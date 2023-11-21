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    «Динамо» попрощается с серией без побед

    «Динамо» Москва — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.37) на хоккейный матч КХЛ 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
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    Андрей Миронов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2023 года
    Динамо
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    «Динамо» Москва

    Неделями ранее «Динамо» Москва и «Спартак» были главными участниками борьбы за первое место на Западе, регулярно смещая друг друга с этой позиции. Однако серия поражений динамовцев все испортила, их прямой конкурент ушел в отрыв.

    В 32 матчах «Динамо» Москва набрало 45 очков, с которыми занимает второе место в Западной конференции. Теперь команда отстает от «Спартака» на 4 балла, имея при этом игру в запасе. От «Локомотива» и «Торпедо» столичный клуб дистанцируется на 5 очков.

    Коэффициенты матча Динамо — Ак Барс

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    Последняя на сегодняшний день победа «Динамо» Москва была зафиксирована 12 сентября. Тогда команда Алексея Кудашова играла в столице Беларуси, где не без проблем разобралась с минским «Динамо» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Три следующие встречи закончились неудачно: «Динамо» Москва заработало одно очко и только раз забросило больше двух шайб. Соперниками столичного клуба были «Спартак» (3:4 ОТ), «Ак Барс» (1:4) и «Торпедо» (1:3).

    «Ак Барс»

    Совсем недавно «Ак Барс», как и «Динамо» Москва, участвовал в борьбе за лидерство в своей конференции, но внезапный форменный спад позволил подтянуться другим конкурентам и вытеснить казанцев даже из первой тройки.

    В 32 матчах «Ак Барс» заработал 40 очков, опустившись на четвертую позицию в Восточной конференции. На 2 балла он отстает от третьей «Лады», а ближайший клуб снизу — «Автомобилист» — опережает лишь по лучшим дополнительным показателям.

    Сейчас команда Зинэтулы Билялетдинова во многом похожа на будущего соперника. Она также потерпела четыре поражения в пяти последних матчах. В частности, в период с 9 по 14 ноября казанцы уступили «Ладе» (2:3), «Металлургу» Мг (0:3) и СКА (2:4).

    Единственным утешением для «Ак Барса» стала победа над московским «Динамо» на «Татнефть-Арене». Но за ней последовало очередное разочарование: второе в сезоне поражение в «Зеленом дерби» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.60.

    Четыре поражения в пяти последних матчах — результаты, явно не соответствующие высокому статусу «Динамо». Безусловно, данная ситуация не может не настораживать команду, поэтому в ближайшее время она постарается как можно скорее вернуться к победам, минуя затяжной игровой кризис.

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    Что касается встречи с «Ак Барсом», форма которого также вызывает вопросы, то у динамовцев здесь будет дополнительная мотивация — наказать на своем льду соперника, который днями ранее нанес ему крупное поражение. Учитывая состояние казанцев, шансы столичного клуба на успех будут весьма высокие.

    На домашнем катке команда Алексея Кудашова возьмет игру под контроль, минимизируя риски дополнить серию очередным — четвертым подряд — поражением. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.30.

    Учитывая хромающую реализацию обоих клубов, предстоящий матч вряд ли окажется насыщенным в плане заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.24.

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    «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Динамо» попрощается с серией без побед
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