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    «Авангард» не потеряет очки в Минске

    «Динамо» Минск — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 1.86) на хоккейный матч КХЛ 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Авангард»
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    «Авангард» в матче с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Минск-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Ноября 2023 года

    «Динамо» Минск

    В конце прошлого месяца белорусы провели серию неплохих матчей, которые — на фоне провальных отрезков прямых конкурентов — позволили укрепить позиции в изматывающей борьбе за место в кубковой восьмерке.

    В 24 матчах «Динамо» Минск удалось набрать 27 очков, благодаря чему команда поднялась на шестую строчку в Западной конференции. От позиции в пятерке сильнейших ее отделяют 3 балла, а от трех клубов, идущих ниже, белорусы оторвались на одно очко.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Авангард

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    В 20-х числах прошлого месяца команда Дмитрия Квартальнова добилась трех подряд побед. Беспроигрышная серия стартовала с домашнего матча с «Салаватом» (3:2 ОТ), после которого она в гостях разделалась с «Барысом» (2:1 ОТ) и «Авангардом» (4:3).

    Все прогнозы на хоккей

    Остановлен победный цикл «Динамо» Минск был 31 октября, когда к нему в гости приехала «Северсталь» (1:2). В ноябре команда Квартальнова одержала верх над «Локомотивом» (2:1 ОТ) и была разгромлена «Металлургом» Мг (1:5).

    «Авангард»

    По ходу всей регулярки «Авангард» не может похвастаться стабильностью: омичи проводят небольшие серии побед, которые граничат с несколькими поражениями, из-за чего становится трудно продвинуться вверх по таблице Востока.

    По итогам 26 матчей «Авангард» остается шестым в Восточной конференции с 33 очками в активе. Такое же количество баллов набрали «Салават Юлаев» и «Автомобилист», которые идут выше.

    С минчанами команда Михаила Кравеца встречалась неделей ранее. В матче 29 октября «Авангард» — на «G-Drive Арене» — потерпел поражение, ведя 2:0. Сама игра получилась результативной (3:4).

    В трех следующих матчах омичи победили, поочередно переиграв разного уровня соперников с Запада. Дома «Авангард» одержал верх над «Торпедо» (3:2), а затем в гостях оказался сильнее СКА (5:3) и «Сочи» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.48. Такой же коэффициент многие дают на победу «Авангарда». Ничья оценивается в 4.10.

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    Прогноз

    К очной игре в Беларуси омичи подходят с тремя подряд победами, хотя перед этим они уступили минскому «Динамо» на своей территории. Тем не менее сейчас команда Михаила Кравеца готова отнять очки на фоне продолжающейся борьбы за высокие позиции на Востоке.

    Белорусский клуб в последних матчах вскрыл свои проблемы оборонительного характера, которыми прибавивший «Авангард» должен воспользоваться и взять реванш.

    Ставка

    На льду «Минск-Арены» гости, несмотря на предматчевые расклады, имеют реальные шансы раздобыть важнейшие два очка. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.86.

    В предыдущей встрече друг с другом соперники ограничились основным временем, но даже если в предстоящей игре ситуация сложится иначе, омичей это едва ли сможет смутить. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит в матче за 1.80.

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    «Динамо» Минск — «Авангард»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» не потеряет очки в Минске
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