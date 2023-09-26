В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Несмотря на точечные успехи, ЦСКА все еще не производит впечатление команды, у которой все возвращается в норму. Кажется, ей только предстоит путь реабилитации. Сейчас «московские армейцы» занимают седьмое место на Западе с 9 очками.

В десяти матчах ЦСКА забросил 23 шайбы, 26 было пропущено. По игре в нападении команда Сергея Федорова входит в пятерку худших в конференции. Пассивнее впереди действуют только «Витязь», СКА, «Локомотив» и «Куньлунь».

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Павел Карнаухов сейчас является первым номеров в клубном рейтинге бомбардиров. В десяти встречах 26-летний форвард набрал 7 очков (4+3). Вторым по полезности в атаке стал Максим Мамин (2+5), а третьим — Никита Нестеров (2+4).

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На прошлой неделе ЦСКА провел три встречи, две из которых закончились поражениями. В одном матче «армейцы» уступили «Локомотиву» (1:2), в другом — сенсационно проиграли «Ладе» (1:3). И только в субботу настроение действующего чемпиона немного улучшилось благодаря победе над «Локомотивом» (2:1).

«Северсталь»

Череповецкая команда является одной из самых нестабильных на Западе, если говорить о результатах на дистанции. В восьми матчах она одержала четыре победы и потерпела четыре поражения, а в таблице конференции опустилась на восьмую строчку с 9 очками.

За этот промежуток «Северсталь» успела забросить 31 шайбу при 30 пропущенных. По игре в нападении команда Андрея Козырева входит в тройку лучших на Западе, а вот в обороне ситуация печальнее, ведь 30 голов — это четвертая с конца статистика в конференции.

Лучшим ассистентом клуба является защитник Тимофей Давыдов (0+7), а примерно равное количество заброшенных шайб организовали Дмитрий Моисеев (5+1), Егор Степанов (4+2), Александр Скоренов (3+3).

В трех матчах минувших семи дней «Северсталь» пропустила 13 шайб в сумме и дважды осталась без очков. Поражениями закончились встречи с «Сочи» (3:5) и СКА (1:4), после чего состоялась сумасшедшая по развязке игра с «Металлургом» Мг, в которой череповчане отквитали разницу в три гола и вырвали победу в серии буллитов (5:4 Б).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.55, в на победу «Северстали» — 4.39.

Прогноз

В прошлом сезоне «Северсталь» с Андреем Разиным во главе была главным ночным кошмаром ЦСКА как в регулярке, так и в плей-офф. В новой кампании, несмотря на трансформации, ситуация способна повториться, учитывая текущую форму действующего чемпиона.

ЦСКА находится не в идеальных кондициях: шесть поражений в десяти матчах и минимум 2 пропущенные шайбы в каждой такой игре. «Северсталь», будучи одной из самых результативных команд Запада, сумеет найти свои моменты и доставить фавориту массу проблем.

Ставка

Не менее трех шайб череповчане забрасывали в ворота ЦСКА в пяти последних матчах. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 2.18.