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    «Ак Барс» — «Северсталь». Ставка и прогноз (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Северсталь»
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •

    «Ак Барс»

    Если смотреть на лидеров Восточной конференции, то «Ак Барс» сейчас является одни из самых нестабильных в плане результатов: моментами он может выдать динамичный матч, а иногда — проиграть аутсайдеру.

    В 12 матчах команда Зинэтулы Билялетдинова заработала 17 очков и заняла вторую строчку на Востоке. По дополнительным показателям казанцы опережают третью «Ладу» и на два очка отстают от первого «Металлурга» Мг.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Северсталь

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    По игре в нападении «Ак Барс» является первым в Восточной конференции. В 12 встречах он забросил 41 шайбу. Пропустили казанцы 28 голов. В его части лиги это четвертая по надежности оборона.

    Все прогнозы на КХЛ

    Во второй половине сентября команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех подряд побед, забрасывая по 4+ шайбы в основное время. Прервался яркий цикл казанцев в матчах с «Динамо» Минск (2:3) и «Торпедо» (1:2 ОТ). В последней игре «Ак Барс» вновь был на высоте. Дома он прикончил «Амур» (5:1).

    «Северсталь»

    Череповчане делают все от них зависящее, чтобы сохранить атакующий стиль, но получается не очень. Во второй половине сентября команда потеряла много очков, что заметно ухудшило ее турнирное положение.

    Так, по итогам 11 встреч «Северсталь» осталась с 11 баллами и застряла на девятом месте в конференции. Столько же очков набрал восьмой ЦСКА, проведший на матч больше. На один балл череповчане опережают предпоследнее «Динамо» Минск.

    В 11 играх команда Андрея Козырева забросила 36 шайб. Атакующая линия «Северстали» входит в пятерку самых результативных на Западе. Пропустила она 41 шайбу, что красноречивее всех метафор описывает больное место череповчан.

    Последнюю победу «Северсталь» завоевала 26 сентября. В гостях она в очередной раз огорчила ЦСКА (2:1). В следующих двух встречах команда Козырева проиграла, пропустив 10 шайб в сумме. Ее соперниками были «Спартак» (3:5) и «Локомотив» (0:5).

    Коэффициенты

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.50, а на победу «Северстали» — 4.10.

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    Прогноз

    На «Татнефть-Арене» друг с другом встретятся команды, любящие играть в атаку, при этом «Северсталь» еще и испытывает проблемы в защите, оставаясь одним из самых пропускающих клубов Запада.

    В предстоящем матче мотивированные соперники не будут отсиживаться на своей половине и катать шайбу у бортов, а голы не заставят себя долго ждать.

    Ставка

    В прошлой домашней игре команда Зинэтулы Билялетдинова забросила три шайбы в первом периоде, вероятно, не менее мощно она постарается начать матч с «Северсталью». Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 1.94.

    Контролировать игру — при родных трибунах — казанцы постараются в течение всего основного времени, наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.16.

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    «Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на хоккей. Матч в Казани начнется без раскачки
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