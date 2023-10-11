В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» испытывает сложности в игре по всем фронтам. У татарстанского клуба есть большие проблемы с ощущением реальности, и пока что все попытки выхода из этого состояния оказались тщетными.

Последняя проведенная встреча против «Автомобилиста» оказалась вполне неплохой в общем контексте выступлений коллектива Леонтьева, и нижнекамский коллектив смог завоевать даже одно очко, проиграв лишь в овертайме.

Не покидает уверенность, что по мере разгона регулярного сезона тренерский штаб сможет исправить ситуацию, но пока что у него не получается это сделать в полной мере.

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В игре против «Витязя» у хозяев льда будут весьма неплохие шансы, чтобы наконец-то победить, но подмосковный клуб сейчас явно на подъеме, поскольку недавно сменил главного тренера.

«Витязь»

«Витязь» преобразился буквально за неделю, поскольку сменила Завьялова на Тертышного, и как ни в чем не бывало начала набирать очки.

Не сказать, что это происходит в максимально легком стиле, но определённые позитивные сдвиги в игре подольчан заметны. Хотя бы динамика при игре в средней зоне появилась.

Пока что клуб играет исключительно на инерции, но хочется надеяться, что это все никуда не пропадет после того, как клуб привыкнет к новому главному тренеру.

Хочется верить, что в предстоящем поединке против «Нефтехимика» гости смогут сыграть на равных со сравнимым по силам соперником.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.15, на гостей — 2.84.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяевам вполне по силам забрать себе победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра вполне может зайти в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.