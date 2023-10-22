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    «Сибирь» будет претендовать на очки в Екатеринбурге

    «Автомобилист» — «Сибирь». Ставка и прогноз (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сибирь»
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    Николай Прохоркин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 22 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Автомобилист»

    После относительно хорошего отрезка — с конца сентября по вторую половину октября — «Автомобилист» сдал. Два крупных поражения явно не вписывались в планы команды, которая намеревается вести борьбу за топ-3.

    По итогам 21 матча «Автомобилист» опустился на четвертое место в Восточной конференции с 26 очками. Столько же баллов имеет третья «Лада», которая провела на игру больше. От лидирующей «Магнитки» екатеринбуржцы отстают на 5 очков.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Сибирь

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    В 21 встрече команда Николая Заварухина забросила 47 шайб. Лучшим в ее составе по-прежнему остается Брукс Мэйсек (9+5). Пропустили уральцы 40 шайб, что является вторым показателем надежности в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    К игре с «Сибирью» «Автомобилист» готовится, держа в памяти два подряд крупных поражения в последних матчах. На своем катке команда Заварухина была разгромлена «Металлургом» Мг и обыграна «Амуром» (1:3).

    «Сибирь»

    В первой половине октября «Сибирь» была ужасна: шесть подряд поражений, два набранных очка и не менее четырех пропущенных шайб в четырех встречах. Однако с этой серией новосибирцам наконец-то удалось покончить.

    В 20 играх команда Дэвида Немировского заработала 21 очко и заняла девятое место в Восточной конференции. От кубковой восьмерки, удерживаемой «Амуром», новосибирцы отстают по дополнительным показателям.

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    • За этот период «Сибирь» забросила 44 шайбы, что является третьей худшей статистикой результативности на Востоке. Тейлор Бэк, набравший 7+11, остается главной надеждой клуба в атаке. Пропустила команда Немировского 58 голов.

    Первый матч, прервавший упомянутую ранее серию поражений, состоялся на катке «Торпедо». В нем «Сибирь» отыграла разницу в две шайбы, спасла ничью за 17 секунд до финальной сирены и добила соперника по буллитам (5:4 Б). Волевая победа была одержана новосибирцами и в гостевой встрече с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.05, а на победу «Сибири» — 3.69.

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    Прогноз

    В преддверии выезда в Екатеринбург «Сибирь», еще недавно демонстрировавшая явный спад, выдала два шикарных матча, в которых в статусе аутсайдера обыграла топ-соперников на их территории.

    Учитывая то, что «Автомобилист» в последнее время явно не в форме, а команда Дэвида Немировского вновь взвинчивает темп, в предстоящей игре гости будут иметь реальные шансы на очередную успешную кампанию.

    Ставка

    Минимум на один балл новосибирцы точно вправе претендовать на фоне такого «Автомобилиста». Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет за 1.92.

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    «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» будет претендовать на очки в Екатеринбурге
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