плане заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.24.