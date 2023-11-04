В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После сентябрьской сказки «Сочи» вернулся в атмосферу сплошных разочарований, в которой существовал весь предыдущий сезон. Неплохой запас очков, сделанный ранее, постепенно снижается, как и шансы южан на сохранение места в зоне топ-8.

По итогам 25 матчей «Сочи» опустился на восьмую строчку в Западной конференции с 25 очками. На один балл он отстает от седьмой «Северстали» и на таком же расстоянии удерживает девятый СКА. Оба конкурента провели на одну встречу меньше.

Коэффициенты матча Сочи — Авангард 1X2Новым игрокам 3.804.301.85Бонус$9500

В семи матчах из восьми последних южане проиграли. В каждом таком матче они остались без набранных очков, а в четырех случаях команда Дмитрия Кокорева пропустила минимум 5 шайб.

Все прогнозы на КХЛ

Последнюю (и максимально эффектную) победу «Сочи» одержал 27 октября, когда на своем катке оказался сильнее СКА (5:4). После безумия в игре с санкт-петербуржцами команда Дмитрия Кокорева дважды уступила «Динамо» Москва (1:5, 2:5) и не смогла справиться с «Амуром» (1:3).

«Авангард»

Омская команда окружила себя несколькими конкурентами и сверху, и снизу. Учитывая их точечные успехи, «Авангард» также не может позволить себе слишком часто проигрывать. И в последних матчах ему удается набирать очки даже там, где он выходит на каток в статусе аутсайдера.

В 25 матчах «Авангард» заработал 31 очко, с которым поднялся на пятую строчку в Восточной конференции. Однако его позиция остается условной, поскольку такое же количество баллов набрали четвертый «Салават Юлаев» и шестой «Автомобилист».

26 октября команда Михаила Кравеца встретилась с одним из прямых конкурентов — «Салаватом» — в Омске. На своем катке она одержала верх, решив исход благодаря единственной заброшенной шайбе (1:0).

За матчем с уфимцами последовала очередная неудача. Дома «Авангард», ведя 2:0, уступил минскому «Динамо» (4:3). В последних играх омичи были успешнее: сперва они победили «Торпедо» (3:2), а затем отняли 2 очка у СКА на его льду (5:3).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью — 4.50, а на победу «Авангарда» — 1.82.

Прогноз

Сейчас «Сочи» переживает непростые времена, рискуя потерять все то, над чем так кропотливо работал ранее . Серия поражений явно свидетельствует о спаде южан, для которых встреча с «Авангардом» — еще один непростой вызов.

Учитывая высокий мотивационный фон, неплохую общую форму и последние результаты, «Авангард» в «Большом» будет очевидным фаворитом, который сумеет заработать турнирно значимые два балла и увеличить беспроигрышную серию.

Ставка

Проблемный «Сочи» едва ли сумеет остановить команду Михаила Кравеца, которая приедет решать свои задачи. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.30.

Если омичи уверенно разобрались со СКА, то почему им — на кураже — не удастся разгромить кризисных южан? Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит с форой -1 за 2.02.