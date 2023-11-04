ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола? Джошуа ЗиркзеМолодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 00:30
    • Джокович с большим трудом одолел Грикспора в третьем круге турнира в Париже
    Все новости спорта

    «Авангард» готов к новой победе над ослабевшим западным соперником

    «Сочи» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 4 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Богдан Киселевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •

    «Сочи»

    После сентябрьской сказки «Сочи» вернулся в атмосферу сплошных разочарований, в которой существовал весь предыдущий сезон. Неплохой запас очков, сделанный ранее, постепенно снижается, как и шансы южан на сохранение места в зоне топ-8.

    По итогам 25 матчей «Сочи» опустился на восьмую строчку в Западной конференции с 25 очками. На один балл он отстает от седьмой «Северстали» и на таком же расстоянии удерживает девятый СКА. Оба конкурента провели на одну встречу меньше.

    Коэффициенты матча Сочи — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 3.804.301.85Бонус$9500
    •

    В семи матчах из восьми последних южане проиграли. В каждом таком матче они остались без набранных очков, а в четырех случаях команда Дмитрия Кокорева пропустила минимум 5 шайб.

    Все прогнозы на КХЛ

    Последнюю (и максимально эффектную) победу «Сочи» одержал 27 октября, когда на своем катке оказался сильнее СКА (5:4). После безумия в игре с санкт-петербуржцами команда Дмитрия Кокорева дважды уступила «Динамо» Москва (1:5, 2:5) и не смогла справиться с «Амуром» (1:3).

    «Авангард»

    Омская команда окружила себя несколькими конкурентами и сверху, и снизу. Учитывая их точечные успехи, «Авангард» также не может позволить себе слишком часто проигрывать. И в последних матчах ему удается набирать очки даже там, где он выходит на каток в статусе аутсайдера.

    В 25 матчах «Авангард» заработал 31 очко, с которым поднялся на пятую строчку в Восточной конференции. Однако его позиция остается условной, поскольку такое же количество баллов набрали четвертый «Салават Юлаев» и шестой «Автомобилист».

  • «Лада» бьет фаворитов, «Нефтехимик» продолжает набирать очки, «Динамо» и «Спартак» сражаются за лидерство
  • КХЛ 2023/24: обзор восьмой игровой недели
  • 30/10/2023

    • 26 октября команда Михаила Кравеца встретилась с одним из прямых конкурентов — «Салаватом» — в Омске. На своем катке она одержала верх, решив исход благодаря единственной заброшенной шайбе (1:0).

    За матчем с уфимцами последовала очередная неудача. Дома «Авангард», ведя 2:0, уступил минскому «Динамо» (4:3). В последних играх омичи были успешнее: сперва они победили «Торпедо» (3:2), а затем отняли 2 очка у СКА на его льду (5:3).

    Коэффициенты

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью — 4.50, а на победу «Авангарда» — 1.82.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Сейчас «Сочи» переживает непростые времена, рискуя потерять все то, над чем так кропотливо работал ранее. Серия поражений явно свидетельствует о спаде южан, для которых встреча с «Авангардом» — еще один непростой вызов.

    Учитывая высокий мотивационный фон, неплохую общую форму и последние результаты, «Авангард» в «Большом» будет очевидным фаворитом, который сумеет заработать турнирно значимые два балла и увеличить беспроигрышную серию.

    Ставка

    Проблемный «Сочи» едва ли сумеет остановить команду Михаила Кравеца, которая приедет решать свои задачи. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.30.

    Если омичи уверенно разобрались со СКА, то почему им — на кураже — не удастся разгромить кризисных южан? Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит с форой -1 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Юта — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Урарту — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» готов к новой победе над ослабевшим западным соперником
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры