«Автомобилист»
После относительно хорошего отрезка — с конца сентября по вторую половину октября — «Автомобилист» сдал. Два крупных поражения явно не вписывались в планы команды, которая намеревается вести борьбу за топ-3.
По итогам 21 матча «Автомобилист» опустился на четвертое место в Восточной конференции с 26 очками. Столько же баллов имеет третья «Лада», которая провела на игру больше. От лидирующей «Магнитки» екатеринбуржцы отстают на 5 очков.
Коэффициенты матча Автомобилист — Сибирь
В 21 встрече команда Николая Заварухина забросила 47 шайб. Лучшим в ее составе по-прежнему остается Брукс Мэйсек (9+5). Пропустили уральцы 40 шайб, что является вторым показателем надежности в конференции.
К игре с «Сибирью» «Автомобилист» готовится, держа в памяти два подряд крупных поражения в последних матчах. На своем катке команда Заварухина была разгромлена «Металлургом» Мг и обыграна «Амуром» (1:3).
«Сибирь»
В первой половине октября «Сибирь» была ужасна: шесть подряд поражений, два набранных очка и не менее четырех пропущенных шайб в четырех встречах. Однако с этой серией новосибирцам наконец-то удалось покончить.
В 20 играх команда Дэвида Немировского заработала 21 очко и заняла девятое место в Восточной конференции. От кубковой восьмерки, удерживаемой «Амуром», новосибирцы отстают по дополнительным показателям.
За этот период «Сибирь» забросила 44 шайбы, что является третьей худшей статистикой результативности на Востоке. Тейлор Бэк, набравший 7+11, остается главной надеждой клуба в атаке. Пропустила команда Немировского 58 голов.
Первый матч, прервавший упомянутую ранее серию поражений, состоялся на катке «Торпедо». В нем «Сибирь» отыграла разницу в две шайбы, спасла ничью за 17 секунд до финальной сирены и добила соперника по буллитам (5:4 Б). Волевая победа была одержана новосибирцами и в гостевой встрече с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
Коэффициенты
На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.05, а на победу «Сибири» — 3.69.
Прогноз
В преддверии выезда в Екатеринбург «Сибирь», еще недавно демонстрировавшая явный спад, выдала два шикарных матча, в которых в статусе аутсайдера обыграла топ-соперников на их территории.
Учитывая то, что «Автомобилист» в последнее время явно не в форме, а команда Дэвида Немировского вновь взвинчивает темп, в предстоящей игре
Ставка
Минимум на один балл новосибирцы точно вправе претендовать на фоне такого «Автомобилиста». Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет за 1.92.