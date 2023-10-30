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    На домашнем катке «Сибири» ожидается результативный матч

    «Сибирь» — «Витязь». Ставка и прогноз (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Витязь»
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    Энди Андреофф
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    «Сибирь»

    Если вынести за рамки результат последней игры, то «Сибирь» проводит один из лучших отрезков в текущем сезоне: в течение нескольких предыдущих недель команда из Новосибирска добилась четырех побед подряд и вернулась в зону топ-8.

    В 23 играх «Сибирь» набрала 25 очков, с которыми занимает восьмую строчку на Востоке, опережая всего на один балл девятый «Амур» при равенстве проведенных встреч. От выше идущего «Трактора» она отстает на одно очко, челябинцы сыграли на матч больше.

    Коэффициенты матча Сибирь — Витязь

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  • 1.953.753.90Бонус$9500
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    В плане атаки «Сибирь» остается худшей в кубковой восьмерке, а оборонительная статистика является второй с конца среди клубов из этой же зоны: 54 заброшенные шайбы при 68 пропущенных.

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 18 по 26 октября команда Дэвида Немировского добилась четырех побед подряд: над «Торпедо» (5:4 Б), «Ак Барсом» (3:2 ОТ), «Автомобилистом» (3:1) и «Спартаком». После внушительного отрезка настало физическое выгорание. Дома «Сибирь» крупно проиграла ЦСКА (3:6).

    «Витязь»

    При новом главном тренере — Дмитрие Рябыкине — «Витязь» хоть и не сразу, но начал набирать очки. Правда, его успехи по-прежнему оказываются эпизодическими и в некотором роде сенсационными, а поражения остаются неотъемлемой частью его кампании.

    В 24 встречах «Витязь» заработал 16 очков, но, упустив слишком многое на старте, все еще находится на последнем месте в таблице Запада. На 3 балла подмосковный клуб отстает от десятого «Куньлуня», а на 7 — от места в топ-8.

    За этот период «Витязь» успел пропустить 87 шайб, что делает его худшим во всем чемпионате по игре в обороне. В атаке подмосковная команда отметилась 44 голами, что также является самым слабым показателем в лиге по результативности.

    Последние три матча «Витязь» провел на выезде, где сумел оформить только одну победу — на катке «Адмирала» в серии буллитов (3:4). До игры во Владивостоке команда Дмитрия Рябыкина была разгромлена «Динамо» Москва (2:5), а после — «Амуром» (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.00, а на победу «Витязя» — 3.35.

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    Прогноз

    В последнем матче пришел конец беспроигрышной серии новосибирцев. Но даже в той игре команда Дэвида Немировского выдала неплохую по своим меркам результативность.

    Если же смотреть на последние ее встречи, то в четырех из пяти предыдущих «Сибирь» забрасывала по 3+ шайбы. В этом списке были соперники, явно превосходящие в классе «Витязь», поэтому и в матче с подмосковным клубом новосибирцы покажут хорошую реализацию.

    Ставка

    На своей территории «Сибирь» будет очевидным фаворитом, но «Витязь», безусловно, поборется за очки. Сама игра станет насыщенной в плане заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.92.

    Как уже было сказано выше, исход предстоящей встречи будет зависеть от хозяев. Наш альтернативный прогноз — «Сибирь» победит за 1.97.

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    «Сибирь» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на хоккей. На домашнем катке «Сибири» ожидается результативный матч
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