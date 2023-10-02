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    «Барыс» готов избавиться от серии неудач

    «Динамо» Минск — «Барыс». Ставка и прогноз (к. 2.80) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Барыс»
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    Адиль Бекетаев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 2 октября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Динамо» Минск

    После затянувшейся серии поражений белорусский клуб, кажется, прибавил в качестве игры и теперь намерен повторно включиться в гонку за топ-8. Команда вновь начала побеждать и набирать очки, но делать это на постоянной основе пока не удается.

    В 11 играх динамовцам удалось заработать всего 10 очков, из-за чего они застряли на десятой позиции в Западной конференции. На один балл минчане отстают от зоны топ-8, при этом на 5 очков обходят последний «Витязь».

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Барыс

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  • 1.854.303.80Бонус$9500
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    За этот период «Динамо» Минск забросило 33 шайбы и столько же пропустило. Атака белорусского клуба входит в пятерку сильнейших на Западе. Оборона же, хоть и оставляет желать лучшего, не является какой-то сверх проблематичной.

    Все прогнозы на КХЛ

    В преддверии встречи с «Барысом» команда Дмитрия Квартальнова набрала 3 очка в двух матчах. Так, на своем льду она одержала верх над «Ак Барсом» (3:2), а затем потерпела поражение от «Лады» в овертайме (1:2 ОТ).

    «Барыс»

    Команда, представляющая в КХЛ Казахстан, все еще никак не может наладить игру у своих ворот, из-за чего даже ее высокая результативность впереди не перекрывает огрехи на собственной половине площадки, а потому, серийные поражения по-прежнему остаются актуальной проблемой.

    Все эти неровности негативно отражаются на турнирной ситуации «Барыса», который в 12 встречах заработал всего 10 очков и опустился на десятое место в Восточной конференции. Один балл отделяет казахов от позиции в топ-8.

    В 12 играх команда Андрея Скабелки забросила 36 шайб при 40 пропущенных. В нападении «Барыс» демонстрирует вторую по силе атаку на Востоке, в то время как защита является статистически второй самой худшей в конференции.

    Последнюю победу «Барыс» отметил 25 сентября в гостевой игре с «Нефтехимиком», которая переросла в шоу атакующего хоккея (6:5 ОТ). В двух следующих матчах казахи проиграли «Адмиралу» (2:3 Б) и «Сибири» (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.40, а на победу «Барыса» — 3.60.

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    Прогноз

    Бесспорно, фактор домашней арены сыграет на руку «Динамо» Минск, но «Барыс» едет в столицу Беларуси крайне мотивированным после серии неудач, которые уже давно преследуют команду.

    Казахи являются одними из самых результативных на Востоке, и если они улучшат качество обороны, то смогут разжиться очередными двумя очками в ближайшей встрече.

    Ставка

    Глядя на форму соперника, команда Скабелки будет готова взять игру под контроль и добиться нужного результата. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой 0 за 2.80.

    В каких бы кондициях не подходили будущие соперники к предстоящему матчу, они вряд ли откажутся от привычного атакующего стиля. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.

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    «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Барыс» готов избавиться от серии неудач
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