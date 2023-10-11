«Нефтехимик»
«Нефтехимик» испытывает сложности в игре по всем фронтам. У татарстанского клуба есть большие проблемы с ощущением реальности, и пока что все попытки выхода из этого состояния оказались тщетными.
Последняя проведенная встреча против «Автомобилиста» оказалась вполне неплохой в общем контексте выступлений коллектива Леонтьева, и нижнекамский коллектив смог завоевать даже одно очко, проиграв лишь в овертайме.
Не покидает уверенность, что по мере разгона регулярного сезона тренерский штаб сможет исправить ситуацию, но пока что у него не получается это сделать в полной мере.
В игре против «Витязя» у хозяев льда будут весьма неплохие шансы, чтобы наконец-то победить, но подмосковный клуб сейчас явно на подъеме, поскольку недавно сменил главного тренера.
«Витязь»
«Витязь» преобразился буквально за неделю, поскольку сменила Завьялова на Тертышного, и как ни в чем не бывало начала набирать очки.
Не сказать, что это происходит в максимально легком стиле, но определённые позитивные сдвиги в игре подольчан заметны. Хотя бы динамика при игре в средней зоне появилась.
Пока что клуб играет исключительно на инерции, но хочется надеяться, что это все никуда не пропадет после того, как клуб привыкнет к новому главному тренеру.
Хочется верить, что в предстоящем поединке против «Нефтехимика» гости смогут сыграть на равных со сравнимым по силам соперником.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.15, на гостей — 2.84.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяевам вполне по силам забрать себе победу в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Игра вполне может зайти в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.