В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 3 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

После череды невзрачных матчей «Автомобилист» провел несколько хороших игр, которые оставляют его в борьбе за лидерские позиции в Восточной конференции, хотя идти по дистанции без потерь команде все равно не удается.

В 13 встречах «Автомобилист» заработал 16 очков и обосновался на четвертой позиции на Востоке. На один балл екатеринбуржцы отстают от третьей «Лады» и второго «Ак Барса» и на три очка — от первого «Металлурга» Мг при равенстве сыгранных матчей.

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За этот период команда Николая Заварухина забросила 31 шайбу при 23 пропущенных. Атака «Автомобилиста» входит в четверку сильнейших в конференции, а его оборона остается третьей по надежности.

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После череды поражений «Автомобилист» добился трех побед в четырех встречах. Последнюю игру он провел на своей территории, где в волевом стиле одержал верх над «Адмиралом» (3:1). В составе уральского клуба отличились Мэйсек, Макеев и Романцев.

«Амур»

Хабаровский клуб надежно закрепился в рейтинге главных разочарований сентябрьского этапа регулярки. С хорошими атакующими спецбригадами «Амур» лишь бьется за шанс пролезть в восьмерку сильнейших.

По итогам 12 матчей команда Андрея Мартемьянова занимает девятое место с 11 очками. На один балл хабаровчане отстают от восьмого «Салавата Юлаева» и на одно очко дистанцируются от десятого «Барыса».

В 12 играх «Амур» забросил 23 шайбы. В данный момент его атака является самой слабой на Востоке и второй с конца во всем чемпионате. Пропустил дальневосточный клуб 33 шайбы.

Во второй половине сентября «Амур» пережил серию из четырех поражений подряд, прервать которую удалось в гостевой игре с «Куньлунем» (2:0). Но уже в следующей встрече команду Мартемьянова уничтожил «Ак Барс» (1:5).

Коэффициенты

На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, как и на победу «Амура» — 4.50.

Прогноз

Эпизодами «Амур» выдает хорошие по качеству матчи. Однако в большей степени это относится к играм с равными по силе соперниками, в то время как на фоне фаворитов хабаровчане растворяются и ожидаемо остаются ни с чем .

«Автомобилист» же продолжает борьбу за лидерские позиции на Востоке, и на своей территории команда уровня «Амура» едва ли помешает дополнить турнирную статистику очередными двумя очками.

Ставка

Уральский клуб в предстоящей встрече будет очевидным фаворитом, который не позволит состояться сенсации и одержит верх на классе. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТМ 5.5 за 2.30.