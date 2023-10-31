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    Хоккеисты «Торпедо» едут в Омск за очередной победой

    «Авангард» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 31 октября 2023 года

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    Антон Сизов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 31 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Авангард»

    В первой половине октября «Авангард» провел короткую, но убедительную победную серию, поочередно разобравшись с топ-соперниками в трех матчах подряд. Однако образцовую игру команда из Омска не смогла сохранить на более длительной дистанции.

    По итогам 23 матчей «Авангард» по-прежнему занимает седьмое место в Восточной конференции, имея 27 очков в активе. По набранным баллам омичи идут синхронно с шестым «Салаватом Юлаевым» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Авангард — Торпедо

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    После упомянутой ранее серии побед команде Михаила Кравеца довелось пережить два крупных поражения с 5 пропущенными шайбами в каждой игре. А на прошлой неделе омичи провели три встречи, набрав 3 очка.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сперва «Авангард» ждал упорный матч на катке «Ак Барса», который закончился потерей одного балла в овертайме (1:2 ОТ), а единственную победу омичи одержали дома над «Салаватом» (1:0). В последней игре команда Кравеца уступила минскому «Динамо» на своей территории (3:4).

    «Торпедо»

    В этом месяце торпедовцы вошли в фазу игрового спада, который контрастировал на фоне почти безупречной сентябрьской кампании. Но в последних матчах команда из Нижнего, кажется, возвращается на прежний уровень.

    В 24 матчах «Торпедо» заработало 32 очка и поднялось на третье место в Западной конференции. Всего 2 балла при равенстве проведенных встреч отделяют команду Игоря Ларионова от первого «Спартака».

    В октябре нижегородцы потерпели шесть поражений в 12 матчах, включая домашнюю игру с «Авангардом» 3-го числа (0:1). Кроме того, пять таких встреч состоялись в «Нагорном», в то время как в гостях торпедовцы чувствуют себя комфортнее.

    В двух последних матчах команда Игоря Ларионова продемонстрировала игру, более похожую на ту, что была в сентябре. Сперва на своем катке «Торпедо» разобралось с «Автомобилистом» (4:2), а затем одержало верх над «Барысом» в Казахстане (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.65.

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    Прогноз

    В Омск «Торпедо» едет, добившись двух побед и начав таким образом выпутываться из затруднительной ситуации, в которой оказалось неделями ранее. И если смотреть на последние результаты «Авангарда», то два очка на его территории — вполне достижимая цель для команды Игоря Ларионова.

    Ставка

    На «G-Drive Арене» нижегородцам никто не гарантирует легкую прогулку, но для их нынешнего состояния это нормальные условия борьбы. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 2.05.

    Далеко не всегда обе команды в последнее время балуют фанатов высокой результативностью, поэтому в очной встрече мы вряд ли увидим высокоскоростной хоккей, который оставался бы таковым в течение трех периодов. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.10.

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    «Авангард» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на хоккей. Хоккеисты «Торпедо» едут в Омск за очередной победой
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